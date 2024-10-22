ຂ່າວສານ
ງານພົບປະແລກປ່ຽນມິດຕະພາບການປ້ອງກັນຊາຍແດນ ຫວຽດນາມ - ລາວ
ໃນຂອບເຂດການພົບປະແລກປ່ຽນ ມີການເຄື່ອນໄຫວປູກຕົ້ນໄມ້ມິດຕະພາບ; ຮັບຊົມການຊ້ອມຮົບປະສານສົມທົບກັນຈັບອາດຊະຍາກຳຂ້າມຊາຍແດນ; ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເປີດນຳໃຊ້ກິດຈະກຳເຂດຫ້ອງຮຽນຂອງໂຮງຮຽນປະຖົມ - ມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ລອງເຊີບ; ການໂອ້ລົມສົນທະນາລະຫວ່າງສອງຄະນະ ແລະ ລົງນາມໃນເອກະສານຮ່ວມມື; ພົບປະແລກປ່ຽນວຽກງານການເມືອງ ແລະ ນາຍທະຫານໜຸ່ມກອງທັບສອງປະເທດດ້ວຍຮູບແບບຫັນເປັນເວທີ… ທ່ານພົນໂທ ວຽງໄຊ ສຸລິວົງ, ທີ່ປຶກສາຝ່າຍທະຫານລາວ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ, ຢັ້ງຢືນວ່າ:
“ງານພົບປະແລກປ່ຽນມິດຕະພາບປ້ອງກັນຊາຍແດນ ລາວ - ຫວຽດນາມ ຄັ້ງນີ້ ແມ່ນຄັ້ງທີ 2 ແລະ ເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາກິດຈະກຳພົວພັນຕ່າງປະເທດປ້ອງກັນຊາດສອງຝ່າຍທີ່ມີຄວາມສຳຄັນແຖວໜ້າຂອງສອງປະເທດໃນປີ 2024 ແລະ ມີຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນເພື່ອສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດບັນດາເນື້ອໃນຂອງແຜນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ກໍ່ສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອສາມັກຄີ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງກອງທັບ ຫວຽດນາມ - ລາວ ໃຫ້ນັບມື້ນັບແໜ້ນແຟ້ນ ແລະ ພັດທະນາຢ່າງແຮງ”.