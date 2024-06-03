ຂ່າວສານ
“ຂະບວນການບໍລິຈາກເລືອດ” ທົ່ວປະເທດ ປີ 2024 ສູ້ຊົນ ຮັບເລືອດຢ່າງໜ້ອຍສຸດ 120.000 ຖົງ
ວັນທີ 2 ມິຖຸນາ, ຢູ່ນະຄອນ ບວນມາທວດ, ແຂວງ ດັກລັກ, ຄະນະຈັດຕັ້ງຂະບວນການບໍລິຈາກເລືອດ ສູນກາງ ໄດ້ສົມທົບກັບຄະນະຊີ້ນຳການຂົນຂວາຍບໍລິຈາກເລືອດດ້ວຍຄວາມສະຫມັກໃຈ ແຂວງດັກລັກ ຈັດຕັ້ງພິທີໄຂໂຄງການຂົນຂວາຍການບໍລິຈາກເລືອດ ດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ “ຂະບວນການບໍລິຈາກເລືອດ” ທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ XII.
ນີ້ແມ່ນເຫດການເປີດສາກໃຫ້ແກ່ຂະບວນການທີ່ແກ່ຍາວ 2 ເດືອນ ( ເດືອນມິຖຸນາ ແລະ ເດືອນກໍລະກົດ), ຜ່ານ 51 ແຂວງ, ນະຄອນໃນທົ່ວປະເທດ. “ຂະບວນການບໍລິຈາກເລືອດ” ປີ 2024 ດ້ວຍຄາດໝາຍ: ໂຄສະນາ ແລະ ໃຫ້ຄຳປຶກສາ ໃຫ້ແກ່ ປະຊາຊົນ 1 ລ້ານເທື່ອຄົນ ກ່ຽວກັບການບໍລິຈາກເລືອດດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ ແລະ ພະຍາດເລືອດຈາງແຕ່ເກີດ; ຄາດວ່າຈະຮັບເອົາເລືອດຢ່າງໜ້ອຍສຸດ 120.000 ຖົງ, ຂົນຂວາຍ ຜູ້ອາສາສະໝັກຢ່າງໜ້ອຍສຸດ 8000 ຄົນ ຢູ່ບັນດາທ້ອງຖິ່ນ ແມ່ນພະນັກງານ, ສະມາຊິກສະພາກາແດງ, ຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນ, ຜູ້ອາສາສະໝັກເຂົ້າຮ່ວມ “ຂະບວນການບໍລິຈາກເລືອດ” ແລະ ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວມະນຸດສະທຳ ຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ, ອົງການ
ເພື່ອປະຕິບັດເປົ້າໝາຍນີ້, ທ່ານນາງ ບຸຍທິຮ່ວາ, ຮອງຫົວໜ້າຄະນະປະຈຳຄະນະຊີ້ນຳແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການຂົນຂວາຍບໍລິຈາກເລືອດດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ, ປະທານສູນກາງສະພາກາແດງ ຫວຽດນາມ ສະເໜີວ່າ:
“ຄະນະຊີ້ນຳການຂົນຂວາຍບໍລິຈາກເລືອດດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ ຢູ່ບັນດາທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຄະນະຈັດຕັ້ງ “ຂະບວນການບໍລິຈາກເລືອດ” ສ້າງແຜນການ, ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍໃຫ້ເໝາະສົມກັບເງື່ອນໄຂຕົວຈິງ ຂອງທ້ອງຖິ່ນຕົນ. ຍູ້ແຮງບັນດາຮູບແບບການໂຄສະນາຢ່າງມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ກ່ຽວກັບບັນດາຄຸນຄ່າທີ່ດີງາມທາງດ້ານມະນຸດສະທຳຂອງການເຄື່ອນໄຫວບໍລິຈາກເລືອດ. ເອົາໃຈໃສ່ເຖິງວຽກງານປະສານສົມທົບລະຫວ່າງບັນດາຂະແໜງການ, ທຸກຂັ້ນ, ລະຫວ່າງວຽກງານຂົນຂວາຍໂຄສະນາ, ຂົນຂວາຍ ແລະ ປະຕິບັດຂັ້ນຕອນບໍລິຈາກເລືອດ, ຮັບເອົາເລືອດບໍລິຈາກ…. ເພື່ອໃຫ້ບັນດາບັ້ນບໍລິຈາກ ແລະ ເຫດການກ່ຽວກັບເລືອດ ແລະ ການຈົດທະບຽນບໍລິຈາກອະໄວຍາວະ… ມີຄວາມປອດໄພ, ປະຢັດ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນຢ່າງແທ້ຈິງ.