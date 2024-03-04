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ຂ່າວສານ

ຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດເຂົ້າ ຫວຽດນາມ ແມ່ນແທດຈິງ

ລັດຖະບານ ພວມສຸມໃສ່ສືບຕໍ່ສ້າງສຳເລັດ, ຍູ້ໄວລະດັບຄວາມຄືບໜ້າບັນດາໂຄງການສ້າງໂຄງປະກອບຂອບຂະໜາດໃຫຍ່. ພິເສດແມ່ນຜັນຂະຫຍາຍບັນດາເອກະສານແນະນຳກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ (ສະບັບປັບປຸງ).
ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເຈິ່ນກວັກເຟືອງ

ທີ່ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳເດືອນກຸມພາຂອງລັດຖະບານ ຊຶ່ງຈັດຂຶ້ນໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 2 ມີນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ການນຳກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: 2 ເດືອນຕົ້ນປີ, ໃນການເຄື່ອນໄຫວດຶງດູດການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດພວມສືບຕໍ່ທ່າຕັ້ງໜ້າຂອງຊຸມເດືອນທ້າຍປີ. ການປ່ອຍເງິນລົງທຶນຕ່າງປະເທດເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 9,8% ເທົ່າກັບ 2,8 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດເຂົ້າ ຫວຽດນາມ ແມ່ນແທດຈິງ. ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ເຈິ່ນກວັກເຟືອງ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

“ເປັນໜ້າສົນໃຈກ່ຽວກັບເງິນລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ຢູ່ ຫວຽດນາມ ແມ່ນອັດຕາກ່ຽວກັບທຶນໃໝ່ ແລະ ໂຄງການໃໝ່ສູງທີ່ສຸດ. ນີ້ແມ່ນສັນຍານທີ່ດີ ແລະ ແງ່ຫວັງຈຳນວນທຶນໃໝ່ນີ້ຈະສົ່ງຜົນກະທົບເຖິງການເຕີບໂຕຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນປີ 2024 ກໍ່ຄືປີ 2025”

ເມື່ອເຕື້ອງເຖິງບັນດາມາດຕະການກະໂດດຂັ້ນ ເພື່ອແນໃສ່ດຶງດູດບັນດາໂຄງການໃຫຍ່, ບັນດານັກລົງທຶນໃຫຍ່ມາ ຫວຽດນາມ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນກວັກເຟືອງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ລັດຖະບານ ພວມສຸມໃສ່ສືບຕໍ່ສ້າງສຳເລັດ, ຍູ້ໄວລະດັບຄວາມຄືບໜ້າບັນດາໂຄງການສ້າງໂຄງປະກອບຂອບຂະໜາດໃຫຍ່. ພິເສດແມ່ນຜັນຂະຫຍາຍບັນດາເອກະສານແນະນຳກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ (ສະບັບປັບປຸງ).

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ: ແຂວງ ຝູອຽນ ຕ້ອງນຳໃຊ້ທ່າໄດ້ປຽບເພື່ອພັດທະນາແຂງແຮງກ່ວາອີກ

ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ: ແຂວງ ຝູອຽນ ຕ້ອງນຳໃຊ້ທ່າໄດ້ປຽບເພື່ອພັດທະນາແຂງແຮງກ່ວາອີກ

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ແຂວງ ຝູອຽນ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາແຂວງແຄມທະເລພາກກາງ ດ້ວຍຫຼາຍປັດໄຈເປັນເອກະລັກສະເພາະ, ມີທີ່ຕັ້ງສຳຄັນທີ່ສຸດ.
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