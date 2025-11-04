Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ໃນ ອາ​ຊຽນ ແມ່ນ​ປັດ​ໄຈ​ສຳ​ຄັນ​ຊ່ວຍ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​​ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ​ຢູ່​ທະ​ເລ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ

ຈຸດໃໝ່ຂອງກອງປະຊຸມສຳມະນາປີນີ້ແມ່ນວາລະພິເສດ: ການໂອ້ລົມລະຫວ່າງບັນດາເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ການແບ່ງປັນ ທັດສະນະກ່ຽວກັບໍ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຮັກສາສັນຕິພາບ. ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ກອງປະຊຸມສຳມະນາກໍມີວາລະໜຶ່ງເພື່ອໃຫ້ບັນດານັກຄົ້ນຄວ້າໜຸ່ມແບ່ງປັນທັດສະນະ, ແນວຄວາມຄິດໃໝ່ກ່ຽວກັບແບບວິທີ “ປັບປຸງຄວາມສາມັກຄີ, ຜ່ານຜ່າຄວາມຂາດສະຖຽນລະພາບ”.
ກອງປະຊຸມສຳມະນາວິທະຍາສາດສາກົນກ່ຽວກັບທະເລຕາເວັນອອກຄັ້ງທີ 17

ວັນທີ 4 ພະຈິກ ແມ່ນມື້ເຮັດວຽກທີ 2 ຂອງກອງປະຊຸມສຳມະນາວິທະຍາສາດສາກົນກ່ຽວກັບທະເລຕາເວັນອອກຄັ້ງທີ 17 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຄວາມສາມັກຄີໃນສະພາບຂາດສະຖຽນລະພາບ”, ບັນດານັກຊ່ຽວຊານສືບຕໍ່ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ຕ່າງໆເຊັ່ນ: ບົດບາດນຳພາຂອງ ອາຊຽນ, ຄວາມສຳຄັນຂອງສົນທິສັນຍາ ສປຊ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລປີ 1982 (UNCLOS) ໃນການຮັບປະກັນສະຖຽນລະພາບຢູ່ທະເລ. ຈຸດໃໝ່ຂອງກອງປະຊຸມສຳມະນາປີນີ້ແມ່ນວາລະພິເສດ: ການໂອ້ລົມລະຫວ່າງບັນດາເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ການແບ່ງປັນ ທັດສະນະກ່ຽວກັບໍ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຮັກສາສັນຕິພາບ. ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ກອງປະຊຸມສຳມະນາກໍມີວາລະໜຶ່ງເພື່ອໃຫ້ບັນດານັກຄົ້ນຄວ້າໜຸ່ມແບ່ງປັນທັດສະນະ, ແນວຄວາມຄິດໃໝ່ກ່ຽວກັບແບບວິທີ “ປັບປຸງຄວາມສາມັກຄີ, ຜ່ານຜ່າຄວາມຂາດສະຖຽນລະພາບ”.

ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ໃນມື້ເຮັດວຽກທຳອິດ, ກອງປະຊຸມສຳມະນາໄດ້ຕີລາຄາກ່ຽວກັບການຜັນແປຫຼ້າສຸດຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ, ຍຸດທະສາດຂອງບັນດາປະເທດໃຫຍ່ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງເຕັກໂນໂລຢີທີ່ຫາກໍ່ພົ້ນເດັ່ນກ່ຽວກັບທະເລ. ບັນດານັກຊ່ຽວຊານໄດ້ຍົກອອກຫຼາຍຂໍ້ສະເໜີກ່ຽວກັບວິທີເຂົ້າເຖິງໃໝ່, ບັນດາມາດຕະການລະອຽດເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ, ໃນນັ້ນ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຄວາມສາມັກຄີໃນ ອາຊຽນ ແມ່ນປັດໄຈສຳຄັນ ຊ່ວຍຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງເພີ່ມຄວາມເຄັ່ງຕຶງຂຶ້ນຕື່ມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ນະ​ຄ​ອນ​ ໂຮ່​ຈີມິນ ຕັ້ງ​ຄວາມຫວັງ​​ຈະຕ້ອນ​ຮັບ​ແຂກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ສາ​ກົນ 10 ລ້ານ​ເທື່ອ​ຄົນ​ໃນ​ປີ 2025

ໃນ 10 ເດືອນຜ່ານມາ, ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນເກືອບ 6,6 ລ້ານເທື່ອຄົນ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 18% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍ. ສະເພາະເດືອນຕຸລາ, ນະຄອນດັ່ງກ່າວຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນກວ່າ 705.000 ເທື່ອຄົນ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 19% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນ ແລະ ຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນປະເທດ 3,9 ລ້ານເທື່ອຄົນ.
