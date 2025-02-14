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ຂ່າວສານ

ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງ​ຢູ່​ເຂດ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ: ຮາ​ມາ​​ສ​ແຈ້ງ​ຈະ​ປ່ອຍ ​ໃຫ້​ແກ່​ຕົວ​ ເປັນ​ອິດ​ສະ​ຫຼະ​ຖືກ​ຕ້ອງ​ຕາມ​ແຜນ​ການ

ຮາມາສ ໃຫ້ຮູ້ວ່າຈະປ່ອຍ ຕົວປະກັນຊາວອິດສະລາແອັນ 3 ຄົນເປັນອິດສະຫຼະຖືກຕ້ອງຕາມແຜນການໃນວັນທີ 15 ກຸມພາ, ພ້ອມທັງຢັ້ງຢືນບໍ່ຢາກເຮັດໃຫ້ຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຍິງຢູ່ເຂດກາຊາຖືກລົ້ມລະລາຍ.
ຮາມາສ ໃຫ້ຮູ້ວ່າຈະປ່ອຍ ຕົວປະກັນຊາວອິດສະລາແອັນ (ພາບ: TTXVN)

ວັນທີ 13 ກຸມພາ, ກຸ່ມອິດສະລາມ ຮາມາສ ໃຫ້ຮູ້ວ່າຈະປ່ອຍຕົວປະກັນຊາວອິດສະລາແອັນ 3 ຄົນເປັນອິດສະຫຼະຖືກຕ້ອງຕາມແຜນການໃນວັນທີ 15 ກຸມພາ, ພ້ອມທັງຢັ້ງຢືນບໍ່ຢາກເຮັດໃຫ້ຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຍິງຢູ່ເຂດກາຊາຖືກລົ້ມລະລາຍ. ທ່ານ Abdel-Latif Al-Qanoua ໂຄສົກຂອງ ຮາມາສ ຖະແຫຼງວ່າ ຂະບວນການນີ້ຢາກປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຍິງ ແລະ ປາດຖະໜາຢາກ ໃຫ້ຝ່າຍອິດສະລາແອັນ ປະຕິບັດບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາຢ່າງຄົບຖ້ວນ. ທ່ານ Abdel-Latif Al-Qanoua ກໍ່ຖືວ່າບັນດາຖະແຫຼງການແຂງກະດ້າງຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິດສະລາແອັນ Benjamin Netanyahu ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ຈະບໍ່ມີປະໂຫຍດຫຍັງຕໍ່ການຜັນຂະຫຍາຍຂໍ້ຕົກລົງ.

ໃນເຫດການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ສື່ມວນຊົນອິດສະລາແອັນ ໄດ້ລົງຂ່າວທ່ານລັດຖະມົນຕີກການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກກາ Marco Rubio ຈະໄປຍັງ Tel Avivໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 15 ກຸມພາ ແລະ ມີການພົບປະກັບບັນດາຄອບຄົວຂອງຕົວປະກັນຫຼັງຈາກນັ້ນ 1 ວັນ. ນີ້ແມ່ນການເດີນທາງໄປປະຕິບັດງານຢູ່ພາກຕາເວັນອອກກາງຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ Marco Rubio ນັບແຕ່ເວລາຄຳສັ່ງຢຸດຍິງໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຢູ່ເຂດກາຊາ, ຫຼັງຈາກນັ້ນ ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ ຈະໄປຢ້ຽມຢາມ ອາຣັບບິ ຊາອຸດິ ແລະ ສະຫະລັດ ອາຣັບເອມີເລດ(UAE).

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ດ້ານ​ພະ​ລັງ​ງານ

ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ດ້ານ​ພະ​ລັງ​ງານ

ພາຍຫຼັງກໍ່ສ້າງສຳເລັດໄລຍະທີ 1 ໃນທ້າຍປີ 2027, ຄາດວ່າໂຄງການ ຈະສົ່ງອອກ ໄຟຟ້າໄປຍັງ ຫວຽດນາມກ່ວາ 1,5 ຕື້ kWh/ປີ ແລະ ຈະເພີ່ມຂຶ້ນກ່ວາ 1,1 ຕື້ kWh/ປີ ພາຍຫຼັງກໍ່ສ້າງສຳເລັດໄລຍະທີ 2 ໃນປີ 2030.
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