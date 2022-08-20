Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ກ່ຳປັ່ນຂົນສົ່ງທັນຍາຫານລຳທີ 25 ເດີນທາງອອກຈາກ ຢູແກຼນ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງກັບ ລັດເຊຍ

ມາຮອດປະຈຸບັນ, ມີທັນຍາຫານຂອງ ຢູແກຼນ ຈຳນວນ 600.000 ໂຕນໄດ້ສົ່ງອອກ ຜ່ານ “ແລວປອດໄພ” ເຊິ່ງ ມົດສະກູ ແລະ ກີແອັບ ເຫັນດີຢູ່ ອິດສະຕານບູນ (ຕວກກີ) ໃນເດືອນ ກໍລະກົດ.
  ມາຮອດປະຈຸບັນ, ມີທັນຍາຫານຂອງ ຢູແກຼນ ຈຳນວນ 600.000 ໂຕນໄດ້ສົ່ງອອກ (ພາບ: AFP/TTXVN)  

ວັນທີ 18 ສິງຫາ, ຢູແກຼນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ກ່ຳປັ່ນຂົນສົ່ງທັນຍາຫານລຳທີ 25 ໄດ້ເດີນທາງອອກຈາກທ່າກ່ຳປັ່ນຂອງປະເທດນີ້ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງກັບ ລັດເຊຍ ໂດຍ ຕວກກີ ແລະ ສະຫະປະຊາຊາດ ເປັນຄົນກາງໄກ່ເກ່ຍ. ກ່ຳປັ່ນລຳດັ່ງກ່າວອອກເດີນທາງໃນສະພາບທີ່ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຕວກກີ Tayyip Erdogan ແລະ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ Antonio Gterres ພວມດຳເນີນການເຈລະຈາຢູ່ນະຄອນ Lvov (ທາງທິດຕາເວັນຕົກ ຢູແກຼນ) ພ້ອມກັບທ່ານ Volodymyr Zelensky, ປະທານາທິບໍດີປະເທດ ຢູແກຼນ. ສິນຄ້າດັ່ງກ່າວຈະສົ່ງໄປຍັງ ອີຢິບ ໃນຊຸມມື້ຈະມາເຖິງ. ມາຮອດປະຈຸບັນ, ມີທັນຍາຫານຂອງ ຢູແກຼນ ຈຳນວນ 600.000 ໂຕນໄດ້ສົ່ງອອກ ຜ່ານ “ແລວປອດໄພ” ເຊິ່ງ ມົດສະກູ ແລະ ກີແອັບ ເຫັນດີຢູ່ ອິດສະຕານບູນ (ຕວກກີ) ໃນເດືອນ ກໍລະກົດ. 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ມໍ​ລະ​ດົກ​ໂຮ່​ຈີ​ມິນ: ບັນ​ດາ​ຄູ່​ນ​ຄ່​າ​ທີ່​ຍືນ​ຍົງ​ຄົງ​ຕົງ ເຍື່ອງ​ແສງ​ສະ​ຫວ່າງ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ໃໝ່​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ

ມໍ​ລະ​ດົກ​ໂຮ່​ຈີ​ມິນ: ບັນ​ດາ​ຄູ່​ນ​ຄ່​າ​ທີ່​ຍືນ​ຍົງ​ຄົງ​ຕົງ ເຍື່ອງ​ແສງ​ສະ​ຫວ່າງ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ໃໝ່​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 19 ສິງຫາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ສະຖາບັນການເມືອງແຫ່ງຊາດໂຮ່ຈີມິນ, ສະຖາບັນໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ບັນດາການນຳຂອງພັກ ໄດ້ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມສຳມະນາ ວິທະຍາສາດ “ມໍລະດົກໂຮ່ຈີມິນ: ບັນດາຄູ່ນຄ່າທີ່ຍືນຍົງຄົງຕົງ ເຍື່ອງແສງສະຫວ່າງໃຫ້ແກ່ການປ່ຽນແປງໃໝ່ໃນປັດຈຸບັນ”
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top