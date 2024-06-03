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ຂ່າວສານ

“ຂະ​ບວນ​ການບໍ​ລິ​ຈາກ​ເລືອດ” ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ປີ 2024 ສູ້​ຊົນ ​ຮັບ​ເລືອດຢ່າງ​ໜ້ອຍ​ສຸດ 120.000 ​ຖົງ

“ຂະບວນການບໍລິຈາກເລືອດ” ປີ 2024 ດ້ວຍຄາດໝາຍ: ໂຄສະນາ ແລະ ໃຫ້ຄຳປຶກສາ ໃຫ້ແກ່ ປະຊາຊົນ 1 ລ້ານເທື່ອຄົນ ກ່ຽວກັບການບໍລິຈາກເລືອດດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ ແລະ ພະຍາດເລືອດຈາງແຕ່ເກີດ; ຄາດວ່າຈະຮັບເອົາເລືອດຢ່າງໜ້ອຍສຸດ 120.000 ຖົງ
ທ່ານນາງ ບຸຍທິຮ່ວາ, ຮອງຫົວໜ້າຄະນະປະຈຳຄະນະຊີ້ນຳແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການຂົນຂວາຍບໍລິຈາກເລືອດດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ, ປະທານສູນກາງສະພາກາແດງ ຫວຽດນາມ ກ່າວຄຳດເຫັນທີພິທີ (ພາບ: VOV)

ວັນທີ 2 ມິຖຸນາ, ຢູ່ນະຄອນ ບວນມາທວດ, ແຂວງ ດັກລັກ, ຄະນະຈັດຕັ້ງຂະບວນການບໍລິຈາກເລືອດ ສູນກາງ ໄດ້ສົມທົບກັບຄະນະຊີ້ນຳການຂົນຂວາຍບໍລິຈາກເລືອດດ້ວຍຄວາມສະຫມັກໃຈ ແຂວງດັກລັກ ຈັດຕັ້ງພິທີໄຂໂຄງການຂົນຂວາຍການບໍລິຈາກເລືອດ ດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ “ຂະບວນການບໍລິຈາກເລືອດ” ທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ XII.

ນີ້ແມ່ນເຫດການເປີດສາກໃຫ້ແກ່ຂະບວນການທີ່ແກ່ຍາວ 2 ເດືອນ ( ເດືອນມິຖຸນາ ແລະ ເດືອນກໍລະກົດ), ຜ່ານ 51 ແຂວງ, ນະຄອນໃນທົ່ວປະເທດ. “ຂະບວນການບໍລິຈາກເລືອດ” ປີ 2024 ດ້ວຍຄາດໝາຍ: ໂຄສະນາ ແລະ ໃຫ້ຄຳປຶກສາ ໃຫ້ແກ່ ປະຊາຊົນ 1 ລ້ານເທື່ອຄົນ ກ່ຽວກັບການບໍລິຈາກເລືອດດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ ແລະ ພະຍາດເລືອດຈາງແຕ່ເກີດ; ຄາດວ່າຈະຮັບເອົາເລືອດຢ່າງໜ້ອຍສຸດ 120.000 ຖົງ, ຂົນຂວາຍ ຜູ້ອາສາສະໝັກຢ່າງໜ້ອຍສຸດ 8000 ຄົນ ຢູ່ບັນດາທ້ອງຖິ່ນ ແມ່ນພະນັກງານ, ສະມາຊິກສະພາກາແດງ, ຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນ, ຜູ້ອາສາສະໝັກເຂົ້າຮ່ວມ “ຂະບວນການບໍລິຈາກເລືອດ” ແລະ ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວມະນຸດສະທຳ ຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ, ອົງການ

ເພື່ອປະຕິບັດເປົ້າໝາຍນີ້, ທ່ານນາງ ບຸຍທິຮ່ວາ, ຮອງຫົວໜ້າຄະນະປະຈຳຄະນະຊີ້ນຳແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການຂົນຂວາຍບໍລິຈາກເລືອດດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ, ປະທານສູນກາງສະພາກາແດງ ຫວຽດນາມ ສະເໜີວ່າ:

 “ຄະນະຊີ້ນຳການຂົນຂວາຍບໍລິຈາກເລືອດດ້ວຍຄວາມໝັກໃຈ ຢູ່ບັນດາທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຄະນະຈັດຕັ້ງ “ຂະບວນການບໍລິຈາກເລືອດ” ສ້າງແຜນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍໃຫ້ເໝາະສົມກັບເງື່ອນໄຂຕົວຈິງ ຂອງທ້ອຖິ່ນຕົນຍູ້ແຮງບັນດາຮູບແບບການໂຄສະນາຢ່າງມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ກ່ຽວກັບບັນດາຄຸນຄ່າທີ່ດີງາມທາງດ້ານມະນຸດສະທຳຂອງການເຄື່ອນໄຫວບໍລິຈາກເລືອດເອົາໃຈໃສ່ເຖິງວຽກງານປະສານສົມທົບລະຫວ່າງບັນດາຂະແໜງການທຸກຂັ້ນລະຫວ່າງວຽກງານຂົນຂວາຍໂຄສະນາຂົນຂວາຍ ແລະ ຕິບັດຂັ້ນຕອນບໍລິຈາກເລືອດຮັບເອົາເລືອດບໍລິຈາກ…. ເພື່ອໃຫ້ບັນດາບັ້ນບໍລິຈາກ ແລະ ເຫດການກ່ຽວກັບເລືອດ ແລະ ການຈົດທະບຽນບໍລິຈາກອະໄວຍາວະ… ມີຄວາມປອດໄພປະຢັດ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນຢ່າງແທ້ຈິງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ພົບ​ປະ ລະ​ຫວ່າງ ອົງ​ການກວດ​ກາດ ​ລັດ​ຖະ​ບານ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ອົງ​ການກວດກາ​ແຫ່ງ​ລັດ ລາວ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ພົບ​ປະ ລະ​ຫວ່າງ ອົງ​ການກວດ​ກາດ ​ລັດ​ຖະ​ບານ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ອົງ​ການກວດກາ​ແຫ່ງ​ລັດ ລາວ

ອົງການກວດກາລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ແລະ ອົງການກວດກາແຫ່ງລັດ ລາວ ໄດ້ແລກປ່ຽນ, ໝາກຜົນທີ່ພົ້ນເດັ່ນຈຳນວນໜຶ່ງ ແລະ ບົດຮຽນປະສົບການໃນການຊີ້ນຳບໍລິຫານ ວຽກງານກວດກາ.
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