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ຂ່າວສານ

ກົນໄກ, ນະໂຍບາຍເພື່ອດຶງດູດທຸກແຫຼ່ງກຳລັງໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາວິທະຍາສາດເຕັກໂລໂຊຊີ

ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ປຶກສາຫາລືຢູ່ໜ່ວຍກ່ຽວກັບຮ່າງມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການທົດລອງກົນໄກ, ນະໂຍບາຍຈຳນວນໜຶ່ງ ເພື່ອແກ້ໄຂຂໍ້ຕິດຄັດໃນການເຄື່ອນໄຫວວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກຳ
ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ (ພາບ: quochoi.vn)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 15 ກຸມພາ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ທີ່ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ, ໃນລາຍການເຮັດວຽກຂອງກອງປະຊຸມວິສາມັນຄັ້ງທີ 9, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ 15, ພາຍຫຼັງຮັບຟັງໃບສະເໜີ ແລະ ບົດລາຍງານກວດກາ ໃບສະເໜີຂອງລັດຖະບານ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ປຶກສາຫາລືຢູ່ໜ່ວຍກ່ຽວກັບຮ່າງມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການທົດລອງກົນໄກ, ນະໂຍບາຍຈຳນວນໜຶ່ງ ເພື່ອແກ້ໄຂຂໍ້ຕິດຄັດໃນການເຄື່ອນໄຫວວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ຫັນປະເທດຊາດເປັນດີຈີຕອນ. ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ເຫັນດີຕໍ່ຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງປະກາດໃຊ້ມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການທົດລອງນະໂຍບາຍຈຳນວນໜຶ່ງ ເພື່ອແກ້ໄຂຂໍ້ຕິດຄັດໃນການເຄື່ອນໄຫວວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ການຫັນປະເທດຊາດເປັນດີຈີຕອນ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ, ຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ, ຢືນຢັນວ່າ:

“ເປົ້າໝາຍຂອງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນຕ້ອງສົ່ງເສີມ, ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນແກ້ໄຂ. ພວກເຮົາຕ້ອງລົງທຶນ ແລະ ຕ້ອງມີເວລາ. ຖ້າປະຕິບັດຖືກຕ້ອງຂົງເຂດວິທະຍາສາດຈະແມ່ນໄຊຊະນະທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່. ໃນຕໍ່ໜ້າ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິທະຍາສາດ - ເຕັກໂນໂລຊີ ໄດ້ສຸມໃສ່ບັນດາບັນຫາດັ່ງກ່າວ; ພ້ອມກັນນັ້ນ, ທັງລະບົບການເມືອງຕ້ອງສືບຕໍ່ປັບປຸງໃຫ້ກ້າວໜ້າ, ຄົບຊຸດ ແລະ ຕິດແທດກັບສະພາບຕົວຈິງ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ”.

ຕາມທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ, ຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດແຂວງ ເກີນເທີ ແລ້ວ, ນອກຈາກກົນໄກສະເພາະ, ໃນມະຕິ ແລະ ພຶດຕິກຳຕົວຈິງຕ້ອງຄົ້ນຄວ້າບັນດາກົນໄກພິເສດໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງວິທະຍາສາດ - ເຕັກໂນໂລຊີ. ກ່ຽວກັບກົນໄກພິເສດເພື່ອດຶງດູດແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຖືວ່າ:

“ຕ້ອງດຶງດູດການພັດທະນາວິສາຫະກິດພາກເອກະຊົນກ່ຽວກັບວິທະຍາສາດ, ດຶງດູດແຫຼ່ງກຳລັງຈາກພາຍນອກເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມາ ຫວຽດນາມ, ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ດ້ວຍນະໂຍບາຍພາສີ, ຄ່າ, ທີ່ດິນ, ສັນຍາແຮງງານ. ຕ້ອງມີບັນດານະໂຍບາຍສະເພາະ, ພິເສດ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຕ້ອນຮັບປະທານກຸ່ມບໍລິສັດ SK, ສ.ເກົາຫຼີ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຕ້ອນຮັບປະທານກຸ່ມບໍລິສັດ SK, ສ.ເກົາຫຼີ

ທ່ານສະເໜີໃຫ້ SK ຮ່ວມມືກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບບັນດາອົງການທີ່ມີໜ້າທີ່ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຂອງ ຫວຽດນາມ ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໂຄງການໃຫ້ໄວທີ່ສຸດ, ແທດຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ.
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