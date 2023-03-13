Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຄາດວ່າ, ຫວຽດນາມ ຈະຕ້ອນຮັບພົນລະເມືອງຜູ້ທີ 100 ລ້ານ ໃນເດືອນ ເມສາ 2023

ເພື່ອເປັນຂີດໝາຍເຫດການນີ້, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ (ກົມໃຫຍ່ສະຖິຕິ) ເປັນເຈົ້າການສົມທົບກັບກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ, ກະຊວງຕຳຫຼວດ, ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ
  ຫ້ອງເບິ່ງແຍງດູແລລູກອ່ອນຢູ່ໂຮງໝໍ (ພາບປະກອບ:Dương Ngọc/TTXVN)  

ກົມໃຫຍ່ສະຖິຕິ (ຂຶ້ນກັບກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ອົງການນີ້ພວມກະກຽມໃຫ້ເຫດການ ຫວຽດນາມ ຕ້ອນຮັບພົນລະເມືອງຜູ້ທີ 100 ລ້ານ. ຕາມອົງການນີ້ແລ້ວ, ໃນສະພາບຄວາມແກ່ງແຍ້ງເສດຖະກິດທົ່ວໂລກ, ທຸກໆປະເທດລ້ວນແຕ່ຖືແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດແມ່ນເຄື່ອງມືີທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ ເພື່ອຍົກສູງກຳລັງຄວາມແກ່ງແຍ້ງແຫ່ງຊາດ, ເລື່ອງ ຫວຽດນາມ ຕ້ອນຮັບພົນລະເມືອງຜູ້ທີ 100 ລ້ານນັ້ນ ໄດ້ຮັບຖືວ່າ ແມ່ນຂີດໝາຍເປັນໜ້າເອກອ້າງທະນົງໃຈ. ດ້ວຍຈຳນວນພົນລະເມືອງ 100 ລ້ານຄົນ ບວກກັບບັນດານະໂຍບາຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນພັດທະນາທີ່ເໝາະສົມ, ສະພາບແວດລ້ອມດ້ານການເມືອງສະຖຽນລະພາບ, ພື້ນຖານວັດທະນະທຳເຂັ້ມຂົ້ນໄປດ້ວຍສີສັນຊາດນັ້ນ, ຫວຽດນາມ ຈະກາຍເປັນປະເທດທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມປະທັບໃຈໃນສາຍຕາເພື່ອນມິດສາກົນ.

ເພື່ອເປັນຂີດໝາຍເຫດການນີ້, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ (ກົມໃຫຍ່ສະຖິຕິ) ເປັນເຈົ້າການສົມທົບກັບກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ, ກະຊວງຕຳຫຼວດ, ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ບັນດາອົງການກ່ຽວຂ້ອງ ຈັດເຫດການໃຫຍ່ຂ່ຳນັບຮັບຕ້ອນພົນລະເມືອງຜູ້ທີ 100 ລ້ານຂອງປະເທດຊາດ. ຄາດວ່າ ເວລາຈັດເຫດການແມ່ນກາງເດືອນ ເມສາ 2023, ດ້ວຍ 3 ເຫດການໃຫຍ່, ຄື: ພິທີສວນສະໜາມ 100 ລ້ານຮອຍຕີນຂອງລູກຫຼານ ລາກຮົ່ງ; ງານໂຮມຊຸມນຸມມິດຕິງເຫດການ ຫວຽດນາມ ຕ້ອນຮັບພົນລະເມືອງຜູ້ທີ 100 ລ້ານ; ພິທີຢ້ຽມຢາມ ແລະ ຕ້ອນຮັບພົນລະເມືອງຜູ້ທີ 100 ລ້ານຢູ່ໂຮງໝໍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຄະ​ນະ​ຜູ້​ແທນ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ກອງ​ປະ​ຊ​ຸມສະ​ມັດ​ສະ​ໃຫຍ່ IPU-146

ຄະ​ນະ​ຜູ້​ແທນ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ກອງ​ປະ​ຊ​ຸມສະ​ມັດ​ສະ​ໃຫຍ່ IPU-146

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 11 ມີນາ ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ລັດຖະສະພາສາກົນ (IPU) ຄັ້ງທີ 146 ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢ່າງສົມກຽດ ຢູ່ນະຄອນ Manama ຂອງ ບາເຣນ, ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ແທນປະມານ 2000 ທ່ານ ມາຈາກເກືອບ 140 ປະເທດ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top