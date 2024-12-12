ຂ່າວສານ
ຄວາມຍຸຕິທຳ, ສະເໝີພາບໃນການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການປ້ອງກັນ, ຕ້ານ HIV ແລະ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງບົນພື້ນຖານທາງເພດ
ວັນທີ 10 ທັນວາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ອົງການຂອງສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ມອບສິດໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ (UN Women ຫວຽດນາມ) ແລະ ໂຄງການສົມທົບຂອງສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກັບ HIV/AIDS (UNAIDS) ໄດ້ຈັດການພົບປະປະຈຳປີ “ຄວາມຍຸຕິທຳ, ສະເໝີພາບໃນການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການປ້ອງກັນ, ຕ້ານ HIV ແລະ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງບົນພື້ນຖານທາງເພດ”.
ຢູ່ ຫວຽດນາມ, ລັດຖະບານ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ສືບຕໍ່ມານະພະຍາຍາມປັບປຸງຄວາມສາມາດເຂົ້າເຖິງບັນດາການບໍລິການປ້ອງກັນ, ຕ້ານ HIV, ເບິ່ງແຍງດູແລສຸຂະພາບ, ພ້ອມທັງແກ້ໄຂບັນຫາການຈຳແນກການປະພຶດກ່ຽວຂ້ອງເຖິງທັງ HIV ແລະ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງບົນພື້ນຖານທາງເພດ. ເປົ້າໝາຍແມ່ນ, ສ້າງສັງຄົມທີ່ມີຄວາມຍຸຕິທຳ, ເປັນບ່ອນສິດຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງໝົດທຸກຄົນ, ພິເສດແມ່ນຜູ້ມີຄວາມສ່ຽງຖືກຜົນສະທ້ອນຈາກ HIV ແລະ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງບົນພື້ນຖານທາງເພດ, ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ແລະ ພັດທະນາ.