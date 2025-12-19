Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ຄະ​ນະ​ນັກ​ກິ​ລາ ຫວຽດ​ນາມ ແຂ່ງ​ຂັນຢ່າງໜ້າ​ປະ​ທັບ​ໃຈ, ຄວ້າ​ໄດ້​ຫຼຽ​ນ​ຄຳ​ຕື່ມ​ອີກ 9 ຫຼຽນ ຢູ່ SEA Games 33

ຈຸດເດັ່ນໃນວັນແມ່ນຜົນງານຂອງທິມບານເຕະຊາຍ U22 ຫວຽດນາມ ໃນຮອບຊິງຊະນະເລີດເມື່ອຍາດໄດ້ໄຊຊະນະຕໍ່ທິມບານເຕະຊາຍ U22 ໄທ.
ທິມບານເຕະຊາຍ U22 ຫວຽດນາມ (ພາບ: VOV)
ວັນທີ 19 ທັນວາ, ວັນແຂ່ງຂັນທີ 10 ຂອງ SEA Games 33 ເຊິ່ງໄດ້ຮັບຖືວ່າແມ່ນຈຸດເວລາຫຼັກເມື່ອຄະນະນັກກິລາ ຫວຽດນາມ ກ້າວເຂົ້າສູ່ການແຂ່ງຂັນຕັດສິນອັນດັບໃນຕາຕະລາງຈັດອັນດັບຫຼຽນລາງວັນ. ຈຸດສຸມຂອງວັນແຂ່ງຂັນມື້ນີ້ແມ່ນ ກິລາປະເພດ Boxing, ເຊິ່ງແມ່ນບ່ອນທີ່ບັນດານັກຕີມວຍ ຫວຽດນາມ ແຂ່ງຂັນຮອບຊິງຊະນະເລີດ 6 ນັດ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກິລາແຂ່ງມວຍປ້ຳປະເພດຊາຍ ກ້າວເຂົ້າສູ່ຮອບຊິງຊະນະເລີດ 4 ນັດ ດ້ວຍຫຼາຍໂອກາດຄວ້າໄດ້ຫຼຽນຄຳ. ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ໃນການແຂ່ງຂັນວັນທີ 18 ທັນວາ, ກິລາ ຫວຽດນາມ ຄວ້າໄດ້ຫຼາຍຜົນງານທີ່ໜ້າປະທັບໃຈ ດ້ວຍ 9 ຫຼຽນຄຳ. ຈຸດເດັ່ນໃນວັນແມ່ນຜົນງານຂອງທິມບານເຕະຊາຍ U22 ຫວຽດນາມ ໃນຮອບຊິງຊະນະເລີດເມື່ອຍາດໄດ້ໄຊຊະນະຕໍ່ທິມບານເຕະຊາຍ U22 ໄທ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

