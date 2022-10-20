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ຂ່າວສານ

ຂຸດ​ຄົ້ນ​ແຫຼ່ງ​ກໍ​າ​ລັງ, ມາ​ນະ​ພະ​ຍາ​ຍາມຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າ​ຍ​ສົ້ນ​ເຂົ້າ, ຄ່າ​​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ບໍ​ລິ​ຫານ

“ການປະຕິຮູບດ້ານການບໍລິຫານແມ່ນຂອດສຳຄັນ, ບຸກທະລຸ, ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງແຮງ, ຄົບຊຸດໃນຢູ່ທຸກຂັ້ນ, ທຸກຂະແໜງການ. ການລົງທຶນໃສ່ການປະຕິຮູບດ້ານການບໍລິຫານ, ຍົກສູງປະສິດທິຜົນການບໍລິຫານ ແມ່ນການລົງທຶນໃສ່ການພັດທະນາ ແລະ ຖືປະຊາຊົນ, ວິສາຫະກິດເປັນໃຈກາງ...."

“ການປະຕິຮູບດ້ານການບໍລິຫານແມ່ນຂອດສຳຄັນ, ບຸກທະລຸ, ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງແຮງ, ຄົບຊຸດໃນຢູ່ທຸກຂັ້ນ, ທຸກຂະແໜງການ. ການລົງທຶນໃສ່ການປະຕິຮູບດ້ານການບໍລິຫານ, ຍົກສູງປະສິດທິຜົນການບໍລິຫານ ແມ່ນການລົງທຶນໃສ່ການພັດທະນາ ແລະ ຖືປະຊາຊົນ, ວິສາຫະກິດເປັນໃຈກາງ...."

    

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມເທື່ອທີ 2 ຂອງ ຄະນະຊີ້ນຳວຽກງານປະຕິຮູບດ້ານການບໍລິຫານຂອງ ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ເຊິ່ງດຳເນີນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 19 ຕຸລາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳ ໄດ້ຕີລາຄາວ່າ 9 ເດືອນຜ່ານມາ, ວຽກງານປະຕິຮູບດ້ານການບໍລິຫານໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດຢ່າງຄົບຊຸດ ແລະ ບັນລຸໝາກຜົນທີ່ຕັ້ງໜ້າ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງປະເທດຊາດ.

        “ການປະຕິຮູບດ້ານການບໍລິຫານແມ່ນຂອດສຳຄັນ, ບຸກທະລຸ, ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງແຮງ, ຄົບຊຸດໃນຢູ່ທຸກຂັ້ນ, ທຸກຂະແໜງການ. ການລົງທຶນໃສ່ການປະຕິຮູບດ້ານການບໍລິຫານ, ຍົກສູງປະສິດທິຜົນການບໍລິຫານ ແມ່ນການລົງທຶນໃສ່ການພັດທະນາ ແລະ ຖືປະຊາຊົນ, ວິສາຫະກິດເປັນໃຈກາງ. ນີ້ແມ່ນວຽກງານທີ່ຍາກ, ສັບສົນ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ເຮັດ. ດ້ວຍເນື້ອໃນຈິດໃຈນັ້ນແມ່ນ ຕ້ອງສຸມໃສ່ຊີ້ນຳ, ນຳພາ, ບໍລິຫານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດ້ວຍຄວາມຕັດສິນໃຈສູງ, ຄວາມມານະພະຍາມຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ, ມີການກະທຳຢ່າງຂ້ຽວຂາດ, ມີຈຸດສຸມ ແລະ ກຳນົດໄດ້ຂັ້ນຕອນທີ່ເໝາະສົມ ເພື່ອແກ້ໄຂຂໍ້ຕິດຂັດ, ຜ່ານຜ່າສິ່ງທ້າທາຍ, ລະດົມທຸກແຫຼ່ງກຳລັງໃຫ້ແກ່ສັງຄົມເພື່ອການພັດທະນາ”

        ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກໃນຄະນະຊີ້ນຳ ຕ້ອງກຳແໜ້ນບົດບາດ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນສຳລັບວິວັດທະນາການປະຕິຮູບດ້ານການບໍລິຫານຂອງປະເທດ, ຂອງກະຊວງ, ຂະແໜງການຂອງຕົນ ເພື່ອຍູ້ແຮງການປະຕິຮູບການບໍລິຫານໃນຊຸມເດືອນທ້າຍປີ 2022, ດ້ວຍວິທີເຮັດແບບໃໝ່, ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ແທດຈິງ, ມີປະສິດທິຜົນ ຕາມທິດນຳການເຄື່ອນໄຫວຂອງລັດຖະບານທີ່ວ່າ “ສາມັກຄີ, ມີລະບຽບວິໄນ, ເປັນເຈົ້າການຮັບມື, ປອດໄພ, ມີປະສິດທິຜົນ, ຟື້ນຟູ ແລະ ພັດທະນາ”.

ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະທານປະເທດ ກວດກາວຽກງານແກ້ໄຂຄວາມເສຍຫາຍຈາກພາຍຸ Sonca ແລະ ຝົນຕົກນ້ຳຖ້ວມຢູ່ນະຄອນດ່ານັງ

ປະທານປະເທດ ກວດກາວຽກງານແກ້ໄຂຄວາມເສຍຫາຍຈາກພາຍຸ Sonca ແລະ ຝົນຕົກນ້ຳຖ້ວມຢູ່ນະຄອນດ່ານັງ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 19 ຕຸລາ, ຢູ່ນະຄອນ ດ່ານັງ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ແລະ ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລວັນແທ່ງ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມຖາມຂ່າວບັນດາຄອບຄົວທີ່ໄດ້ຮັບຜົນເສຍຫາຍຈາກພາຍຸ , ກວດກາຕົວຈິງເຂດມີດິນເຈື່ອນຍ້ອນພາຍຸ Sonca ແລະ ນ້ຳຖ້ວມກໍ່ຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນ.
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