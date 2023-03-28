ຂ່າວສານ
ຄວາມປະທັບໃຈຕໍ່ງານພົບປະແລກປ່ຽນມິດຕະພາບສາກົນ 2023
ງານພົບປະແລກປ່ຽນມິດຕະພາບສາກົນ - ລະດູບານໃໝ່ 2023 ຈັດຂຶ້ນຢູ່ແຂວງ ລາວກາຍ ແຕ່ວັນທີ 26-27 ມີນາ ໄດ້ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈຫຼາຍຢ່າງໃນໃຈຂອງເພື່ອນມິດສາກົນ. ງານພົບປະນີ້ໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ແທນເກືອບ 150 ທ່ານ, ໃນນັ້ນມີເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ແລະ ບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າ, ພະນັກງານການທູດ 14 ທ່ານຂອງ 34 ສະຖານທູດບັນດາປະເທດ; ຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ອົງການບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານຕ່າງປະເທດ 24 ທ່ານ. ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ຢ້ຽມຊົມຍອດພູ Fansipan ຂຶ້ນກັບເທດສະບານເມືອງ ຊາປາ; ເຂົ້າຮ່ວມງານລາຕີພົບປະແລກປ່ຽນ ແລະ ຮັບຊົມບັນດາລາຍການສະແດງສີລະປະພິເສດຂອງແຂວງ ລາວກາຍ, ທິດຕາເວັນຕົກສ່ຽງເໜືອຂອງຫວຽດນາມ. ທ່ານ Saadi Salama, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ປາແລັດສະຕິນ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ, ຕາງໜ້າໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກໃນຄະນະນັກການທູດ, ສະແດງຄວາມຮູ້ວ່າ:
“ແນ່ນອນວ່າ, ຄວາມຊົງຈຳທີ່ດີງາມກ່ຽວກັບ ລາວກາຍ ໄດ້ຝັງເລິກໃນໃຈຂອງ ພວກຂ້າພະເຈົ້າແຕ່ລະຄົນ. ບັນດາແຫ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ມາ ແລະ ປະຊາຊົນເມດຕາປານີ, ໃກ້ຊິດສະໜິດສະໜົມເຊິ່ງພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ພົບປະນັ້ນ ຄືດັ່ງກະວີເຕັມໄປດ້ວຍອາລົມຈິດ”.
ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ແຂວງ ລາວກາຍ ແລະ ຜູ້ແທນຂອງ 6 ອົງການບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານຕ່າງປະເທດ ໄດ້ລົງນາມໃນບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳກ່ຽວກັບການປະຕິບັດບັນດາບ້ວງເງິນອຸປະຖຳໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ດ້ວຍຍອດມູນຄ່າກວ່າ 2 ລ້ານ USD.
ງານພົບປະແລກປ່ຽນມິດຕະພາບສາກົນແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວປະຈຳປີ, ເພື່ອປະກອບສ່ວນໂຄສະນາພາບພົດຂອງ ຫວຽດນາມ ຕໍ່ເພື່ອນມິດສາກົນ.