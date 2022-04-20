ຂ່າວສານ
ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ໂຄງການຕິດຕາມກວດກາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ
ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ການກະກຽມໃຫ້ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ພິຈາລະນາ, ຕົກລົງກຳນົດຈຳນວນສະມາຊິກຂອງ ຄະນະກຳທະກ່ຮກວດກາອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ.
ກອງປະຊຸມທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 18 ເມສາ (ພາບ: TTXVN)
ໂດຍສືບຕໍ່ລາຍການເຮັດວຽກຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 10, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 19 ເມສາ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ໂຄງການຕິດຕາມກວດກາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ. ປີ 2022, ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຕິດຕາມກວດກາສູງສຸດ 2 ຫົວເລື່ອງສະເພາະ “ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວຽກງານການວາງແຜນກຳນົດນັບແຕ່ເວລາ ກົດໝາຍວາງແຜນກຳນົດມີຜົນສັກສິດເພື່ອປະຕິບັດ” ແລະ “ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍກ່ຽວກັບການປະຕິບັດການປະຢັດ, ຕ້ານການຟູນເຟຶອຍໄລຍະ 2016 - 2021”. ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຕິດຕາມກວດກາ 2 ຫົວເລື່ອງ “ການປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ອນຮັບພົນລະເມືອງ ແລະ ແກ້ໄຂການຮ້ອງທຸກກ່າວຟ້ອງ ນັບແຕ່ວັນທີ 1 ກໍລະກົດ ປີ 2016 ຫາ ວັນທີ 1 ກໍລະກົດ ປີ 2021” ແລະ “ການປະຕິບັດບັນດາມະຕິ ຂອງ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການສັບຊ້ອນບັນດາໜ່ວຍງານການປົກຄອງຂັ້ນເມືອງ, ຂັ້ນຕາແສງໃນໄລຍະ 2019 - 2021”.
ແລະກໍ່ໃນວັນດຽວກັນ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ການກະກຽມໃຫ້ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ພິຈາລະນາ, ຕົກລົງກຳນົດຈຳນວນສະມາຊິກຂອງ ຄະນະກຳທະກ່ຮກວດກາອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)