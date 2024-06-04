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ຂ່າວສານ

ຂຸດຄົ້ນ, ນຳໃຊ້ບັນດາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ

ວຽກງານເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ ແລະ ສະຕິຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງປະຊາຊົນແມ່ນສຳຄັນທີ່ສຸດ.
ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງຊັບພະຍາກອນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຫວຽດນາມ ດັ້ງກວກແຄງ (ພາບ: quochoi.vn)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 04 ມິຖຸນາ, ວາລະຊັກຖາມທຳອິດໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV, ຈັດຂຶ້ນ, ດ້ວຍໝວດບັນຫາຂຶ້ນກັບຂົງເຂດຊັບພະຍາກອນ - ສິ່ງແວດລ້ອມ. ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງຊັບພະຍາກອນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຫວຽດນາມ ດັ້ງກວກແຄງ ຮັບຜິດຊອບການຕອບຄຳຊັກຖາມ.

ເມື່ອຕອບຄຳຊັກຖາມຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບມາດຕະການແກ້ໄຂວຽກງານເຜີຍແຜ່, ສຶກສານະໂຍບາຍກົດໝາຍວ່າດ້ວນທະເລ ແລະ ໝູ່ເກາະໃຫ້ນັບມື້ນັບແທດຈິງ, ມີປະສິດທິຜົນ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ດັ້ງກວກແຄງ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

 “ວຽກງານເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ ແລະ ສະຕິຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງປະຊາຊົນແມ່ນສຳຄັນທີ່ສຸດ. ສະນັ້ນ, ທັງລະບົບການເມືອງຕ້ອງເຂົ້າຮ່ວມເພື່ອໂຄສະນາ. ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ທາງກະຊວງໄດ້ສົມທົບກັບສະມາຄົມຜູ້ອາຍຸສູງ, ສະມາຄົມນັກຮົບເກົ່າ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອເຜີຍແຜ່າກົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍຂອງລັດ, ສືບຕໍ່ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ໃຫ້ປະຊາຊົນບັນດາເນື້ອໃນກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການຫາປາຖືກຕາມການອະນຸຍາດ, ຂໍ້ກຳນົດ”.

ການຊັກຖາມຂອງທ່ານລັດຖະມົນຕີ ດັ້ງກວກແຄງ ຈະສືບຕໍ່ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນບ່າຍວັນດຽວກັນ. ຖັດຈາກນັ້ນ, ແມ່ນການຊັກຖາມ ແລະ ຕອບຄຳຊັກຖາມຂອງທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳການຄ້າ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຮົ່ງຢຽນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄຂກອງປະຊຸມຫົວໜ້າກົມໃຫຍ່ພາສີບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 33

ໄຂກອງປະຊຸມຫົວໜ້າກົມໃຫຍ່ພາສີບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 33

ກອງປະຊຸມແມ່ນເວທີປາໄສເພື່ອໃຫ້ປະຊາຄົມພາສີ ອາຊຽນ ເພີ່ມທະວີການສົນທະນາ, ປຶກສາຫາລືກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືເຈລະຈາຂອງ ອາຊຽນ
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