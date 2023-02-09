ຂ່າວສານ
ກ່ຳປັ່ນກອງທັບເຮືອລາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ ຢ້ຽມຢາມມິດຕະພາບນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 07 ກຸມພາ, ກຳປັ່ນກອງທັບເຮືອແຫ່ງລາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ ມີຊື່ວ່າ HMS Spey ໂດຍພັນຕີ, ກັບຕັນເຮືອ Michael Proudman ແລະ ນາຍທະຫານ, ລູກເຮືອ 46 ຄົນໄດ້ເຂົ້າທຽບທ່າກ່ຳປັ່ນນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມມິດຕະພາບນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ເປັນເວລາ 5 ວັນ, ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງການທູດ ຫວຽດນາມ - ອັງກິດ (1973 – 2023). ນີ້ແມ່ນກ່ຳປັ່ນກອງທັບເຮືອແຫ່ງລາຊະອານາຈັກລຳທີ 4 ຂອງ ອັງກິດ ໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ໃນຮອບເວລາ 5 ປີຜ່ານມາ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີຕ້ອນຮັບ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອັງກິດ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ Iain Frew ເນັ້ນໜັກວ່າ, ການຢ້ຽມຢາມຂອງກ່ຳປັ່ນໃນໂອກາດນີ້ ໄດ້ສ້າງຂີດໝາຍເຄິ່ງສະຕະວັດແຫ່ງການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ. ໃນຂະນະນັ້ນ, ທ່ານ ພັນຕີ, ກັບຕັນກ່ຳປັ່ນ HMS Spey, ຢືນຢັນວ່າ ການຢ້ຽມຢາມແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ລາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືກັບ ຫວຽດນາມ, ຜ່ານນັ້ນ, ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງລາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ ໃນການຊຸກຍູ້ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງທົ່ວໂລກຢູ່ພາກພື້ນມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ - ປາຊີຟິກ ຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.
ໃນເວລາຢ້ຽມຢາມນະຄອນ, ບັນດານາຍທະຫານ, ລູກເຮືອຈະເຂົ້າຢ້ຽມຂໍ່ຳນັບການນຳຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ; ການນຳກອງບັນຊາການທະຫານເຂດ 7; ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກກັບທະຫານເຮືອເຂດ 2, ຢ້ຽມຢາມສະຖານທີ່ປະຫວັດສາດ, ວັດທະນະທຳບາງແຫ່ງຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ…