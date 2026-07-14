ຂ່າວສານ ຄາດວ່າສະໜາມບິນລອງແທັງ ຈະເປີດບໍລິການດ້ານການຄ້າແຕ່ວັນທີ 1 ທັນວາ 14/07/2026 ACV ກໍ່ສະເໜີຂັ້ນຕອນຫັນປ່ຽນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງສະໜາມບິນລອງແທັງ ແລະ ເຕິນເຊີນເຍິດ ຕາມ 3 ໄລຍະ. ສະໜາມບິນລອງແທັງ (ພາບ: VNA) ບໍລິສັດໃຫຍ່ທ່າອາກາດສະຍານ ຫວຽດນາມ (ACV) ຄາດວ່າ ສະໜາມບິນ ລອງແທັງໄລຍະ 1 ຈະເປີດບໍລິການດ້ານການຄ້າແຕ່ວັນທີ 1 ທັນວາ. ACV ພວມຊີ້ນຳຄະນະຄຸ້ມຄອງໂຄງການປະສານສົມທົບກັບບັນດາຜູ້ຮັບເໝົາຍູ້ໄວຄວາມຄືບໜ້າເພື່ອກໍ່ສ້າງສຳເລັດບັນດາກິດຈະກຳຍ່ອຍໃຫ້ສຳເລັດ, ຕິດຕັ້ງວັດຖຸອຸປະກອນ ແລະ ລະບົບເຕັກນິກ. ວິສາຫະກິດວາງເປົ້າໝາຍປະຕິບັດສຳເລັດທຸກວຽກງານກໍ່ສ້າງ ຊ້າທີສຸດແມ່ນໃນເດືອນກັນຍາເພື່ອເຄື່ອນໄຫວທົດລອງກ່ອນທີ່ສະໜາມບິນເປີດບໍລິການດ້ານການຄ້າ. ACV ກໍ່ສະເໜີຂັ້ນຕອນຫັນປ່ຽນການເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງສະໜາມບິນລອງແທັງ ແລະ ເຕິນເຊີນເຍິດ ຕາມ 3 ໄລຍະ. ໄລຍະໜຶ່ງແຕ່ວັນທີ 1 ທັນວາ 2026 ຫາວັນທີ 27 ມີນາ 2027, ລອງແທັງຈະຮັບເອົາບັນດາ ບໍລິສັດການບິນ ທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການນຳໃຊ້ສະໜາມບິນ, ໃຫ້ບຸລິມະສິດບັນດາບໍລິສັດການບິນ ຫວຽດນາມ ຂຸດຄົ້ນສາຍການບິນສາກົນ ຕາມແຜນການສະເພາະ. ໄລຍະທີສອງ, ແຕ່ວັນທີ 28 ມີສາ ຫາວັນທີ 30 ຕຸລາ 2027, ບັນດາສາຍການບິນໄປແລະກັບ ເອີລົບ, ອາເມລິກາ, ອາບຟຼິກກາ, ພາກພື້ນຕາເວັນອອກກາງ ພ້ອມກັບບັນດາສາຍການບິນສາກົນໃໝ່… ໄລຍະທີສາມ, ແຕ່ວັນທີ 31 ຕຸລາ 2027 ຮອດວັນທີ 25 ມີນາ 2028, ລອງແທັງຈະກາຍເປັນສະໜາມບິນທີ່ໃຫ້ບໍລິການຖ້ຽວບິນສາກົນເກືອບທັງໝົດ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)