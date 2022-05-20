ຂ່າວສານ
ຄູຝຶກ ມາຍດຶກຈູງ ຖະຫວາຍໄຊຊະນະເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຄ້າຍວັນເກີດປະທານໂຮ່ຈີມິນ
ນັກກິລາທຸກຄົນໃນທິມບານເຕະຍິງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ພະຍາຍາມຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຈົນສຸດຄວາມສາມາດເພື່ອຍາດເອົາຊະນະ. ນີ້ແມ່ນຂອງຂວັນເພື່ອຖະຫວາຍແດ່ປະທານໂຮ່ຈີມິນ ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຄ້າຍວັນເກີດຂອງເພິ່ນ ຄົບຮອບ 132 ປີ (ວັນທີ 19 ພຶດສະພາ 1890) ກໍຄື ແຟນບານໃນທົ່ວປະເທດ.
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 18 ພຶດສະພາ, ທິມບານເຕະຍິງ ຫວຽດນາມ ຍາດໄດ້ຊະນະຕໍ່ ທິມບານເຕະຍິງ ມຽນມາ ດ້ວຍ 1 – 0 ໄດ້ເຂົ້າຮອບຊິງຊະນະເລີດບານເຕະຍິງໃນງານມະຫາກຳ ຊີເກມ 31. ໃນການຖະແຫຼງຂ່າວເຊິ່ງຈັດຂຶ້ນຫຼັງການແຂ່ງຂັນ, ຄູຝຶກ ທິມບານເຕະຍິງ ຫວຽດນາມ ທ່ານ ມາຍດຶກຈູງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ນັດແຂ່ງຂັນກັບ ມຽນມາ ແມ່ນຫຍຸ້ງຍາກທີ່ສຸດ. ສອງທິມມີຄວາມສາມາດເທົ່າທຽມກັນແຕ່ ຫວຽດນາມ ຄອງບານ ແລະ ໄດ້ຍິງຫຼາຍກວ່າ. ນັກກິລາທຸກຄົນໃນທິມບານເຕະຍິງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ພະຍາຍາມຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຈົນສຸດຄວາມສາມາດເພື່ອຍາດເອົາຊະນະ. ນີ້ແມ່ນຂອງຂວັນເພື່ອຖະຫວາຍແດ່ປະທານໂຮ່ຈີມິນ ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຄ້າຍວັນເກີດຂອງເພິ່ນ ຄົບຮອບ 132 ປີ (ວັນທີ 19 ພຶດສະພາ 1890) ກໍຄື ແຟນບານໃນທົ່ວປະເທດ.