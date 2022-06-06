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ຂ່າວສານ

ກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຢ່າງຄົບຊຸດເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາ

ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ປຶກສາຫາລືຢູ່ໜ່ວຍກ່ຽວກັບ: ແຜນນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການລົງທຶນ; ໂຄງການເສັ້ນທາງຫຼວງອ້ອມຮອບຕົວເມືອງເລກ 4 ຂອງນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ
  ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ xv  

 

ໂດຍສືບຕໍ່ລາຍການດຳເນີນງານຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ xv, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 6 ມິຖຸນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ປຶກສາຫາລືຢູ່ໜ່ວຍກ່ຽວກັບ: ແຜນນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການລົງທຶນ; ໂຄງການເສັ້ນທາງຫຼວງອ້ອມຮອບຕົວເມືອງເລກ 4 ຂອງນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ; ໂຄງການເສັ້ນທາງຫຼວງອ້ອມຮອບຕົວເມືອງເລກ 3 ຂອງນະຄອນໂຮ່ຈິມິນ. ແຜນນະໂຍບາຍລົງທຶນບັນດາໂຄງການກໍ່ສ້າງກິດຈະກຳເສັ້ນທາງຄວາມໄວສູງ ເຈົາດົກ - ເກີ່ນເທີ - ຊອກຈັງ (ໄລຍະທີ 1); ແຄ໋ງຮ່ວາ - ບວນມາທວດ (ໄລຍະທີ 1); ບຽນຮ່ວາ  - ຫວູງເຕົ່າ (ໄລຍະທີ 1).

ຕອນບ່າຍວັນທີ 6 ມິຖຸນາ, ສະແຫ່ງຊາດໄດ້ລົງຄະແນນສຽງຮັບຮອງເອົາມະຕິວ່າດ້ວຍແຜນການຕິດຕາມກວດກາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດປີ 2023. ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຄົມມະນາຄົມ - ຂົນສົ່ງໄດ້ອະພິປາຍ, ຊີ້ແຈ້ງບາງບັນຫາທີ່ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຍົກອອກມາ…

ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 06 ມິຖຸນາ, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ປຶກສາຫາລືຢູ່ຫໍປະຊຸມກ່ຽວກັບສະພາບການປະຕິບັດ ແລະ ແຜນການຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງ ໂຮ່ຈີມິນ ໄລຍະຕໍ່ໄປ.

ຄຳເຫັນສ່ວນຫຼາຍໄດ້ຕີລາຄາວ່າ ໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງ ໂຮ່ຈີມິນ ທີ່ຜັນຂະຫຍາຍນັ້ນ ໄດ້ເສີມຂະຫຍາຍຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ເສັ້ນທາງໄດ້ເປິດການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຢູ່ຫຼາຍເຂດປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຢູ່ທາງທິດຕາເວັນຕົກຂອງ ຫວຽດນາມ. ມາຮອດປະຈຸບັນ, ຍັງມີຂັ້ນຕອນນ້ອຍທີ່ບໍ່ທັນກໍ່ສ້າງສຳເລັດ ແຕ່ພັດນອນຢູ່ເຂດປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກເປັນພິເສດ. ຍ້ອນເຫດນັ້ນ, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານ ຊັ່ງຊາຫັນບັນດາແຫຼ່ງທຶນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ເພື່ອກໍ່ສ້າງສຳເລັດບັນດາເສັ້ນທາງທີ່ຍັງເຫຼືອຂອງໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງ ໂຮ່ຈີມິນ ແນໃສ່ຮັບປະກັນຖືກກັບເປົ້າໝາຍກະຕຸ້ນພື້ນຖານເສດຖະກິດ.

ຕອນບ່າຍວັນດຽກັນ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບຮອງເອົາມະຕິກ່ຽວກັບໂຄງການຕິດຕາມກວດກາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດປີ 2030.

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ລັດເຊຍ ຄັດຄ້ານຝ່າຍຕາເວັນຕົກສະໜອງລູກສອນໄຟໄລຍະໄກໃຫ້ແກ່ຢູແກຼນ

ລັດເຊຍ ຄັດຄ້ານຝ່າຍຕາເວັນຕົກສະໜອງລູກສອນໄຟໄລຍະໄກໃຫ້ແກ່ຢູແກຼນ

ທ່ານປະທານາທາບໍດີ ອາເມລິກາ Joe Biden ໄດ້ປະກາດແຜນການສະໜອງ ລະບົບລູກສອນໄຟ HIMARS ມີຄວາມແມ່ນຢຳ ສູງໃຫ້ຢູແກຼນ ພາຍຫຼັງຢູແກຼນຮັບປະກັນວ່າ ຈະບໍ່ນຳໃຊ້ອາວຸດຊະນິດນີ້ ເພື່ອບຸກໂຈມຕີ ເປົ້າໝາຍໃນຜືນແຜ່ນດິນຂອງລັດເຊຍ.
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