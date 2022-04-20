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ຂ່າວສານ

ຄະ​ນະ​ປະ​ຈ​ຳ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ປະ​ກອບ​ຄຳ​ເຫັນ​ໃສ່​ໂຄງ​ການ​ຕິດ​ຕາມກວດ​ກາ​ຂອງ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ

ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ການກະກຽມໃຫ້ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ພິຈາລະນາ, ຕົກລົງກຳນົດຈຳນວນສະມາຊິກຂອງ ຄະນະກຳທະກ່ຮກວດກາອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ.

ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ການກະກຽມໃຫ້ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ພິຈາລະນາ, ຕົກລົງກຳນົດຈຳນວນສະມາຊິກຂອງ ຄະນະກຳທະກ່ຮກວດກາອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ.

    

ກອງປະຊຸມທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 18 ເມສາ (ພາບ: TTXVN)

ໂດຍສືບຕໍ່ລາຍການເຮັດວຽກຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 10, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 19 ເມສາ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ໂຄງການຕິດຕາມກວດກາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ. ປີ 2022, ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຕິດຕາມກວດກາສູງສຸດ 2 ຫົວເລື່ອງສະເພາະ “ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວຽກງານການວາງແຜນກຳນົດນັບແຕ່ເວລາ ກົດໝາຍວາງແຜນກຳນົດມີຜົນສັກສິດເພື່ອປະຕິບັດ” ແລະ “ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍກ່ຽວກັບການປະຕິບັດການປະຢັດ, ຕ້ານການຟູນເຟຶອຍໄລຍະ 2016 - 2021”. ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຕິດຕາມກວດກາ 2 ຫົວເລື່ອງ “ການປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ອນຮັບພົນລະເມືອງ ແລະ ແກ້ໄຂການຮ້ອງທຸກກ່າວຟ້ອງ ນັບແຕ່ວັນທີ 1 ກໍລະກົດ ປີ 2016 ຫາ ວັນທີ 1 ກໍລະກົດ ປີ 2021” ແລະ “ການປະຕິບັດບັນດາມະຕິ ຂອງ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການສັບຊ້ອນບັນດາໜ່ວຍງານການປົກຄອງຂັ້ນເມືອງ, ຂັ້ນຕາແສງໃນໄລຍະ 2019 - 2021”.

ແລະກໍ່ໃນວັນດຽວກັນ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ການກະກຽມໃຫ້ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ພິຈາລະນາ, ຕົກລົງກຳນົດຈຳນວນສະມາຊິກຂອງ ຄະນະກຳທະກ່ຮກວດກາອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຍື່ນ​ສະ​ເໜີຕ​ໍ່​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຂໍ້​ກຳ​ນົດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຊາວ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ປະ​ກອບ​ອາ​ຊີບກວດ, ປິ່ນ​ປົວ​ພະ​ຍາດ​ຍາວ​ນານ​ຢູ່ ຫວຽດ​ນາມ

ຍື່ນ​ສະ​ເໜີຕ​ໍ່​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຂໍ້​ກຳ​ນົດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຊາວ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ປະ​ກອບ​ອາ​ຊີບກວດ, ປິ່ນ​ປົວ​ພະ​ຍາດ​ຍາວ​ນານ​ຢູ່ ຫວຽດ​ນາມ

ຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການກວດ ແລະ ປິ່ນປົວພະຍາດ (ສະບັບປັບປຸງ) ໄດ້ກຳນົດບັນດາມາດຕະການເພື່ອແນໃສ່ຍົກສູງທັກສະໃນການເຄື່ອນໄຫວອາຊີບ, ຍົກສູງຄຸນນະພາບສະໜອງການບໍລິການຂອງຮາກຖານກວດ, ປິ່ນປົວພະຍາດ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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ບໍລິການຮູບພາບ


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