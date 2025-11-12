Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ກົດ​ໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ປັບ​ປຸງ​ຕາມທິດ​ຫັນ​ລະ​ບຽບປະ​ຕິ​ບັດ​​ຕົກ​ລົງ​ຮັບ​ຮອງ​​ແຜນ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ເປັນ​ງ່າຍ​ດາຍ

ໂດຍສືບຕໍ່ລາຍການຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 10, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV, ວັນທີ 11 ພະຈິກ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບຟັງບົດສະເໜີຂອງລັດຖະບານ ແລະ ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນຂອງກຳມາທິການເສດຖະກິດ ແລະ ການເງິນກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນ (ສະບັບປັບປຸງ).
ບັນດາຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ (ພາບ: quochoi.vn)

ຕາມບົດສະເໜີຂອງລັດຖະບານ, ຮ່າງກົດໝາຍໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ສົມບູນຕາມທິດ: ຮັດແຄບ ແລະ ເຮັດແຈ້ງຂອບເຂດຂອງບັນດາໂຄງການທີ່ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງຮັບຮອງແຜນນະໂຍບາຍ; ສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງການແບ່ງຂັ້ນ, ແບ່ງສິດຕົກລົງຮັບຮອງແຜນນະໂຍບາຍລົງທຶນ; ຫັນລະບຽບການປະຕິບັດຕົກລົງຮັບຮອງແຜນນະໂຍບາຍລົງທຶນເປັນງ່າຍດາຍຕາມທິດຄັດເລືອກບາງເນື້ອໃນປະເມີນຜົນທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ ຕ້ອງພິຈາລະນາຢູ່ໄລຍະອະນຸມັດແຜນນະໂຍບາຍລົງທຶນ.

        ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນສະບັບປັບປຸງກໍຫຼຸດ 25 ຂະແໜງ, ອາຊີບລົງທຶນດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ມີເງື່ອນໄຂ; ຮັດແຄບ, ປັບປຸງຂອບເຂດຂອງ 20 ຂະແໜງ, ອາຊີບດຳເນີນທຸລະກິດກໍມີເງື່ອນໄຂ; ກຳນົດຂະແໜງ, ອາຊີບທີ່ໄດ້ຮັບສິດທິພິເສດລົງທຶນ. ກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງ, ອົງການເສດຖະກິດລົງທຶນຕ່າງປະເທດ, ຮ່າງກົດໝາຍສະບັບປັບປຸງກຳນົດອະນຸຍາດໃຫ້ນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດທີ່ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງວິສາຫະກິດກ່ອນທີ່ອອກໃບຢັ້ງຢືນຈົດທະບຽນການລົງທຶນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

