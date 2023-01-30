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ຂ່າວສານ

ງານບຸນລົງທົ່ງຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າຖືກຈັດຂຶ້ນຢູ່ຫຼາຍແຫ່ງ

ວັນທີ 29 ມັງກອນນີ້, ປະຊາຊົນ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ທົ່ງນາ ຕາແສງ ເມື່ອງກາງ, ເມືອງ ທານອວຽນ, ແຂວງລາຍເຈົາ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມງານບຸນລົງທົ່ງຂອງຊາວເຜົ່າຜູ້ໄທ
  ຜູ້ຕາງໜ້າອຳນາດການປົກຄອງ ແລະ ຊາວບ້ານພ້ອມກັນລົງທົ່ງນາ ເພື່ອດຳເນີນການໄຖນາ ແລະ ຫວ່ານກ້າ  

ພິທີດັ່ງກ່າວປະກອບດ້ວຍຫຼາຍຂັ້ນຕອນເຊັ່ນ: ພິທີບູຊານາງຮັນ (ຜູ້ຈາກສະຫວັນຊັ້ນຟ້າຖືກຈັດສົ່ງມາຍັງໂລກມະນຸດເພື່ອຊ່ວຍປະຊາຊົນ ຕໍ່ສູ້ຕ້ານສັດຕູຜູ້ຮຸກຮານ, ປ້ອງກັນປະເທດ; ພິທີໄຫວ້ບູຊາພະອໍລະຫັນຜູ້ກໍ່ຕັ້ງໝູ່ບ້ານ, ພິທີໄຫວ້ບູຊາເຈົ້າປ່າ, ເຈົ້າພູ... ຕໍ່ຈາກນັ້ນ ແມ່ນຂັ້ນຕອນຈັດງານບຸນ, ຜູ້ຕາງໜ້າອຳນາດການປົກຄອງ ແລະ ຊາວບ້ານພ້ອມກັນລົງທົ່ງນາ ເພື່ອດຳເນີນການໄຖນາ ແລະ ຫວ່ານກ້າ, ຫວັງໃຫ້ປີໃໝ່ ດິນຟ້າອາກາດອຳນວຍຄວາມສະດວກ. ນອກນີ້, ຍັງມີການຫຼີ້ນເກມພື້ນເມືອງຄື: ໂຍນໝາກຄອນ, ຍິງທະນູ, ດຶງເຊືອກ, ສະແດງສິລະປະ…

ກໍ່ໃນວັນດຽວກັນ, ຢູ່ເມືອງ ຈຽມຮ່ວາ, ແຂວງ ຕວຽນກວາງ ໄດ້ຈັດຕັ້ງງານບຸນລົງທົ່ງ ອັນໄດ້ດຶງດູດປະຊາຊົນ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວນັບພັນຄົນເຂົ້າຮ່ວມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄຂງານບຸນລະດູບານໃໝ່ຢູ່ເຂດປູຊະນີຍະສະຖານແຫ່ງຊາດ ພິເສດ ອານຟູ້, ແຂວງ ຫາຍເຢືອງ

ໄຂງານບຸນລະດູບານໃໝ່ຢູ່ເຂດປູຊະນີຍະສະຖານແຫ່ງຊາດ ພິເສດ ອານຟູ້, ແຂວງ ຫາຍເຢືອງ

ພາຍຫຼັງພິທີໄຂງານບຸນ, ບັນດາຜູ້ແທນ ແລະ ປະຊາຊົນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການຖະຫວາຍທູບທຽນ ອາໄລຫາຢູ່ວິຫານ ກາວອານຟູ້
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