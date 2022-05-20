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ຂ່າວສານ

ຄູ​ຝຶກ ມາຍ​ດຶກ​ຈູງ ຖະ​ຫວາຍ​ໄຊ​ຊະ​ນະ​ເພື່ອ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງວັນ​ຄ້າຍ​ວັນ​ເກີດ​ປະ​ທານ​ໂຮ່​ຈີ​ມິນ

ນັກກິລາທຸກຄົນໃນທິມບານເຕະຍິງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ພະຍາຍາມຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຈົນສຸດຄວາມສາມາດເພື່ອຍາດເອົາຊະນະ. ນີ້ແມ່ນຂອງຂວັນເພື່ອຖະຫວາຍແດ່ປະທານໂຮ່ຈີມິນ ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຄ້າຍວັນເກີດຂອງເພິ່ນ ຄົບຮອບ 132 ປີ (ວັນທີ 19 ພຶດສະພາ 1890) ກໍຄື ແຟນບານໃນທົ່ວປະເທດ.

ນັກກິລາທຸກຄົນໃນທິມບານເຕະຍິງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ພະຍາຍາມຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຈົນສຸດຄວາມສາມາດເພື່ອຍາດເອົາຊະນະ. ນີ້ແມ່ນຂອງຂວັນເພື່ອຖະຫວາຍແດ່ປະທານໂຮ່ຈີມິນ ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຄ້າຍວັນເກີດຂອງເພິ່ນ ຄົບຮອບ 132 ປີ (ວັນທີ 19 ພຶດສະພາ 1890) ກໍຄື ແຟນບານໃນທົ່ວປະເທດ.

 

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 18 ພຶດສະພາ, ທິມບານເຕະຍິງ ຫວຽດນາມ ຍາດໄດ້ຊະນະຕໍ່ ທິມບານເຕະຍິງ ມຽນມາ ດ້ວຍ 1 – 0 ໄດ້ເຂົ້າຮອບຊິງຊະນະເລີດບານເຕະຍິງໃນງານມະຫາກຳ ຊີເກມ 31. ໃນການຖະແຫຼງຂ່າວເຊິ່ງຈັດຂຶ້ນຫຼັງການແຂ່ງຂັນ, ຄູຝຶກ ທິມບານເຕະຍິງ ຫວຽດນາມ ທ່ານ ມາຍດຶກຈູງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ນັດແຂ່ງຂັນກັບ ມຽນມາ ແມ່ນຫຍຸ້ງຍາກທີ່ສຸດ. ສອງທິມມີຄວາມສາມາດເທົ່າທຽມກັນແຕ່ ຫວຽດນາມ ຄອງບານ ແລະ ໄດ້ຍິງຫຼາຍກວ່າ. ນັກກິລາທຸກຄົນໃນທິມບານເຕະຍິງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ພະຍາຍາມຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຈົນສຸດຄວາມສາມາດເພື່ອຍາດເອົາຊະນະ. ນີ້ແມ່ນຂອງຂວັນເພື່ອຖະຫວາຍແດ່ປະທານໂຮ່ຈີມິນ ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຄ້າຍວັນເກີດຂອງເພິ່ນ ຄົບຮອບ 132 ປີ (ວັນທີ 19 ພຶດສະພາ 1890) ກໍຄື ແຟນບານໃນທົ່ວປະເທດ.

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາຍ​ົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ກັບມາ​ຮອດ​ຮ່າ​ໂນ້ຍ ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ໄປ​ປະ​ຕິ​ງານ​ຢູ່ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ

ທ່ານ​ນາຍ​ົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ກັບມາ​ຮອດ​ຮ່າ​ໂນ້ຍ ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ໄປ​ປະ​ຕິ​ງານ​ຢູ່ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 19 ພຶດສະພາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ຄະນະປະຕິບັດງານ ໄດ້ມາຮອດຮ່າໂນ້ຍ, ສິ້ນສຸດການໄປປະຕິບັດງານ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດພິເສດ ອາຊຽນ - ອາເມລິກາສະໄໝພິເສດ, ຢ້ຽມຢາມ, ເຮັດວຽກຢູ່ ອາເມລິກາ ແລະ ສປຊ ຢ່າງຈົບງາມ.
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