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ຂ່າວສານ

ງານ​ປະ​ກ​ວດ​ດົນ​ຕີ​ຕຳຫຼວດ ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ ອາ​ຊຽນ+ 2022 ແມ່ນ​ຈຸດ​ພົ້ນ​ເດັ່ນ​ໃນ​ການ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ກຳ​ລັງ​ຕຳຫຼວດ​ປະ​ຊາ​ຊົນ

ງານປະກວດດົນຕີຕຳຫຼວດບັນດາປະເທດອາຊຽນ + 2022 ແມ່ນເຫດການພິເສດນອນໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສະເຫຼີມສະຫຼອງ 60 ປີແຫ່ງວັນມູນເຊື້ອຂອງກຳລັງຕຳຫຼວດປະຊາຊົນ (20 ກໍລະກົດ 1962 – 20 ກໍລະກົດ 2022) ໂດຍກະຊວງຕຳຫຼວດ ຊີ້ນຳຈັດຕັ້ງ
  ທ່ານພົນເອກໂຕເລິມ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ (ພາບ: TTXVN)  

ງານປະກວດດົນຕີ ຕຳຫຼວດບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ+2022 ແມ່ນຊ່ອງທາງຮ່ວມມືຂອງຕຳຫຼວດໃນອາຊຽນ ແລະ ອາຊຽນເປີດກວ້າງ. ນີ້ກໍ່ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວພົ້ນເດັ່ນໃນການໂຄສະນາກ່ຽວກັບກຳລັງຕຳຫຼວດປະຊາຊົນ. ນັ້ນແມ່ນການຢັ້ງຢືນຂອງທ່ານພົນເອກໂຕເລິມ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ໃນການເຮັດວຽກພ້ອມກັບບັນດາສະມາຊິກໃນຄະນະຈັດຕັ້ງ, ສະພາທີ່ປຶກສາດ້ານສິລະປະຂອງງານປະກວດ ພາຍຫຼັງ ຊ້ອມໃຫຍ່ລາຍການສະແດງສິລະປະຂອງຄະນະດົນຕີຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ໃນວັນທີ 2 ກໍລະກົດ.

ການຊ້ອມໃຫຍ່ດັ່ງກ່າວສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ, ເນື້ອໃນການສະແດງຂອງຄະນະຫວຽດນາມ ແມ່ນດີເດັ່ນ, ທັງສະແດງໃຫ້ເຫັນວັດທະນະທຳບັນດາເຂດພາກຂອງ ຫວຽດນາມ, ທັງສະແດງໃຫ້ເຫັນສີສັນຂອງກຳລັງຕຳຫຼວດປະຊາຊົນ, ທັງມີມູນເຊື້ອ, ທັງທັນສະໄໝ. ລາຍການກໍ່ສ້າງ ບາດກ້າວພັດທະນາຂອງກຳລັງຕຳຫຼວດປະຊາຊົນຕື່ມອີກ, ພິເສດແມ່ນ ກຳລັງຕຳຫຼວດເຄື່ອນທີ່, ໃນວຽກງານວັດທະນະທຳສິລະປະ.

ງານປະກວດດົນຕີຕຳຫຼວດບັນດາປະເທດອາຊຽນ + 2022 ແມ່ນເຫດການພິເສດນອນໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສະເຫຼີມສະຫຼອງ 60 ປີແຫ່ງວັນມູນເຊື້ອຂອງກຳລັງຕຳຫຼວດປະຊາຊົນ (20 ກໍລະກົດ 1962 – 20 ກໍລະກົດ 2022) ໂດຍກະຊວງຕຳຫຼວດ ຊີ້ນຳຈັດຕັ້ງ. ຜ່ານບັນດາລາຍການສະແດງສິລະປະ, ງານປະກວດດົນຕີຈະປະກອບສ່ວນແຜ່ຂະຫຍາຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ພາບພົດຂອງປະເທດຊາດ ແລະ ຊາວ ຫວຽດນາມ ສວຍງາມ, ຮັກແພງແຂກຄົນກ່ວາອີກ ໃນສາຍຕາຂອງເພື່ອນມິດສາກົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ງານ​ວາງ​ສະ​ແດງ ເອ​ກະ​ລັກ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ເຂດ​ຊາຍ​ແດນ ແລະ ຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄີ​, ໄມ​ຕີ​ຈິດ​ມິດ​ຕະ​ພາບ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ ຈະ​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່ແຂ​ວງ ດ້ຽນ​ບຽນ

ງານ​ວາງ​ສະ​ແດງ “ເອ​ກະ​ລັກ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ເຂດ​ຊາຍ​ແດນ ແລະ ຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄີ​, ໄມ​ຕີ​ຈິດ​ມິດ​ຕະ​ພາບ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ” ຈະ​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່ແຂ​ວງ ດ້ຽນ​ບຽນ

ຄາດວ່າງານວາງສະແດງຈະຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນ ກັນຍາ 2022 ແລະ ຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເພີ່ມທະວີຄວາມສາມັກຄີໄມຕີຈິດມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອມາແຕ່ດົນນານ, ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ; ຜ່ານນັ້ນ ຢັ້ງຢືນການຮັກສາ, ປັບປຸງ, ເພີ່ມທະວີການພົວພັນແບບພິເສດລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງລັດ ແລະ ປະຊາຊົນສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ.
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