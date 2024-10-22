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ຂ່າວສານ

ງານ​ພົບ​ປະ​ແລກ​ປ່ຽ​ນ​ມິ​ດ​ຕະ​ພາບ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ຊາຍ​ແດນ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ

ວັນທີ 22 ຕຸລາ, ຢູ່ດ່ານຊາຍແດນສາກົນ ລອງເຊີບ, ແຂວງ ເຊີນລາ, ໄດ້ດຳເນີນງານພົບປະແລກປ່ຽນມິດຕະພາບການປ້ອງກັນຊາຍແດນ ຫວຽດນາມ - ລາວ ຄັ້ງທີ 2.
ທ່ານພົນໂທ ວຽງໄຊ ສຸລິວົງ, ທີ່ປຶກສາຝ່າຍທະຫານລາວ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ (ພາບ: qdnd.vn)

ໃນຂອບເຂດການພົບປະແລກປ່ຽນ ມີການເຄື່ອນໄຫວປູກຕົ້ນໄມ້ມິດຕະພາບ; ຮັບຊົມການຊ້ອມຮົບປະສານສົມທົບກັນຈັບອາດຊະຍາກຳຂ້າມຊາຍແດນ; ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເປີດນຳໃຊ້ກິດຈະກຳເຂດຫ້ອງຮຽນຂອງໂຮງຮຽນປະຖົມ - ມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ລອງເຊີບ; ການໂອ້ລົມສົນທະນາລະຫວ່າງສອງຄະນະ ແລະ ລົງນາມໃນເອກະສານຮ່ວມມື; ພົບປະແລກປ່ຽນວຽກງານການເມືອງ ແລະ ນາຍທະຫານໜຸ່ມກອງທັບສອງປະເທດດ້ວຍຮູບແບບຫັນເປັນເວທີ… ທ່ານພົນໂທ ວຽງໄຊ ສຸລິວົງ, ທີ່ປຶກສາຝ່າຍທະຫານລາວ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ, ຢັ້ງຢືນວ່າ:

“ງານພົບປະແລກປ່ຽນມິດຕະພາບປ້ອງກັນຊາຍແດນ ລາວ - ຫວຽດນາມ ຄັ້ງນີ້ ແມ່ນຄັ້ງທີ 2 ແລະ ເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາກິດຈະກຳພົວພັນຕ່າງປະເທດປ້ອງກັນຊາດສອງຝ່າຍທີ່ມີຄວາມສຳຄັນແຖວໜ້າຂອງສອງປະເທດໃນປີ 2024 ແລະ ມີຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນເພື່ອສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດບັນດາເນື້ອໃນຂອງແຜນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ກໍ່ສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອສາມັກຄີ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງກອງທັບ ຫວຽດນາມ - ລາວ ໃຫ້ນັບມື້ນັບແໜ້ນແຟ້ນ ແລະ ພັດທະນາຢ່າງແຮງ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ແລະ ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກືອງ ມອບ​-ຮັບ​ວຽກ​ງານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ແລະ ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກືອງ ມອບ​-ຮັບ​ວຽກ​ງານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 22 ຕຸລາ, ຢູ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ, ຫ້ອງວ່າການປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດພິທີມອບ - ຮັບວຽກງານລະຫວ່າງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ແລະ ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງ. ເຂົ້າຮ່ວມພິທີດັ່ງກ່າວ ຍັງມີທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ; ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ…
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