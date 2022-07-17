ຂ່າວສານ
ຄະນະຜູ້ແທນສູນກາງສະຫະພັນກຳມະບານ ລາວ ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ແຂວງ ຮ່ານາມ
ໄລຍະຈະມາເຖິງ, ສອງຝ່າຍຈະມີການພົວພັນແລກປ່ຽນບົດຮຽນປະສົບການເພື່ອສືບຕໍ່ສ້າງກຸ່ມກ້ອນກຳມະບານໃຫ້ໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງ, ເປັນບ່ອນອີງທີ່ໜ້າໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈໃຫ້ແກ່ຊາວຜູ້ອອກແຮງງານ.
ການເຮັດວຽກຂອງຄະນະທີ່ແຂວງຮ່ານາມ
ວັນທີ 16 ກໍລະກົດ, ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງສູນກາງສະຫະພັນກຳມະບານ ລາວ ໂດຍທ່ານນາງ ອາລີ ວົງໜໍ່ບຸນທຳ, ປະທານສູນກາງສະຫະພັນກຳມະບານລາວ, ເປັນຫົວໜ້າຄະນະ, ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ແຂວງ ຮ່ານາມ.
ທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານ ເຈືອງກວັກຮຸຍ, ປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ຮ່ານາມ ຫວັງວ່າ, ໄລຍະຈະມາເຖິງ, ສອງຝ່າຍຈະມີການພົວພັນແລກປ່ຽນບົດຮຽນປະສົບການເພື່ອສືບຕໍ່ສ້າງກຸ່ມກ້ອນກຳມະບານໃຫ້ໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງ, ເປັນບ່ອນອີງທີ່ໜ້າໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈໃຫ້ແກ່ຊາວຜູ້ອອກແຮງງານ; ທ່ານເຊື່ອໝັ້ນວ່າ: ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງຝ່າຍຈະປະກອບສ່ວນເພີ່ມພູນຄູນສ້າງໃຫ້ແກ່ນ້ຳໃຈສາມັກຄີມິດຕະພາບແບບພິເສດລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ.
ສ່ວນທ່ານນາງ ອາລີ ວົງໜໍ່ບຸນທຳ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ການຢ້ຽມຢາມຂອງຄະນະແມ່ນເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດ ກໍ່ຄືການຮ່ວມມືລະຫວ່າງກຳມະບານສອງປະເທດ, ພ້ອມທັງຫວັງວ່າ ກຳມະບານສອງປະເທດຈະຊຸກຍູ້ວຽກງານປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຊາວຜູ້ອອກແຮງງານກ່ວາອີກ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)