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ຂ່າວສານ

ຂະແໜງພາສີຕ້ອງເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາຂະແໜງນຳໜ້າທີ່ໝູນໃຊ້ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ

ພາສີ ຫວຽດນາມ ສວມບົດບາດສຳຄັນໃນການໜູນຊ່ວຍພື້ນຖານເສດຖະກິດໃຫ້ພັດທະທະນາຢ່າງໂປ່ງໃສ
  (ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນລຶວກວາງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ)  

ກອງປະຊຸມ ແລະ ງານວາງສະແດງເຕັກໂນໂລຊີປີ 2023 ພວມຈັດຂຶ້ນຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ (ແຕ່ວັນທີ 10 – 12 ຕຸລາ). ນີ້ແມ່ນກອງປະຊຸມສາກົນປະຈຳປີໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງອົງການພາສີໂລກ (WCO), ໂດຍຂະແໜງພາສີ ຫວຽດນາມ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດຂຶ້ນ. ກອງປະຊຸມແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ຂະແໜງພາສີ ຫວຽດນາມ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືກັບອົງການພາສີຂອງບັນດາປະເທດ, ອົງການຈັດຂັ້ງສາກົນ, ບັນດາວິສາຫະກິດເຕັກໂນໂລຢີແຖວໜ້າ, ຈາກນັ້ນ, ມີທິດທາງທີ່ເໝາະສົມໃນວິວັດການທັນຂະແໜງພາສີເປັນທັນສະໄໝ.

ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີໄຂໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 10 ຕຸລາ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນລຶວກວາງ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ພາສີ ຫວຽດນາມ ສວມບົດບາດສຳຄັນໃນການໜູນຊ່ວຍພື້ນຖານເສດຖະກິດໃຫ້ພັດທະທະນາຢ່າງໂປ່ງໃສ,ສ້າງຄວາມສະດວກໃນການດຶງດູດນັກລົງທຶນ, ການຄ້າ, ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການພົວພັນແລກປ່ຽນປະຊາຊົນລະຫວ່າງບັນດາປະເທດ.

ສ່ວນທ່ານຫົວໜ້າກົມໃຫຍ່ພາສີ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນວັນເກິນ, ຢືນຢັນວ່າ:

“ຂະແໜງພາສີ ຫວຽດນາມ ພວມດຳເນີນການຫັນເປັນດີຈີຕອນຕາມທິດສ້າງຂະແໜງພາສີເປັນກຳລັງຫຼວງ, ທັນສະໄໝ, ອັດສະລິຍະ, ກ່ອນປີ 2030 ຈະມີລະດັບທຽບເທົ່າກັບບັນດາປະເທດພັດທະນາໃນໂລກ. ປະຈຸບັນ, ຂະແໜງພາສີ ຫວຽດນາມ ພວມຜັນຂະຫຍາຍການເຊື່ອມຕໍ່ປະຕູດຽວແຫ່ງຊາດກັບບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ; ເຊື່ອມຕໍ່ກົນໄກປະຕູດຽວໃນ ອາຊຽນ ກັບບັນດາສະມາຊິກໃນພາກພື້ນ; ເຊື່ອມຕໍ່ບັນດາອົງການພາສີຂອງຫຼາຍປະເທດຕາມທິດພາສີດີຈີຕອນ, ພາສີອັດສະລິຍະ, ພາສີສີຂຽວ.”

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຊອກຫາມາດຕະການແກ້ໄຂເພື່ອຍົກອັນດັບຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນຕາຕະລາງ ດັດຊະນີນະວັດຕະກຳທົ່ວໂລກ

ຊອກຫາມາດຕະການແກ້ໄຂເພື່ອຍົກອັນດັບຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນຕາຕະລາງ ດັດຊະນີນະວັດຕະກຳທົ່ວໂລກ

ຫວຽດນາມ ກໍ່ໄດ້ຮັບການຕີລາຄາວ່າ ແມ່ນ 1 ໃນຈຳນວນ 7 ປະເທດທີ່ມີລາຍຮັບປານກາງທີ່ມີຄວາມຄືບໜ້າທີ່ສຸດກ່ຽວກັບນະວັດຕະກຳໃນທົດສະວັດຜ່ານມາ.
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