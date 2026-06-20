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ຂ່າວສານ

ຄວາມ​ມາ​ນະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ສຳ​ເລັດ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ນຳ​ບັນ​ດາ​ໂຮງ​ຮຽນ​ຢູ່​ຕາ​ແສງ​ຊາຍ​ແດນ​ເຂົ້າ​ໃຊ້​ງານ​ກ່ອນ​ວັນ​ທີ 30 ສິງ​ຫາ

ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ທີ 19 ມິ​ຖຸ​ນາ, ຢູ່​ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ທ່ານ ເລ​ຕຽນ​ເຈົາ ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ເປັນ​ປະ​ທານກອ​ງ​ປະ​ຊຸມກັບ​ບັນ​ດາ​ກະ​ຊວງ, ຂະ​ແໜງ​ການ ແລະ ບາງ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ຄືບ​ໜ້າ​ກໍ່​ສ້າງ​ບັນ​ດາ​ໂຮງ​ຮຽນ​ກິນນອນ​ຢູ່​ບັນ​ດາ​ຕາ​ແສງ​ເຂດ​ຊາຍ​ແດນ ເຊິ່ງ​ຖືກຈັດ​ຂຶ້ນ​ແບບ​ເຊິ່ງ​ໜ້າ ສົມ​ທົບ​ກັບ​ທາງ​ໄກ.
  ທ່ານ ເລ​ຕຽນ​ເຈົາ ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ ເປັນ​ປະ​ທານກອ​ງ​ປະ​ຊຸມກັບ​ບັນ​ດາ​ກະ​ຊວງ, ຂະ​ແໜງ​ການ ແລະ ບາງ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ (ພາບ: VGP)  

ເມື່ອ​ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ທີ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ, ທ່ານ​ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເລ​ຕຽນ​ເຈົາ ເນັ້​ນ​ໜັກ​ວ່າ ບັນ​ດາ​ກົນ​ໄກ​ພິ​ເສດ, ນະ​ໂຍ​ບາຍ ແລະ​ ແຫຼ່ງ​ທຶນ ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຈັດ​ແບ່ງ​ໂດຍ​ພື້ນ​ຖານ​ແລ້ວ, ດ​ັ່ງ​ນັ້ນ, ນັບ​ແຕ່​ນີ້​ຮອດ​ວັນ​ທີ 30 ສິງ​ຫາ 2026, ບັນ​ດາ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ຕ້ອງ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ນຳ​ບັນ​ດາ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ດັ່​ງ​ກ່າວ​ເຂົ້າ​ໃຊ້​ງານ​ຢ່າງ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ. ທ່ານ​ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຮຽກ​ຮ້ອງວ່າ:

“ສະ​ເໜີ​ໃຫ້​ບັນ​ດາ​ຫົວ​ໜ່ວຍ ແນະ​ນຳ​ບັນ​ດາ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ກົນ​ໄກ, ມາດ​ຕະ​ການແກ້​ໄຂ, ບັນ​ດາ​ບັນ​ຫາ​ທີ່​ຄວນ​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ເພື່ອ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ທາງ​ດ້ານ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ, ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ, ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຂອງ​ກິດ​ຈະ​ກຳ. ສະ​ເໜີ​ໃຫ້​ກະ​ຊວງ​ກະ​ສິ​ກຳ ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ເປັນ​ເຈົ້າ​ການ​ແນະ​ນຳ​ແກ້​ໄຂ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ​ໃຫ້​ບັນ​ດາ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ກ່ຽວ​ກັ​ບ​ແຫຼ່ງວັດ​ຖຸ​ດິບ​ຮັບ​ໃຊ້​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ກໍ່​ສ້າງ​ໂຮງ​ຮຽນ​ແຫ່ງ​ຕ່າງໆ​ໃຫ້​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ ແລະ ຄວາມ​ຄືບ​ໜ້າ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ: ສື່ມ​ວນ​ຊົນ​ປະ​ຕິ​ວັດ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ຍຸກ​ສະ​ໄໝ​ດີ​ຈີ​ຕອນ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ: ສື່ມ​ວນ​ຊົນ​ປະ​ຕິ​ວັດ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ຍຸກ​ສະ​ໄໝ​ດີ​ຈີ​ຕອນ

ເນື່ອງ​ໃນ​ໂອ​ກາດ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງວັນ​ສື່ມວນ​ຊົນ​ປະ​ຕິ​ວັດ ຫວຽດ​ນາມ ຄົບ​ຮອບ 101 ປີ (ວັນ​ທີ 21 ມິ​ຖຸ​ນາ 1925 – 21 ມິ​ຖຸ​ນາ 2026), ທ່ານ ໂຕ​ເລິມ ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ຄະ​ນະ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ງານ​ສູນ​ກາງ​ພັກ​ກອມ​ມູນິດ ຫວຽດ​ນາມ, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ມີ​ບົດ​ຂຽນ “ສື່ມວນ​ຊົ​ນ​ປະ​ຕິ​ວັດ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ຍຸກ​ສະ​ໄໝ​ດີ​ຈີ​ຕອນ”.
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