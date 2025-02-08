Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ງານບຸນ ອຽນຕຶຶ໋ ປີ 2025 ດຶງດູດປະຊາຊົນ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວມາຮ່ວມເປັນຈຳນວນຫລວງຫລາຍ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 7 ກຸມພາ ປີ 2025 (ກົງກັບວັນທີ 10 ເດືອນຈຽງປີມະເສັງ), ງານບຸນ ອຽນຕືຍາມລະດູບານໃຫມ່ ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢູ່ສູນວັດທະນະທຳ ຈຸກເລີມອຽນຕຶ໊ ຕາແສງ ເທຶ້ອງອຽນກົງ, ນະຄອນ ອວງບີ ແຂວງ ກວ໋າງນິງ.
ພິທີໄຂງານບຸນ ອຽນຕຶ

ງານບຸນ  ອຽນຕຶ້ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງຢ່າງສົມກຽດ, ເຂັ້ມຂົ້ນໄປດ້ວຍສີສັນຊາດ. ໃນມື້ທຳອິດໄຂງານບຸນ, ແມ່ນເຫດການດຶງດູດປະຊາຊົນ ແລະນັກທ່ອງທ່ຽວມາຮ່ວມເປັນຈຳນວນຫລວງຫລາຍ. ພະອາຈານ ທິກດ້າວຫ່ຽນ, ຮອງຫົວຫນ້າສະພາບໍລິຫານງານ, ເລຂາສະມາຄົມພຸດທະສາສະຫນາ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ແຂວງກວ໊າງນິງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

 “ປິນີ້ ງານບຸນ ແມ່ນຟື້ນຟູຄືນພິທີການທີ່ເປັນມູນເຊື້ອເພື່ອແຫ່ບັນດາເຄື່ອງບູຊາພິເສດຊື່ງບັນດາທ້ອງຖິ່ນຢູ່ບໍລິເວນ ນະຄອນ ອວງບີ ຖະຫວາຍພະພຸດເຈົ້າຊີວິດ ເຈີນເຍິນຕົງ. ນັ້ນແມ່ນເຄື່ອງບູຊາໂດຍປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນເຮັດເອງ”           

ງານບຸນ ອຽນຕຶ້ ໃນຍາມລະດູບານໃຫມ່ ເຄີຍໄດ້ຈັດຕັ້ງໃນວັນທີ 10 ເດືອນຈຽງ ຂອງທຸກປີ ໄດ້ກາຍເປັນຈຸດວັດທະນະທຳອັນດີງາມຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ, ເປັນການສະແດງໃຫ້ເຫັນມູນເຊື້ອ “ກິນເຂົ້າຄິດຮອດຄຸນນາ, ກິນປາຄິດຮອດຄຸນນ້ຳ”. ນີ້ແມ່ນງານບຸນໃຫຍ່ສຸດໃນຍາມຕົ້ນລະດູບານໃຫມ່ຢູ່ ແຂວງ ກວ໋າງນິງ ຊື່ງໄດ້ແກ່ຍາວ ໃນເວລາ 3 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ກາຍເປັນຈຸດນັດພົບຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວຢູ່ພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ.

ເພື່ອເຊີດຊູບັນດາຄຸນຄ່າມໍລະດົກວັດທະນະທຳ, ແຂວງ ກວ໋າງນິງພ້ອມກັບ ບາງທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ກະກຽມສຳເລັດສຳເນົາກ່ຽວກັບກຸ່ມປູຊະນິຍະສະຖານ ແລະ ທັດສະນີຍະພາບ ອຽນຕຶ໊ - ຫວິງງຽມ - ກົນເຊິນ - ກຽບບາກ ເພື່ອຍື່ນສະເຫນີ UNESCO ຮັບຮອງເອົາເປັນມໍລະດົກໂລກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ແລະ FAO ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານກະສິກຳ

ຫວຽດນາມ ແລະ FAO ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານກະສິກຳ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະເໜີໃຫ້ ອົງການ FAO ສືບຕໍ່ໜູນຊ່ວຍ, ສະໜັບສະໜູນ ຫວຽດນາມ ໃນວິວັດການສ້າງໂຄງປະກອບຂະແໜງກະສິກຳຕາມທິດຍົກສູງມູນຄ່າເພີ່ມ ແລະ ການພັດທະນາສີຂຽວ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top