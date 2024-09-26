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ຂ່າວສານ

ຄະ​ນະ​ປະ​ຈຳ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ປະ​ກອບ​ຄຳ​ເຫັນ​ເຂົ້າ​ຮ່າງ​ກົດ​ໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ອາ​ກອນ​ຈຳ​ໜ່າຍ​ພິ​ເສດ

ໂດຍສືບຕໍ່ວາລະກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 37 ຂອງ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ, ວັນທີ 26 ກັນຍາ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນຈຳໜ່າຍພິເສດ (ສະບັບປັບປຸງ).
ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 37 ຂອງ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ (ພາບ: quochoi.vn)

ໃນກອງປະຊຸມສຳມະນາ ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນຈຳໜ່າຍພິເສດ (ສະບັບປັບປຸງ) ໂດຍ ສະຫະສະມາຄົມວິສາຫະກິດນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ສົມທົບກັບ ໜັງສືພິມ ຜູ້ແທນປະຊາຊົນ ຈັດຂຶ້ນຫວ່າງແລ້ວນີ້, ບັນດາວິສາຫະກິດມີຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມກັບທັດສະນະຂອງພັກ ແລະ ລັດ ໃນການນຳໃຊ້ນະໂຍບາຍອາກອນຈຳໜ່າຍພິເສດ ເພື່ອຮັກສາສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນ, ຈຳກັດການຈຳໜ່າຍບັນດາປະເພດສິນຄ້າທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ ເປັນຕົ້ນແມ່ນເຫຼົ້າ, ເບຍ, ຢາສູບ.

ກໍໃນວັນດຽວກັນ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ພິຈາລະນາ, ຕົກລົງການດັດປັບໂຄງການສ້າງກົດໝາຍ, ລັດຖະບັນຍັດ; ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ບົດລາຍການລັດຖະບານກ່ຽວກັບການຮັບພົນລະເມືອງ, ແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທຸກຮ້ອງຟ້ອງ, ການກ່າວຫາກ່ຽວກັບການບໍລິຫານ ປີ 2024; ພິຈາລະນາການຈັດແບ່ງແຜນການລົງທຶນພາກລັດ ໄລຍະກາງ ດ້ວຍງົບປະມານສູນກາງ ໄລຍະ 2021 – 2025 ແລະ ແຜນການ ທຶນປີ 2024 ໃຫ້ແກ່ບັນດາໜ້າທີ່, ໂຄງການທີ່ນຳໃຊ້ແຫຼ່ງເພີ່ມການເກັບງົບປະມານສູນກາງປີ 2022 ທີ່ໄດ້ສຳເລັດລະບຽບການລົງທຶນແລ້ວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ລົບ​ລ້າງ​ອາ​ວຸດ​ນິວ​ເຄຼຍ: ບາດ​ກ້າວ​ທີ່​ຈຳ​ເປັນ​ເພື່ອ​ນຳ​ມາ​ເຊິ່ງ​ສັນ​ຕິ​ພາບ ແລະ ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ໃຫ້​ແກ່​ມວນມະ​ນຸດ

ລົບ​ລ້າງ​ອາ​ວຸດ​ນິວ​ເຄຼຍ: ບາດ​ກ້າວ​ທີ່​ຈຳ​ເປັນ​ເພື່ອ​ນຳ​ມາ​ເຊິ່ງ​ສັນ​ຕິ​ພາບ ແລະ ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ໃຫ້​ແກ່​ມວນມະ​ນຸດ

ວັນທີ 26 ກັນຍາ ແມ່ນວັນສາກົນ ລົບລ້າງອາວຸດນິວເຄຼຍ. ນີ້ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ປະຊາຄົມສາກົນຢັ້ງຢືນຄືນຄຳໝັ້ນສັນຍາຄວາມມານະພະຍາຍາມມີການກະທຳເພື່ອໂລກປອດນິວເຄຼຍ.
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