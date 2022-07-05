ຂ່າວສານ
ງານປະກວດດົນຕີຕຳຫຼວດ ບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ+ 2022 ແມ່ນຈຸດພົ້ນເດັ່ນໃນການໂຄສະນາກ່ຽວກັບກຳລັງຕຳຫຼວດປະຊາຊົນ
ງານປະກວດດົນຕີ ຕຳຫຼວດບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ+2022 ແມ່ນຊ່ອງທາງຮ່ວມມືຂອງຕຳຫຼວດໃນອາຊຽນ ແລະ ອາຊຽນເປີດກວ້າງ. ນີ້ກໍ່ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວພົ້ນເດັ່ນໃນການໂຄສະນາກ່ຽວກັບກຳລັງຕຳຫຼວດປະຊາຊົນ. ນັ້ນແມ່ນການຢັ້ງຢືນຂອງທ່ານພົນເອກໂຕເລິມ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ໃນການເຮັດວຽກພ້ອມກັບບັນດາສະມາຊິກໃນຄະນະຈັດຕັ້ງ, ສະພາທີ່ປຶກສາດ້ານສິລະປະຂອງງານປະກວດ ພາຍຫຼັງ ຊ້ອມໃຫຍ່ລາຍການສະແດງສິລະປະຂອງຄະນະດົນຕີຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ໃນວັນທີ 2 ກໍລະກົດ.
ການຊ້ອມໃຫຍ່ດັ່ງກ່າວສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ, ເນື້ອໃນການສະແດງຂອງຄະນະຫວຽດນາມ ແມ່ນດີເດັ່ນ, ທັງສະແດງໃຫ້ເຫັນວັດທະນະທຳບັນດາເຂດພາກຂອງ ຫວຽດນາມ, ທັງສະແດງໃຫ້ເຫັນສີສັນຂອງກຳລັງຕຳຫຼວດປະຊາຊົນ, ທັງມີມູນເຊື້ອ, ທັງທັນສະໄໝ. ລາຍການກໍ່ສ້າງ ບາດກ້າວພັດທະນາຂອງກຳລັງຕຳຫຼວດປະຊາຊົນຕື່ມອີກ, ພິເສດແມ່ນ ກຳລັງຕຳຫຼວດເຄື່ອນທີ່, ໃນວຽກງານວັດທະນະທຳສິລະປະ.
ງານປະກວດດົນຕີຕຳຫຼວດບັນດາປະເທດອາຊຽນ + 2022 ແມ່ນເຫດການພິເສດນອນໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສະເຫຼີມສະຫຼອງ 60 ປີແຫ່ງວັນມູນເຊື້ອຂອງກຳລັງຕຳຫຼວດປະຊາຊົນ (20 ກໍລະກົດ 1962 – 20 ກໍລະກົດ 2022) ໂດຍກະຊວງຕຳຫຼວດ ຊີ້ນຳຈັດຕັ້ງ. ຜ່ານບັນດາລາຍການສະແດງສິລະປະ, ງານປະກວດດົນຕີຈະປະກອບສ່ວນແຜ່ຂະຫຍາຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ພາບພົດຂອງປະເທດຊາດ ແລະ ຊາວ ຫວຽດນາມ ສວຍງາມ, ຮັກແພງແຂກຄົນກ່ວາອີກ ໃນສາຍຕາຂອງເພື່ອນມິດສາກົນ.