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ຂ່າວສານ

ຄຸນ​ທາດ, ກໍ​າ​ລັງ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ, ສະ​ຕິ​ປັນ​ຍາ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ​ໃນ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ບັນ​ຫາ​ສອງ​ຝ່າຍ ແລະ ຫຼາຍ​ຝ່າຍ ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຢັ້ງ​ຢືນ​ຢ່າງ​ບໍ່​ຢຸດ​ຢັ້ງ

ເນື່ອງໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ - ອາເມລິກາ ສະໄໝພິເສດ, ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ອາເມລິກາ ແລະ ສປຊ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 16 ພຶດສະພາ (ຕາມເວລາ ຫວຽດນາມ), ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຢ້ຽມຢາມ, ເຮັດວຽກກັບຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ.

ເນື່ອງໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ - ອາເມລິກາ ສະໄໝພິເສດ, ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ອາເມລິກາ ແລະ ສປຊ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 16 ພຶດສະພາ (ຕາມເວລາ ຫວຽດນາມ), ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຢ້ຽມຢາມ, ເຮັດວຽກກັບຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ.

    

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະ (ພາບ: TTXVN)

ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ເພື່ອປະຕິບັດໜ້າທີ່ໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ, ພະນັກງານ, ພາລະກອນ ບັນດາອົງການຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ຕ້ອງກຳໄດ້ບັນຫາສອງຝ່າຍ ແລະ ບັນຫາທົ່ວໂລກ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການຮັບມືກັບໂລກລະບາດ, ບັນຫາຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດທີ່ໃກ້ຈະໝົດກ້ຽງ, ພົນລະເມືອງອາຍຸສູງເພີ່ມຂຶ້ນ, ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ… ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍຕ້ອງກຳແໜ້ນ ແລະ ຫັນແນວທາງການຕ່າງປະເທດເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງໃຫ້ລະອຽດ, ເພື່ອສັນຕິພາບ, ມິດຕະພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາ, ຫັນການພົວພັນຕ່າງປະເທດເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ ແລະ ຫຼາຍຝ່າຍ; ເປັນເພື່ອນທີ່ດີ, ເປັນຄູ່ຮ່ວມມືທີ່ໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ແລະ ເປັນສະມາຊິກທີ່ຕັ້ງໜ້າ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນປະຊາຄົມສາກົນ; ສ້າງພື້ນຖານເສດຖະກິດເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ, ຕິດພັນກັບຄວາມເປັນເຈົ້າການ, ຕັ້ງໜ້າເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນຢ່າງເລິກເຊິ່ງກວ້າງຂວາງ, ແທດຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ; ຢັ້ງຢືນຄຸນທາດ, ກຳລັງຄວາມສາມາດ, ສະຕິປັນຍາ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາສອງຝ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຢ່າງຂອງ ຫວຽດນາມ ຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ດ້ວຍທິດນຳທີ່ວ່າ “ຈິງໃຈ, ໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນັກກິລາ ດີງເຟືອງແທ່ງ ຍາດໄດ້ 2 ຫຼຽນຄຳໃນກິລາກາຍຍະກຳ

ນັກກິລາ ດີງເຟືອງແທ່ງ ຍາດໄດ້ 2 ຫຼຽນຄຳໃນກິລາກາຍຍະກຳ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 16 ພຶດສະພາ 2022, ຢູ່ທີ່ສະໜາມກິລາ ກວ່ນເຫງື້ອ (ຮ່າໂນ້ຍ) ໄດ້ດຳເນີນການແຂ່ງຂັນຮອບສຸດທ້າຍຂອງ 5 ລາຍການ.
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