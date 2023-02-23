ຂ່າວສານ
ຄະນະກູ້ໄພກູ້ຊີບກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ປະຕິບັດສຳເລັດໜ້າທີ່ ຢູ່ຕວັກກີ
ຄະນະປະຕິບັດງານຂອງ ກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມການໜູນຊ່ວຍມະນຸດສະທຳ, ກູ້ໄພກູ້ຊີບ ເຫດແຜ່ນດິນໄຫວຢູ່ຕວັກກີ ໂດຍທ່ານພົນຈັດຕາວາ ຟ້າມວັນຕິ, ຮອງຫົວໜ້າກົມກູ້ໄພກູ້ຊີບ (ກອງເສນາທິການໃຫຍ່ກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ), ຜູ້ບັນຊາການໃຫຍ່ກຳລັງຂອງກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມເຂົ້າຮ່ວມການໜູນຊ່ວຍ ຕວັກກີ, ເປັນຫົວໜ້າຄະນະໄດ້ປະຕິບັດສຳເລັດໜ້າທີ່ເປັນຢ່າງດີ. ຄາດວ່າ ຕອນບ່າຍ ວັນທີ 23 ກຸມພາ ຈະກັບມາຮອດຫວຽດນາມ. ທ່ານພົນຈັດຕະວາ ຟ້າມວັນຕິ ຢັ້ງຢືນວ່າ:
ໃນ 10 ວັນທີ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ປະຕິບັດ ແລະ ຊອກຫາຢູ່ສະຖານທີ່ ກ່ວາ 31 ແຫ່ງ ແລະ ກຳນົດໄດ້ 15 ທີ່ຕັ້ງມີຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຖືກທັບຖົມ ຍ້ອນເຫດໄພພິບັດແຜ່ນດິນໄຫວ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ພວກເຮົາກໍ່ໄດ້ປະຕິບັດການສົມທົບກັບ ບັນດາປະເທດ ເພື່ອຈັດຕັ້ງການຊອກຫາ, ນຳໃຊ້ໝາວິຊາການ, ອຸປະກອນການກວດຊອກຫາຂອງທະຫານຊ່າງແສງດ້ວຍຮູບ, ຣາດາ. ໃນຂັ້ນຕອນປະຕິບັດໜ້າທີ່, ປະຊາຊົນຕວັກກີໄດ້ສະຫງວນນ້ຳໃຈອັນດີງາມໃຫ້ແກ່ຄະນະປະຕິບັດງານຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມເຮົາ.