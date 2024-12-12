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ຂ່າວສານ

ຄວາມຍຸຕິທຳ, ສະເໝີພາບໃນການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການປ້ອງກັນ, ຕ້ານ HIV ແລະ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງບົນພື້ນຖານທາງເພດ

ຢູ່ ຫວຽດນາມ, ລັດຖະບານ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ສືບຕໍ່ມານະພະຍາຍາມປັບປຸງຄວາມສາມາດເຂົ້າເຖິງບັນດາການບໍລິການປ້ອງກັນ, ຕ້ານ HIV.
(ທີ່ການພົບປະປະຈຳປີ)

ວັນທີ 10 ທັນວາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ອົງການຂອງສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ມອບສິດໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ (UN Women ຫວຽດນາມ) ແລະ ໂຄງການສົມທົບຂອງສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກັບ HIV/AIDS (UNAIDS) ໄດ້ຈັດການພົບປະປະຈຳປີ “ຄວາມຍຸຕິທຳ, ສະເໝີພາບໃນການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການປ້ອງກັນ, ຕ້ານ HIV ແລະ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງບົນພື້ນຖານທາງເພດ”.

        ຢູ່ ຫວຽດນາມ, ລັດຖະບານ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ສືບຕໍ່ມານະພະຍາຍາມປັບປຸງຄວາມສາມາດເຂົ້າເຖິງບັນດາການບໍລິການປ້ອງກັນ, ຕ້ານ HIV, ເບິ່ງແຍງດູແລສຸຂະພາບ, ພ້ອມທັງແກ້ໄຂບັນຫາການຈຳແນກການປະພຶດກ່ຽວຂ້ອງເຖິງທັງ HIV ແລະ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງບົນພື້ນຖານທາງເພດ. ເປົ້າໝາຍແມ່ນ, ສ້າງສັງຄົມທີ່ມີຄວາມຍຸຕິທຳ, ເປັນບ່ອນສິດຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງໝົດທຸກຄົນ, ພິເສດແມ່ນຜູ້ມີຄວາມສ່ຽງຖືກຜົນສະທ້ອນຈາກ HIV ແລະ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງບົນພື້ນຖານທາງເພດ, ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ແລະ ພັດທະນາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສັນຍາທະເລ - BBNJ, ຂີດໝາຍໃໝ່ໃນການພັດທະນາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລສາກົນ

ສັນຍາທະເລ - BBNJ, ຂີດໝາຍໃໝ່ໃນການພັດທະນາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລສາກົນ

ຜ່ານວາລະປຶກສາຫາລື, ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ຕັ້ງຫຼາຍຄຳຖາມເພື່ອແນໃສ່ເຮັດແຈ້ງການປະຕິບັດພັນທະ ຕີລາຄາຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ກົນໄກການເງິນ ແລະ ສ້າງກຳລັງຄວາມສາມາດໃນສັນຍາ BBNJ.
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