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ຂ່າວສານ

ຂີດ​ໝາຍ ຫວຽດ​ນາມ ເປັນ​ຄັ​້ງ​ທຳ​ອິດ ມີ​ຜູ້​ພິ​ພາກ​ສາ​ ITLOS ແມ່ນ​ກຳ​ລັງ​ໜູນ​ເພື່ອ​ຍົກ​ສູງ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ການ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ເຂົ້າ​ກັບ​ສາ​ກົນ

ເລື່ອງ​ທ່ານ ຮ​ສ​ຈ. ປອ ນາງ ຫວຽນ​ທິ​ລານ​ແອັງ ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ໄວ້​ວາງ​ໃຈ​ຈາກ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ສະ​ມາ​ຊິກ UNCLOS 1982 ເລືອກ​ຕັ້ງ​ຮັບ​ດຳ​ລົງ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ເປັນ​ຜູ້​ພິ​ພາກ​ສາ ITLOS ດ້ວຍ​ຈຳ​ນວນ​ບັດ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ສູງ​ແຖວ​ໜ້າ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ສະ​ໝັກ​ຮັບ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ນັ້ນ ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ການ​ຕີ​ລ​ຄາ​ຢ່າງ​ຕັ້ງ​ໜ້າ​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ສ​ະ​ມາ​ຊິກ UNCLOS 1982...
ທ່ານນາງ ຮ​ສ​ຈ.ປອ ຫງວຽນ​ທິ​ລານ​ແອັງ, ຜູ້​ສະ​ໝັກ​ຮັບ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ (ພາບ: TTXVN)

ໃນ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄັ້ງ​ທີ 36 ຂອງ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ ສ​ປ​ຊ ກ່ຽວ​ກັບ​ກົດ​ໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ທະ​ເລ ທີ່​ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ໃນ​ວັນ​ທີ 18 ມິ​ຖຸ​ນາ ຢູ່​ສຳ​ນັກ​ງານ ສ​ປ​ຊ ຢູ່​ນະ​ຄອນ ນິວຢອກ, ອາ​ເມ​ລິ​ກາ, ທ່ານນາງ ຮ​ສ​ຈ.ປອ ຫງວຽນ​ທິ​ລານ​ແອັງ, ຜູ້​ສະ​ໝັກ​ຮັບ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ຮັບ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ດຳ​ລົງ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ຜ​ູ້​ພິ​ພາກ​ສາ​ສານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ກົດ​ໝາຍ​ທະ​ເລ​ສາ​ກົນ (ITLOS) ອາ​ຍຸ​ການ 2026 – 2035 ດ້ວຍ​ຈຳ​ນວນ​ບັດ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ສູງ​ແຖວ​ໜ້າ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ສະ​ໝັກ​ຮັບ​ເລືອກ​ຕັ້ງ. ນີ້​ເປັນ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ​ທີ່ ຫວຽດ​ນາມ ມີ​ນັກ​ຊ່ຽວ​ຊານ​ດ້ານ​ນິ​ຕິ​ກຳ​ສາ​ກົນ ໄດ້​ຮັບ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ດຳ​ລົງ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ເປັນ​ຜູ້​ພິ​ພາກ​ສາ ITLOS.

ທ່ານ ເລ​ຮ​ວ່າ​ຈູງ ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ ສານ​ກົດ​ໝາຍ​ທະ​ເລ​ສາ​ກົນ (ITLOS) ແມ່ນ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ອົງ​ການ​ພິ​ພາກ​ສາ​ສາ​ກົນ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ທີ່​ສຸດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ກົດ​ໝາຍ​ສາ​ກົນ​ເວົ້າ​ລວມ, ກ່ຽວ​ກັບ​ກົດ​ໝາຍ​ທະ​ເລ​ເວົ້າ​ສະ​ເພາະ. ເລື່ອງ​ທ່ານ ຮ​ສ​ຈ. ປອ ນາງ ຫວຽນ​ທິ​ລານ​ແອັງ ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ໄວ້​ວາງ​ໃຈ​ຈາກ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ສະ​ມາ​ຊິກ UNCLOS 1982 ເລືອກ​ຕັ້ງ​ຮັບ​ດຳ​ລົງ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ເປັນ​ຜູ້​ພິ​ພາກ​ສາ ITLOS ດ້ວຍ​ຈຳ​ນວນ​ບັດ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ສູງ​ແຖວ​ໜ້າ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ສະ​ໝັກ​ຮັບ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ນັ້ນ ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ການ​ຕີ​ລ​ຄາ​ຢ່າງ​ຕັ້ງ​ໜ້າ​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ສ​ະ​ມາ​ຊິກ UNCLOS 1982, ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຄົມ​ສາ​ກົນ​ທີ່​ມີ​ຕໍ່​ຄວາມ​ປາດ​ຖະ​ໜາ​ຢາກ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ສຳ​ລັບ​ເລື່ອ​ງ​ເຊີດ​ຊູ ແລະ ຮັບ​ປະ​ກັນ​ບົດ​ບາດ​ເຄົາ​ລົບ​ກົດ​ໝາຍ​ທະ​ເລ​ສາ​ກົນ​ໃນ​ຊີ​ວິດ​ສາ​ກົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອາ​ເມ​ລິ​ກາ - ອີ​ຣານ ດຳ​ເນີນ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ຄືນ​ໃໝ່​​ຢູ່ ສະ​ວິດ

ອາ​ເມ​ລິ​ກາ - ອີ​ຣານ ດຳ​ເນີນ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ຄືນ​ໃໝ່​​ຢູ່ ສະ​ວິດ

ວັນ​ທີ 20 ມິ​ຖຸ​ນາ, ທ່ານ​ຮອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ JD Vance ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ຍັງ ສະ​ວິດ​ເພື່ອ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ກັບ ອີ​ຣານ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ຢຸດ​ຕິ​ສົງ​ຄາມ​ຢູ່​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ.
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