ຂ່າວສານ
ຄຸນທາດ, ກໍາລັງຄວາມສາມາດ, ສະຕິປັນຍາຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາສອງຝ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຝ່າຍ ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ
ເນື່ອງໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ - ອາເມລິກາ ສະໄໝພິເສດ, ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ອາເມລິກາ ແລະ ສປຊ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 16 ພຶດສະພາ (ຕາມເວລາ ຫວຽດນາມ), ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຢ້ຽມຢາມ, ເຮັດວຽກກັບຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະ (ພາບ: TTXVN)
ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ເພື່ອປະຕິບັດໜ້າທີ່ໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ, ພະນັກງານ, ພາລະກອນ ບັນດາອົງການຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ຕ້ອງກຳໄດ້ບັນຫາສອງຝ່າຍ ແລະ ບັນຫາທົ່ວໂລກ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການຮັບມືກັບໂລກລະບາດ, ບັນຫາຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດທີ່ໃກ້ຈະໝົດກ້ຽງ, ພົນລະເມືອງອາຍຸສູງເພີ່ມຂຶ້ນ, ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ… ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍຕ້ອງກຳແໜ້ນ ແລະ ຫັນແນວທາງການຕ່າງປະເທດເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງໃຫ້ລະອຽດ, ເພື່ອສັນຕິພາບ, ມິດຕະພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາ, ຫັນການພົວພັນຕ່າງປະເທດເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ ແລະ ຫຼາຍຝ່າຍ; ເປັນເພື່ອນທີ່ດີ, ເປັນຄູ່ຮ່ວມມືທີ່ໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ແລະ ເປັນສະມາຊິກທີ່ຕັ້ງໜ້າ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນປະຊາຄົມສາກົນ; ສ້າງພື້ນຖານເສດຖະກິດເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ, ຕິດພັນກັບຄວາມເປັນເຈົ້າການ, ຕັ້ງໜ້າເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນຢ່າງເລິກເຊິ່ງກວ້າງຂວາງ, ແທດຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ; ຢັ້ງຢືນຄຸນທາດ, ກຳລັງຄວາມສາມາດ, ສະຕິປັນຍາ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາສອງຝ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຢ່າງຂອງ ຫວຽດນາມ ຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ດ້ວຍທິດນຳທີ່ວ່າ “ຈິງໃຈ, ໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ”.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)