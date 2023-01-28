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ຂ່າວສານ

ຂະແໜງທະນາຄານຄວນສືບຕໍ່ເປັນເຈົ້າການ, ມີນະໂຍບາຍຢ່າງທັນການ

ຂະແໜງທະນາຄານໄດ້ປະຕິບັດສຳເລັດໜ້າທີ່ເປັນຢ່າງດີ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຄວບຄຸມໄພເງິນເຟີ້ຢູ່ໃນລະດັບຕ່ຳ, ຕະຫຼາດເງິນຕາ,...
  ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ອວຍພອນປີໃໝ່ຂະແໜງທະນາຄານ (ພາບ:Dương Giang/TTXVN)  

ຕອນບ່າຍວັນທີ 27 ມັງກອນ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ອວຍພອນປີໃໝ່ພະນັກງານ, ຜູ້ອອກແຮງງານຢູ່ທະນາຄານແຫ່ງລັດ ຫວຽດນາມ ແລະ ຂະແໜງທະນາຄານ.

ປີ 2022, ຂະແໜງທະນາຄານໄດ້ປະຕິບັດສຳເລັດໜ້າທີ່ເປັນຢ່າງດີ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຄວບຄຸມໄພເງິນເຟີ້ຢູ່ໃນລະດັບຕ່ຳ, ຕະຫຼາດເງິນຕາ, ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດເປັນປົກກະຕິໂດຍພື້ນຖານ; ກະຊວງການເງິນ ອາເມລິກາ ໄດ້ເອົາ ຫວຽດນາມ ອອກຈາກລາຍຊື່ຕິດຕາມກວດກາຍົກສູງກ່ຽວກັບການຄອບງຳເງິນຕາ.

ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ຜົນສຳເລັດຂອງທະນາຄານແຫ່ງລັດ ແລະ ຂະແໜງທະນາຄານໃນປີ 2022. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ: ປີ 2023, ທົ່ວຂະແໜງຈະເປັນເຈົ້າການ, ປະດິດຄິດສ້າງ, ມີນະໂຍບາຍຢ່າງທັນການ, ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ບັນລຸໄດ້ໝາກຜົນສູງກ່ວາປີ 2022.

ທະນາຄານແຫ່ງລັດຄວນສືບຕໍ່ຄົ້ນຄ້ວາ, ບໍລິຫານລະຫວ່າງອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາກັບ ອັດຕາດອກເບ້ຍ, ລະຫວ່າງການຄວບຄຸມໄພເງິນເຟີ້ ກັບການຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕເສດຖະກິດໃຫ້ດຸ່ນດຽງ, ທັງຮັບປະກັນການຊຳລະ, ການເຕີບໂຕສິນເຊືຶ່ອໃຫ້ເໝາະສົມ, ມີປະສິດທິຜົນ, ລະບົບທະນາຄານມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານການເງິນ, ເງິນຕາ, ທັງປະກອບສ່ວນແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຜະລິດ, ດຳເນີນທຸລະກິດ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ: ຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການທາງອ້ອມເລກ 4 ເຂດນະຄອນຫຼວງໃຫ້ໄວທີ່ສຸດ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ: ຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການທາງອ້ອມເລກ 4 ເຂດນະຄອນຫຼວງໃຫ້ໄວທີ່ສຸດ

ວຽກງານບຸກເບີກໜ້າພຽງໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງໄວມີຄວາມໝາຍສຳຄັນ, ຕັດສິນໃຈຕໍ່ໂຄງການຄົມມະນາຄົມ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍ 3 ທ້ອງຖິ່ນທີ່ມີໂຄງການໄປຜ່ານ.
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