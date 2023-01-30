ຂ່າວສານ
ງານບຸນລົງທົ່ງຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າຖືກຈັດຂຶ້ນຢູ່ຫຼາຍແຫ່ງ
ພິທີດັ່ງກ່າວປະກອບດ້ວຍຫຼາຍຂັ້ນຕອນເຊັ່ນ: ພິທີບູຊານາງຮັນ (ຜູ້ຈາກສະຫວັນຊັ້ນຟ້າຖືກຈັດສົ່ງມາຍັງໂລກມະນຸດເພື່ອຊ່ວຍປະຊາຊົນ ຕໍ່ສູ້ຕ້ານສັດຕູຜູ້ຮຸກຮານ, ປ້ອງກັນປະເທດ; ພິທີໄຫວ້ບູຊາພະອໍລະຫັນຜູ້ກໍ່ຕັ້ງໝູ່ບ້ານ, ພິທີໄຫວ້ບູຊາເຈົ້າປ່າ, ເຈົ້າພູ... ຕໍ່ຈາກນັ້ນ ແມ່ນຂັ້ນຕອນຈັດງານບຸນ, ຜູ້ຕາງໜ້າອຳນາດການປົກຄອງ ແລະ ຊາວບ້ານພ້ອມກັນລົງທົ່ງນາ ເພື່ອດຳເນີນການໄຖນາ ແລະ ຫວ່ານກ້າ, ຫວັງໃຫ້ປີໃໝ່ ດິນຟ້າອາກາດອຳນວຍຄວາມສະດວກ. ນອກນີ້, ຍັງມີການຫຼີ້ນເກມພື້ນເມືອງຄື: ໂຍນໝາກຄອນ, ຍິງທະນູ, ດຶງເຊືອກ, ສະແດງສິລະປະ…
ກໍ່ໃນວັນດຽວກັນ, ຢູ່ເມືອງ ຈຽມຮ່ວາ, ແຂວງ ຕວຽນກວາງ ໄດ້ຈັດຕັ້ງງານບຸນລົງທົ່ງ ອັນໄດ້ດຶງດູດປະຊາຊົນ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວນັບພັນຄົນເຂົ້າຮ່ວມ.