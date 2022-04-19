Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຄະ​ນະ​ປະ​ຈຳສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ປະກອບ​ຄຳ​ເຫັນໃສ່​ຮ່າງ​ກົດ​ໝາຍ​ບາງ​ສະ​ບັບ

ໂດຍສືບຕໍ່ລາຍການເຮັດວຽກຂອງກອງປະຊຸມເທື່ອທີ 10, ວັນທີ 18 ເມສາ ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມຖີ່ວິທະຍຸ ແລະ ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການກວດກາ (ສະບັບປັບປຸງ).

ໂດຍສືບຕໍ່ລາຍການເຮັດວຽກຂອງກອງປະຊຸມເທື່ອທີ 10, ວັນທີ 18 ເມສາ ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມຖີ່ວິທະຍຸ ແລະ ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການກວດກາ (ສະບັບປັບປຸງ).

    

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວ້ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ

ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມຖີ່ວິທະຍຸ ແມ່ນເພື່ອແນໃສ່ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງ, ຕ້ອງການຂອງການປະຕິວັດອຸດສາຫະກຳຄັ້ງທີ 4, ຄຳຮຽກຮ້ອງຂອງການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ຍັງບໍ່ທັນເໝາະສົມ, ຂໍ້ຕິດຂັດທີ່ເກີດຂຶ້ນໃໝ່ຈາກການຄຸ້ມຄອງຕົວຈິງ, ຮັບປະກັນລັກສະນະເປັນເອກະພາບຂອງລະບົບກົດໝາຍໃນປັດຈຸບັນກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ, ນຳໃຊ້ຄວາມຖີ່ວິທະຍຸ.

    ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການກວດກາ ໄດ້ກຳນົດກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງ, ປະຕິບັດວຽກງານກວດກາຂອງລັດ; ທັດສະນະ, ຫຼັກການປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການກວດກາ ແມ່ນເຊື່ອມຊຶມ ແລະ ຫັນແນວທາງ, ແຜນນະໂຍບາຍ, ນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດກ່ຽວກັບວຽກງານກວດກາເປັນລະອຽດ; ເໝາະສົມກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການປະຕິຮູບການບໍລິຫານລັດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະກາດລາຍການເວທີປາໄສ ທ່ອງທ່ຽວ ກອນຕູມ- ຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ ແລະ ແງ່ຫວັງ

ປະກາດລາຍການເວທີປາໄສ “ທ່ອງທ່ຽວ ກອນຕູມ- ຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ ແລະ ແງ່ຫວັງ”

ເນື້ອໃນລາຍການລວມມີ: ປະກາດແຜນການພັດທະນາທ່ອງທ່ຽວເຂດ 3 ລ່ຽມພັດທະນາ ກຳປູເຈຍ - ລາວ - ຫວຽດນາມ ໄລຍະ 2021 – 2025, ວິໄສທັດຮອດປີ 2030.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top