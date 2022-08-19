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ຂ່າວສານ

ງານ​ພົບ​ປະ​ແລກ​ປ່ຽນ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ ຈະ​ດຳ​ເນີນ​ແຕ່​ວັນ​ທີ 23 – 25 ກັນ​ຍາ ຢູ່​ແຂວງ ດ້ຽນ​ບຽນ

ງານພົບປະແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວເຂດຊາຍແດນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ລາວ ຄັ້ງທີ III ຈະຈັດຂຶ້ນຢູ່ແຂວງ ດ້ຽນບຽນ ແຕ່ວັນທີ 23 – 25 ກັນຍາ. ນີ້ແມ່ນເຫດການໃຫຍ່ໃນບັນດາລາຍການເຄື່ອນໄຫວສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສະຖາປະນາປະເທດແຫ່ງ ສສ. ຫວຽດນາມ ຄົບຮອບ 77 ປີ; ວັນສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງການທູດ ຫວຽດນາມ - ລາວ ຄົບຮອບ 60 ປີ ແລະ ວັນເຊັນສົນທິສັນຍາມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ - ລາວ ຄົບຮອບ 45 ປີ…

ງານພົບປະແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວເຂດຊາຍແດນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ລາວ ຄັ້ງທີ III ຈະຈັດຂຶ້ນຢູ່ແຂວງ ດ້ຽນບຽນ ແຕ່ວັນທີ 23 – 25 ກັນຍາ. ນີ້ແມ່ນເຫດການໃຫຍ່ໃນບັນດາລາຍການເຄື່ອນໄຫວສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສະຖາປະນາປະເທດແຫ່ງ ສສ. ຫວຽດນາມ ຄົບຮອບ 77 ປີ; ວັນສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງການທູດ ຫວຽດນາມ - ລາວ ຄົບຮອບ 60 ປີ ແລະ ວັນເຊັນສົນທິສັນຍາມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ - ລາວ ຄົບຮອບ 45 ປີ…

   

(ພາບປະກອບ: TTXVN)

ໃນງານພົບປະແລກປ່ຽນດັ່ງກ່າວ ຈະມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຄະນະຜູ້ແທນທີ່ມາຈາກ 10 ແຂວງຂອງ ຫວຽດນາມ ທີ່ມີຊາຍແດນຕິດກັບ ລາວ ຄື: ດ້ຽນບຽນ, ກວ໋າງຈິ, ຮ່າຕິງ, ກວ໋າງບິ່ງ, ກອນຕຸມ, ເຊີນລາ, ເທື່ອທຽນເຫວ້, ແທັງຮວ໊າ, ເງະອານ, ກວ໋າງນາມ. ທາງຝ່າຍລາວ ກໍຈະມີ 10 ແຂວງມີຊາຍແດນຕິດກັບ ຫວຽດນາມ ຄື: ຫຼວງພະບາງ, ຫົວພັນ, ອັດຕະປື, ເຊກອງ, ຊຽງຂວາງ, ບໍລິຄຳໄຊ, ຄຳມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ຜົ້ງສາລີ ແລະ ໄຊສົມບູນ ເຂົ້າຮ່ວມເຫດການນີ້ເຊັ່ນດຽວກັນ.

ໃນເຫດການດັ່ງກ່າວ ຈະທຳພິທີຖະຫວາຍທູບທຽນຢູ່ ອະນຸສາວະລີທະຫານເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດຢູ່ ສະໜາມຮົບ ດ້ຽນບຽນຝູ, ໄຫວ້ອາໄລສຸສານນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ ຕົງຄາວ… ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ ຍັງມີລາຍການສະແດງສິລະປະ, ແນະນຳກ່ຽວກັບງານບຸນ, ພິທີກຳທາງດ້ານວັດທະນະທຳ; ງານມະໂຫລານວັນນະຄະດີສິລະປະ ແລະ ປະກວດຊຸດອາພອນປະຈຳເຜົ່າ; ງານວາງສະແດງ, ແນະນຳ, ໂຄສະນາຜະລິດຕະພັນວັດທະນະທຳ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ, ປະເທດຊາດ, ປະຊາຊົນ ແລະ ຜົນງານທາງດ້ານເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆ; ງານວາງສະແດງວົງຄະນະຍາດບັນດາເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍເຂດຊາຍແດນ ຫວຽດນາມ - ລາວ; ການແຂ່ງຂັນກິລາມິດຕະພາບ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ໂຄງ​ການ​ໜູນ​ຊ່ວຍດອກ​ເບ້ຍ​ໃຫ້​ແກ່​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ຢ່າງ​ທັນ​ການ, ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ, ຖືກ​ຕ້ອງ​ການ​ການ​ກຳ​ນົດ

ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ໂຄງ​ການ​ໜູນ​ຊ່ວຍດອກ​ເບ້ຍ​ໃຫ້​ແກ່​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ຢ່າງ​ທັນ​ການ, ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ, ຖືກ​ຕ້ອງ​ການ​ການ​ກຳ​ນົດ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 17 ສິງຫາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເລມິງຄ໊າຍ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມກັບບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການກ່ຽວກັບການຜັນຂະຫຍາຍບ້ວງເງິນໜູນຊ່ວຍດອກເບ້ຍ 2% ຕໍ່ວິສາຫະກິດ, ສະຫະກອນ, ຄອບຄົວດຳເນີນທຸລະກິດ.
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