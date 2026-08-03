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ຂ່າວສານ

ກ​ອງ​ປະ​ຊຸມ​ການ​ທູດຄັ້ງ​ທີ 33: ການ​ທູດ​ສ້າງ​ສັນ​ສັງ​ກາດ​ພັດ​ທະ​ນາ​ໃໝ່

ໂດຍ​ສະ​ເໜີ​ບົດ​ກ່າວ​ປາ​ໄສ, ທ່ານ ຫງວຽນ​ຊິງ​ເຍິດ​ເຕິນ ​ຮອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ ການ​ຄ້າ ຫວຽດ​ນາມ ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ, ວຽກ​ງານ​ການ​ທູດ​ເສດ​ຖະ​ກິດ ແລະ ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ເຂົ້າ​ກັບ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ສາ​ກົນ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຜ່າ​ນ​ມາ ​ບັນ​ລຸ​ໄດ້​ໝາກ​ຜົນ​ສຳ​ຄັນຫຼາຍ​ຢ່າງ.
  ກ​ອງ​ປະ​ຊຸມ​ການ​ທູດຄັ້ງ​ທີ 33 (ພາບ: VNA)  

ກອງ​ປ​ະ​ຊຸມ​ການ​ທູດ​ຄັ້ງ​ທີ 33 ໄຂ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ວັນ​ທີ 1 ສິງ​ຫາ​ຢູ່​ ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ຕາມ​ຮູບ​ແບບ​ເຊິ່ງ​ໜ້າ​ສົມ​ທົບ​ກັບ​ທາງ​ໄກ​ທີ່ໄດ້​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ກັບ​ບັນ​ດາ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ແລະ ອົງ​ການ​ຕາງ​ໜ້າ ຫວຽດ​ນາມ ປະ​ຈຳ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ. ຢູ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ, ​ບົດ​ກ່າວ​ປາ​ໄສ​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ກະ​ຊວງ, ຂະ​ແໜງ​ການ ແລະ ທ້ອງ​ຖິ່ນ ໄດ້​ລົງ​ເລິກ​ການ​ວິ​ເຄາະ​ຂໍ້​ມູນ​ຕົວ​ຈິງ ແລະ ສະ​ເໜີ​ບັນ​ດາ​ມາດ​ຕະ​ການ​ທີ່​ມີ​ລັກ​ສະ​ນະ​ບຸກ​ທະ​ລຸ​ໃຫ້​ແກ່​ແຕ່​ລະ​ຂົງ​ເຂດ, ຜ່ານ​ນັ້ນ​ ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ລວມ​ເຂົ້າ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ວຽກ​ງານ​ທາງ​ການ​ທູດ ໃນ​ສັງ​ກາດ​ພັດ​ທະ​ນາ​ໃໝ່.

ໂດຍ​ສະ​ເໜີ​ບົດ​ກ່າວ​ປາ​ໄສ, ທ່ານ ຫງວຽນ​ຊິງ​ເຍິດ​ເຕິນ ​ຮອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ ການ​ຄ້າ ຫວຽດ​ນາມ ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ, ວຽກ​ງານ​ການ​ທູດ​ເສດ​ຖະ​ກິດ ແລະ ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ເຂົ້າ​ກັບ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ສາ​ກົນ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຜ່າ​ນ​ມາ ​ບັນ​ລຸ​ໄດ້​ໝາກ​ຜົນ​ສຳ​ຄັນຫຼາຍ​ຢ່າງ. ມາ​ຮອດ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ, ຫວຽດ​ນາມ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ ແລະ ປະ​ຕິ​ບັດ​ສັນ​ຍາ​ການ​ຄ້າ​ເສ​ລີ 17 ສະ​ບັບ (FTA) ແລະ ຫາ​ກໍ່​ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ກັບ​ສະ​ມາ​ຄົມ​ການ​ຄ້​າ​ເສ​ລີ​ເອີ​ລົບ (EFTA). ວົງ​ເງິນ​ການ​ນຳ​ເຂົ້າ​ສົ່ງ​ອອກ​ໄລ​ຍະ 2016 – 2025 ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ 2,7 ເທົ່າ, ຈາກ 176 ຕື້ USD ຂຶ້ນ 475 ຕື້ USD; ປີ 2025 ວົງ​ເງິນ​ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ບັນ​ລຸ 930 ຕື້ USD, ນຳ​ຫວຽດ​ນາມ ເຂົ້າ​ກຸ່ມ 15 ພື້ນ​ຖານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ມີ​ຂອບ​ຂະ​ໜາດ​ການ​ຄ້າ​ໃຫຍ່​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ.

ໂດ​ຍ​ສະ​ເໜີ​ບົດ​ກ່າວ​ປາ​ໄສ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ເຂົ້າ​ກັບ​ສາ​ກົນ​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ການ​ເງິນ ແລະ ການ​ດຶງ​ດູດ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ, ທ່ານ ໂງວັນ​ຕວັນ ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ການ​ເງິນ ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ, ພື້ນ​ຖານ​ການ​ເງິນ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ສືບ​ຕໍ່​ໄດ້​ປັບ​ປຸງ, ອັດ​ຕາ​ໜີ້​ສາ​ທາ​ລະ​ນະທ້າຍ​ປີ 2026 ຄາດ​ວ່າ​ຢູ່​ລະ​ດັບ 35 – 36% GDP, ຕ່ຳ​ກວ່າຫຼາຍ​ເມື່ອ​ທຽບ​ໃສ່​ກັບ​ລະ​ດັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເລ​ມິງ​ຮຶງ : ຍູ້​ໄວ​ການ​ຈັດ​ແບ່ງ, ປ່ອຍ​ເງິນ​ລົງ​ທຶນ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເລ​ມິງ​ຮຶງ : ຍູ້​ໄວ​ການ​ຈັດ​ແບ່ງ, ປ່ອຍ​ເງິນ​ລົງ​ທຶນ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ

ທ່​ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ສະ​ເໜີ​ບັນ​ດາ​ກະ​ຊວງ, ສຳ​ນັກ​ງານ ແລະ ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ຕີ​ລາ​​ຄາຄວາມ​ສາ​ມາດ​ໃນ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ບັດ​ນາ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ເຕີບ​ໂຕ​ເພື່ອ​ມີ​ມາດ​ຕະ​ການ​ຢ່າງ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ, ພ້ອມ​ທັງ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ຮັກ​ສາ​ການ ຄວບ​ຄຸມ​ໄພ​ເງິນ​ເຟີ​ເປັນ​ປົກ​ກະ​ຕິ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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