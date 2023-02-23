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ຂ່າວສານ

ຄະ​ນະ​ກູ້​ໄພ​ກູ້​ຊີບກອງ​ທັບ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ຫວຽດ​ນາມ ປະ​ຕິ​ບັດ​ສຳ​ເລັດ​ໜ້າ​ທີ່ ຢູ່​ຕວັກ​ກີ

ໃນ 10 ວັນທີ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ປະຕິບັດ ແລະ ຊອກຫາຢູ່ສະຖານທີ່ ກ່ວາ 31 ແຫ່ງ ແລະ ກຳນົດໄດ້ 15 ທີ່ຕັ້ງມີຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຖືກທັບຖົມ ຍ້ອນເຫດໄພພິບັດແຜ່ນດິນໄຫວ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ພວກເຮົາກໍ່ໄດ້ປະຕິບັດການສົມທົບກັບ ບັນດາປະເທດ ເພື່ອຈັດຕັ້ງການຊອກຫາ, ນຳໃຊ້ໝາວິຊາການ, ອຸປະກອນການກວດຊອກຫາຂອງທະຫານຊ່າງແສງດ້ວຍຮູບ, ຣາດາ.
  ທ່ານພົນຈັດຕາວາ ຟ້າມວັນຕິ, ຮອງຫົວໜ້າກົມກູ້ໄພກູ້ຊີບຜູ້ບັນຊາການໃຫຍ່ກຳລັງຂອງກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມເຂົ້າຮ່ວມການໜູນຊ່ວຍ ຕວັກກີ (ພາບ: TTXVN)  

ຄະນະປະຕິບັດງານຂອງ ກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມການໜູນຊ່ວຍມະນຸດສະທຳ, ກູ້ໄພກູ້ຊີບ ເຫດແຜ່ນດິນໄຫວຢູ່ຕວັກກີ ໂດຍທ່ານພົນຈັດຕາວາ ຟ້າມວັນຕິ, ຮອງຫົວໜ້າກົມກູ້ໄພກູ້ຊີບ (ກອງເສນາທິການໃຫຍ່ກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ), ຜູ້ບັນຊາການໃຫຍ່ກຳລັງຂອງກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມເຂົ້າຮ່ວມການໜູນຊ່ວຍ ຕວັກກີ, ເປັນຫົວໜ້າຄະນະໄດ້ປະຕິບັດສຳເລັດໜ້າທີ່ເປັນຢ່າງດີ. ຄາດວ່າ ຕອນບ່າຍ ວັນທີ 23 ກຸມພາ ຈະກັບມາຮອດຫວຽດນາມ. ທ່ານພົນຈັດຕະວາ ຟ້າມວັນຕິ ຢັ້ງຢືນວ່າ:

ໃນ 10 ວັນທີ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ປະຕິບັດ ແລະ ຊອກຫາຢູ່ສະຖານທີ່ ກ່ວາ 31 ແຫ່ງ ແລະ ກຳນົດໄດ້ 15 ທີ່ຕັ້ງມີຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຖືກທັບຖົມ ຍ້ອນເຫດໄພພິບັດແຜ່ນດິນໄຫວ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ພວກເຮົາກໍ່ໄດ້ປະຕິບັດການສົມທົບກັບ ບັນດາປະເທດ ເພື່ອຈັດຕັ້ງການຊອກຫາ, ນຳໃຊ້ໝາວິຊາການ, ອຸປະກອນການກວດຊອກຫາຂອງທະຫານຊ່າງແສງດ້ວຍຮູບ, ຣາດາ. ໃນຂັ້ນຕອນປະຕິບັດໜ້າທີ່, ປະຊາຊົນຕວັກກີໄດ້ສະຫງວນນ້ຳໃຈອັນດີງາມໃຫ້ແກ່ຄະນະປະຕິບັດງານຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມເຮົາ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ຊຸກ​ຍູ້​ສິດ​ມີ​ວຽກ​ເຮັດ​ງານ​ທຳ​ຖາ​ວອນ​ຂອງ​ຜູ້​ອອກ​ແຮງ​ງານ

ຫວຽດ​ນາມ ຊຸກ​ຍູ້​ສິດ​ມີ​ວຽກ​ເຮັດ​ງານ​ທຳ​ຖາ​ວອນ​ຂອງ​ຜູ້​ອອກ​ແຮງ​ງານ

ວຽກເຮັດງານທຳແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຄວາມຕ້ອງການພື້ນຖານຂອງມະນຸດ ເພື່ອສາມາດຮັບປະກັນຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ພັດທະນາຢ່າງຮອບດ້ານ. ຢູ່ ຫວຽດນາມ, ລັດຖະບານ ໄດ້ປະກາດໃຊ້ຫຼາຍນະໂຍບາຍພັດທະນາຕະຫຼາດແຮງງານ, ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນດ້ວຍທັດສະນະສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍແມ່ນ ພັດທະນາຢ່າງຮອບດ້ານ, ກວມລວມ ແລະ ຍືນຍົງເພື່ອມະນຸດ, ຖືປະຊາຊົນເປັນໃຈກາງ. ແຜນນະໂຍບາຍນີ້ ອີກຄັ້ງໜຶ່ງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຢັ້ງຢືນ ຢູ່ ກອງປະຊຸມປະຈຳປີຄັ້ງທີ 61 ຂອງ ຄະນະກຳມະການພັດທະນາສັງຄົມ (CSocD61), ສປຊ, ທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນຕົ້ນອາທິດຜ່ານມາ ຢູ່ New York ,ປະເທດອາເມລິກາ.
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