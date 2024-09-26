ຂ່າວສານ
ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດປະກອບຄຳເຫັນເຂົ້າຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນຈຳໜ່າຍພິເສດ
ໃນກອງປະຊຸມສຳມະນາ ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນຈຳໜ່າຍພິເສດ (ສະບັບປັບປຸງ) ໂດຍ ສະຫະສະມາຄົມວິສາຫະກິດນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ສົມທົບກັບ ໜັງສືພິມ ຜູ້ແທນປະຊາຊົນ ຈັດຂຶ້ນຫວ່າງແລ້ວນີ້, ບັນດາວິສາຫະກິດມີຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມກັບທັດສະນະຂອງພັກ ແລະ ລັດ ໃນການນຳໃຊ້ນະໂຍບາຍອາກອນຈຳໜ່າຍພິເສດ ເພື່ອຮັກສາສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນ, ຈຳກັດການຈຳໜ່າຍບັນດາປະເພດສິນຄ້າທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ ເປັນຕົ້ນແມ່ນເຫຼົ້າ, ເບຍ, ຢາສູບ.
ກໍໃນວັນດຽວກັນ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ພິຈາລະນາ, ຕົກລົງການດັດປັບໂຄງການສ້າງກົດໝາຍ, ລັດຖະບັນຍັດ; ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ບົດລາຍການລັດຖະບານກ່ຽວກັບການຮັບພົນລະເມືອງ, ແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທຸກຮ້ອງຟ້ອງ, ການກ່າວຫາກ່ຽວກັບການບໍລິຫານ ປີ 2024; ພິຈາລະນາການຈັດແບ່ງແຜນການລົງທຶນພາກລັດ ໄລຍະກາງ ດ້ວຍງົບປະມານສູນກາງ ໄລຍະ 2021 – 2025 ແລະ ແຜນການ ທຶນປີ 2024 ໃຫ້ແກ່ບັນດາໜ້າທີ່, ໂຄງການທີ່ນຳໃຊ້ແຫຼ່ງເພີ່ມການເກັບງົບປະມານສູນກາງປີ 2022 ທີ່ໄດ້ສຳເລັດລະບຽບການລົງທຶນແລ້ວ.