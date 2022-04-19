ຂ່າວສານ
ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍບາງສະບັບ
ໂດຍສືບຕໍ່ລາຍການເຮັດວຽກຂອງກອງປະຊຸມເທື່ອທີ 10, ວັນທີ 18 ເມສາ ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມຖີ່ວິທະຍຸ ແລະ ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການກວດກາ (ສະບັບປັບປຸງ).
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວ້ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ
ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມຖີ່ວິທະຍຸ ແມ່ນເພື່ອແນໃສ່ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງ, ຕ້ອງການຂອງການປະຕິວັດອຸດສາຫະກຳຄັ້ງທີ 4, ຄຳຮຽກຮ້ອງຂອງການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ຍັງບໍ່ທັນເໝາະສົມ, ຂໍ້ຕິດຂັດທີ່ເກີດຂຶ້ນໃໝ່ຈາກການຄຸ້ມຄອງຕົວຈິງ, ຮັບປະກັນລັກສະນະເປັນເອກະພາບຂອງລະບົບກົດໝາຍໃນປັດຈຸບັນກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ, ນຳໃຊ້ຄວາມຖີ່ວິທະຍຸ.
ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການກວດກາ ໄດ້ກຳນົດກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງ, ປະຕິບັດວຽກງານກວດກາຂອງລັດ; ທັດສະນະ, ຫຼັກການປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການກວດກາ ແມ່ນເຊື່ອມຊຶມ ແລະ ຫັນແນວທາງ, ແຜນນະໂຍບາຍ, ນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດກ່ຽວກັບວຽກງານກວດກາເປັນລະອຽດ; ເໝາະສົມກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການປະຕິຮູບການບໍລິຫານລັດ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)