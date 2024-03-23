Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງສູນກາງ ລັດເຊຍ ປະກາດໝາກຜົນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ຢ່າງເປັນທາງການ

ທ່ານນາງ Pamfilova, ຫົວໜ້າຄະນະເລືອກຕັ້ງສູນກາງ ລັດເຊຍ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ອັດຕາຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງໄປປ່ອນບັດບັນລຸເກືອບ 77,5%. ນີ້ແມ່ນອັດຕາສູງສະຖິຕິເຊິ່ງ CEC ຮັບຮູ້.
ທ່ານນາງ Pamfilova, ຫົວໜ້າຄະນະເລືອກຕັ້ງສູນກາງ ລັດເຊຍ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມປະກາດໝາກຜົນການເລືອກຕັ້ງ (ພາບ: Ria Novosti)

ວັນທີ 21 ມີນາ, ຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງສູນກາງ ລັດເຊຍ (CEC) ປະກາດວ່າ ທ່ານ Vladimir Putin ຍາດໄດ້ໄຊຊະນະຢ່າງສະຫງ່າໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີປີ 2024. ຄາດວ່າ, ພິທີສາບານຕົວສືບຕໍ່ຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ ຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 07 ພຶດສະພາ.

ທ່ານນາງ Pamfilova, ຫົວໜ້າຄະນະເລືອກຕັ້ງສູນກາງ ລັດເຊຍ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ອັດຕາຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງໄປປ່ອນບັດບັນລຸເກືອບ 77,5%. ນີ້ແມ່ນອັດຕາສູງສະຖິຕິເຊິ່ງ CEC ຮັບຮູ້. ໝາກຜົນການນັບບັດເລືອກຕັ້ງສຸດທ້າຍຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ Putin ໄດ້ຮັບ 87,28% ຂອງຈຳນວນບັດເລືອກຕັ້ງ, ທຽບເທົ່າກັບຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງກວ່າ 76,2 ລ້ານຄົນ. ໃນຂະນະນັ້ນ, ບັນດາຄູ່ແຂ່ງຂອງທ່ານ Putin ໃນການແຂ່ງຂັນຂອງຜູ້ອອກສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງແມ່ນທ່ານ Nikolay Kharitonov, ພັກກອມມູນິດ, ທ່ານ Vladislav Davankov (ຜູ້ຕາງໜ້າພັກມະນຸດໃໝ່) ແລະ ທ່ານ Leonid Slutsky ປະທານພັກປະຊາທິປະໄຕເສລີ ລັດເຊຍ, ໄດ້ຮັບບັດເລືອກຕັ້ງ 4,31%, 3,85%, 3,2% ຕາມລຳດັບ.

ພາຍຫຼັງການປະກາດໝາກຜົນການເລືອກຕັ້ງຢ່າງເປັນທາງການ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Vladimir Putin ໄດ້ມີບົດກ່າວປາໄສຕໍ່ປະຊາຊົນ. ທ່ານໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຈະມານະພະຍາຍາມຈົນສຸດຄວາມສາມາດ, ພ້ອມກັບຖັນແຖວການນຳ ລັດເຊຍ ຮັບປະກັນການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໂຄງການ ແລະ ລາຍການລະດັບຊາດທີ່ມີຂອບຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ໄດ້ວາງອອກໃນອາຍຸການກ່ອນນັ້ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ບິ່ງດິ້ງ ຕ້ອນຮັບນັກແຂ່ງຂັນເຈັດສະກີແຖວໜ້າໂລກ

ບິ່ງດິ້ງ ຕ້ອນຮັບນັກແຂ່ງຂັນເຈັດສະກີແຖວໜ້າໂລກ

ນີ້ແມ່ນປະເພດກິລາທີ່ໄດ້ຮັບຖືວ່າຄືດັ່ງ “ການແຂ່ງຂັນລົດຟໍມູນລາວັນທາງທະເລ”, ເປັນຄັ້ງທຳອິດໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ ຫວຽດນາມ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top