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ຂ່າວສານ

ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດຈະຈັດວາລະປະຊຸມແຕ່ວັນທີ 10-20 ພຶດສະພາ

ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະພິຈາລະນາການຄາດຄະເນວິທີການຈັດແບ່ງງົບປະມານສູນກາງໄລຍະ 2021 - 2025 ແລະ ປີ 2022 ໃຫ້ແກ່ບັນດາກະຊວງ, ອົງການສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ປະຕິບັດ 3 ເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດ;
  ວາລະປະຊຸມຄັ້ງທີ 10  

 ຄາດວ່າ, ວາລະປະຊຸມຄັ້ງທີ 11 ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 11-20 ພຶດສະພາ. ທີ່ວາລະປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດຈະພິຈາລະນາ ໃຫ້ຄຳເຫັນສຳລັບບາງເນື້ອໃນສຳຄັນຄື: ບົດລາຍງານຕີລາຄາເພີ່ມເຕີມໝາກຜົນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ພັດທະນາເສດຖະກິດ ສັງຄົມ ແລະ ງົບປະມານແຫ່ງລັດປີ 2021; ສະພາບການຜັນຂະຫຍາຍການປະຕິບັດແຜນການ ພັດທະນາເສດຖະກິດ ສັງຄົມ ແລະ ງົບປະມານແຫ່ງລັດຊຸມເດືອນຕົ້ນປີ 2022; ບົດລາຍງານໝາກຜົນການຕິດຕາມກວດກາການແກ້ໄຂ, ໃຫ້ຄຳຕອບຂໍ້ສະເໜີຂອງຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງຝາກໄປຍັງສະໄໝປະຊຸມເທື່ອທີ 2, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 15…. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະພິຈາລະນາການຄາດຄະເນວິທີການຈັດແບ່ງງົບປະມານສູນກາງໄລຍະ 2021 - 2025 ແລະ ປີ 2022 ໃຫ້ແກ່ບັນດາກະຊວງ, ອົງການສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ປະຕິບັດ 3 ເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດ; ພິຈາລະນາການເພີ່ມເຕີມແຜນງົບປະມານສູນກາງປີ 2022 ພາຍໃນປະເທດ ຈັດແບ່ງໃຫ້ບັນດາງກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ…ພິຈາລະນາ ແລະ ໃຫ້ຄຳເຫັນສຳລັບບາງເນື້ອໃນສຳຄັນອື່ນໆ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ - ຍົກສູງທີ່ຕັ້ງບົດບາດ

ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ - ຍົກສູງທີ່ຕັ້ງບົດບາດ

ປີ 2020 ຄຸນຄ່າເຄື່ອງໝາຍການຄ້າແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເພີ່ມ 29%, ຫຍັບຂຶ້ນ 9 ຂັ້ນ ຢືນອັນດັບ 33 ໃນ TOP 100 ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າແຫ່ງຊາດທີ່ມີຄຸນຄ່າກວ່າໝູ່ໃນໂລກ ແລະ ຍັງຄົງຮັກສາອັນດັບນີ້ໃນປີ 2021 ໂດຍບໍ່ຫົວຊາຕໍ່ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຈາກໂລກລະບາດໂຄວິດ 19. ປີ 2021 ຄຸນຄ່າເຄື່ອງໝາຍແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ 21,6% ເມື່ອທຽບໃສ່ປີ 2020, ຈາກ 319 ຕື້ USD ຂຶ້ນເຖິງ 388 ຕື້ USD. ສິ່ງນີ້ສືບຕໍ່ຢັ້ງຢືນທີ່ຕັ້ງບົດບາດ ແລະ ປະສິດທິຜົນຂອງຍຸດທະສາດກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາໂຄງການເຄື່ອງໝາຍການຄ້າແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຈາກບັນດານັກຄຸ້ມຄອງຕະຫລອດຮອດ ປະຊາຄົມວິສາຫະກິດ.
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