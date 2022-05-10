ຂ່າວສານ
ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດຈະຈັດວາລະປະຊຸມແຕ່ວັນທີ 10-20 ພຶດສະພາ
ຄາດວ່າ, ວາລະປະຊຸມຄັ້ງທີ 11 ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 11-20 ພຶດສະພາ. ທີ່ວາລະປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດຈະພິຈາລະນາ ໃຫ້ຄຳເຫັນສຳລັບບາງເນື້ອໃນສຳຄັນຄື: ບົດລາຍງານຕີລາຄາເພີ່ມເຕີມໝາກຜົນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ພັດທະນາເສດຖະກິດ ສັງຄົມ ແລະ ງົບປະມານແຫ່ງລັດປີ 2021; ສະພາບການຜັນຂະຫຍາຍການປະຕິບັດແຜນການ ພັດທະນາເສດຖະກິດ ສັງຄົມ ແລະ ງົບປະມານແຫ່ງລັດຊຸມເດືອນຕົ້ນປີ 2022; ບົດລາຍງານໝາກຜົນການຕິດຕາມກວດກາການແກ້ໄຂ, ໃຫ້ຄຳຕອບຂໍ້ສະເໜີຂອງຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງຝາກໄປຍັງສະໄໝປະຊຸມເທື່ອທີ 2, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 15…. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະພິຈາລະນາການຄາດຄະເນວິທີການຈັດແບ່ງງົບປະມານສູນກາງໄລຍະ 2021 - 2025 ແລະ ປີ 2022 ໃຫ້ແກ່ບັນດາກະຊວງ, ອົງການສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ປະຕິບັດ 3 ເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດ; ພິຈາລະນາການເພີ່ມເຕີມແຜນງົບປະມານສູນກາງປີ 2022 ພາຍໃນປະເທດ ຈັດແບ່ງໃຫ້ບັນດາງກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ…ພິຈາລະນາ ແລະ ໃຫ້ຄຳເຫັນສຳລັບບາງເນື້ອໃນສຳຄັນອື່ນໆ.