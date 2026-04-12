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ຂ່າວສານ

ຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳສະຫະປະຊາຊາດ ເຂົ້າຮ່ວມງານບຸນປີໃໝ່ຂອງ ລາວ ແລະ ກຳປູເຈຍ

ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ໂດ້ຮຸ່ງຫວຽດ ສະແດງຄວາມປິຕິຊົມຊື່ນຕໍ່ການພັດທະນາສາຍພົວພັນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ, ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ, ຫຸ້ນສ່ວນຍຸດທະສາດ ຫວຽດນາມ - ລາວ.
  ອວຍ​ພອນ​ບັນ​ດາ​ຄະ​ນະ​ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ​ຂອງ ລາວ ປະ​ຈຳ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ (​ພາບ: ​​ຄະ​ນະຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ ຫວຽດ​ນາມ ປະ​ຈຳ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ )  

ເນື່ອງໃນໂອກາດບຸນປີໃໝ່ຂອງ​ ລາວ ແລະ ບຸນປີໃໝ່ “Chol Chnam Thmey” ຂອງ ກຳປູເຈຍຫວ່າງແລ້ວນີ້ວັນທີ 10 ເມສາທ່ານ ໂດ້ຮຸ່ງຫວຽດເອອັກຄະລັດທູດຫົວໜ້າ​​ຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳສະຫະປະຊາຊາດ ພ້ອມກັບບັນດາອົງການຜູ້ຕາງ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ນິວຢອກອາເມລິກາ ໄດ້ໄປອວຍພອນບັນດາຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າຂອງ ລາວ ແລະ ລາຊະອານາຈັກ ກຳປູເຈຍ ປະຈຳສະຫະປະຊາຊາດ.

ຢູ່ສຳນັກງານຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າຂອງ ລາວທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ໂດ້ຮຸ່ງຫວຽດ ສະແດງຄວາມປິຕິຊົມຊື່ນຕໍ່ການພັດທະນາສາຍພົວພັນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ, ຫຸ້ນສ່ວນຍຸດທະສາດ ຫວຽດນາມ - ລາວ. ສ່ວນທ່ານ ທອງຜ່ານ ສະຫວັນເພັດເອກອັກຄະລັດຖະທູດຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າຂອງ ລາວ ປາດຖະໜາວ່າ ປະເທດຈະສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໜູນຊ່ວຍເຊິ່ງກັນແລະກັນ​ ເພື່ອຮັກສາການເຕີບໂຕ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານພະລັງງານໃນສະພາບການທີ່ສາກົນມີການຜັນແປຢ່າງສັບສົນ.

ທີ່ຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ກຳປູເຈຍທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ໂດ້ຮຸ່ງຫວຽດ ຕີລາຄາູງບັນດາຜົນງານໃນທຸກດ້ານເຊິ່ງປະຊາຊົນ ກຳປູເຈຍ ຍາດມາໄດໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ​ ສະແດງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ລາຊະອານາຈັກ ກປູເຈຍ ຈະສືບຕໍ່ພັດທະນາຢ່າງແຂງແຮງວັດທະນາຖາວອນ.

(ແຫ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ: ສືບຕໍ່ປັບປຸງຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ໝັ້ນຄົງ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ: ສືບຕໍ່ປັບປຸງຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ໝັ້ນຄົງ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ສະເໜີໃຫ້ທະຫານເຂດ 1 ສືບຕໍ່ຊາບຊຶມແນວທາງ, ທັດສະນະຂອງພັກກ່ຽວກັບການທະຫານ, ການປ້ອງກັນຊາດ, ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດໃນສະພາບການໃໝ່
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