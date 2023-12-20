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ຂ່າວສານ

ກຽມພ້ອມຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໜ້າທີ່ປົກປັກຮັກສາສັນຕິພາບ ສປຊ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ

ນີ້ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນ, ແທດຈິງ, ປະກອບສ່ວນຮັດແໜ້ນນ້ຳໃຈມິດຕະພາບ, ສາມັກຄີ, ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນປະເທດອັນດີງາມລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ອິນເດຍ ໃນຂອບເຂດການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານລະຫວ່າງສອງປະເທດ
ກອງປະຊຸມຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 19 ທັນວາ (ພາບ:Việt Trung/qdnd.vn)

ວັນທີ 19 ທັນວາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ຄະນະຊີ້ນຳການຊ້ອມຮົບສອງຝ່າຍບະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ອິນເດຍ ກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາສັນຕິພາບ ສປຊ ປີ 2023 (VINBAX 2023) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ, ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ບັນດາເນື້ອໃນເພື່ອສ້າງບົດລາຍງານກ່ຽວກັບຜົນການຊ້ອມຮົບ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນວຽກງານການຈັດຕັ້ງ, ບໍລິຫານການຊ້ອມຮົບ, ເພື່ອເປັນພື້ນຖານແກ່ການຈັດຕັ້ງບັນດາວຽກງານຊ້ອມຮົບ VINBAX ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງໃຫ້ດີກ່ວາອີກ.

ໂດຍສືບຕໍ່ຜົນສຳເລັດຂອງເວທີປາໄສສອງຝ່າຍລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ອິນເດຍ ກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາສັນຕິພາບ ສປຊ ປີ 2022 (VINBAX 2022) ຢູ່ ອິນເດຍ, VINBAX 2023 ໂດຍ ຫວຽດນາມ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດຕັ້ງແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວຊ້ອມຮົບສອງຝ່າຍ ກ່ຽວກັບການຮັກສາສັນຕິພາບ ສປຊ ຄັ້ງທີ 4 ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ກັບ ອິນເດຍ ແມ່ນການຊ້ອມຮົບໃນພື້ນທີ່ຕົວຈິງ ກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາສັນຕິພາບ ຄັ້ງທີ 2 ລະຫວ່າງກອງທັບສອງປະເທດ. ນີ້ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນ, ແທດຈິງ, ປະກອບສ່ວນຮັດແໜ້ນນ້ຳໃຈມິດຕະພາບ, ສາມັກຄີ, ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນປະເທດອັນດີງາມລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ອິນເດຍ ໃນຂອບເຂດການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານລະຫວ່າງສອງປະເທດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເຫດແຜ່ນດິນໄຫວຢູ່ການຊູ, ປະເທດຈີນ ເຮັດໃຫ້ກ່ວາ 100 ຄົນເສຍຊີວິດ

ເຫດແຜ່ນດິນໄຫວຢູ່ການຊູ, ປະເທດຈີນ ເຮັດໃຫ້ກ່ວາ 100 ຄົນເສຍຊີວິດ

ໄລ່ຮອດຕອນເຊົ້າວັນທີ 19 ທັນວາ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ), ເຫດແຜ່ນດິນໄຫວໄດ້ເຮັດໃຫ້ຢ່າງໜ້ອຍສຸດມີ 100 ຄົນຢູ່ແຂວງ ການຊູ ແລະ 11 ຄົນຢູ່ແຂວງ ຊິງໄຫ່ ເສຍຊີວິດ.
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