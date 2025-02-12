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ຂ່າວສານ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທາງລົດໄຟ (ສະລັບປັບປຸງ) ຕ້ອງຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການພັດທະນາຢ່າງຍາວນານຂອງລະບົບທາງລົດໄຟ

ກົດໝາຍຕ້ອງລວບລວມ, ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການພັດທະນາໃນໄລຍະຍາວຂອງລະບົບທາງລົດໄຟ ກໍຄືບັນດາແຜນນະໂຍບາຍ, ກົນໄກ, ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບເສັ້ນທາງລົດໄຟທີ່ພວມກໍ່ສ້າງ
ທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: TTXVN)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 11 ກຸມພາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທາງລົດໄຟ (ສະບັບປັບປຸງ).

ທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ, ກົດໝາຍຕ້ອງລວບລວມ, ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການພັດທະນາໃນໄລຍະຍາວຂອງລະບົບທາງລົດໄຟ ກໍຄືບັນດາແຜນນະໂຍບາຍ, ກົນໄກ, ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບເສັ້ນທາງລົດໄຟທີ່ພວມກໍ່ສ້າງ, ຜັນຂະຫຍາຍ, ເພື່ອແນໃສ່ຮັບໃຊ້ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ປອດໄພທີ່ສຸດໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ຮັບປະກັນການປ້ອງກັນຊາດ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ.

“ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນວ່າ, ບັນດາຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພມີຄວາມສຳຄັນຍິ່ງ, ຕ້ອງນຳເຂົ້າບັນດາຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວກັບໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ມີໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນວາງແຜນຜັງ, ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ມີໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງວິສາຫະກິດ, ຂອງລັດ. ຕໍ່ຈາກນັ້ນ, ຕ້ອງປະກາດໃຊ້ມາດຕະຖານດ້ານເຕັກນິກ, ມີຜູ້ຮັບຜິດຊອບຢ່າງຈະແຈ້ງ, ແລະ ຕ້ອງມີກົນໄກນະໂຍບາຍຈັດຕັ້ງ, ມະນຸດ, ແລະ ບັນດາບັນຫາກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການຄຸ້ມຄອງ, ກົນໄກເຄື່ອນໄຫວ, ບຳລຸງຮັກສາ, ຕິດຕາມ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຕັດ​ສິນ​ຫຼາຍ​ບັນ​ຫາ​ຮີບ​ດ່ວນ, ຕອບ​ສະ​ໜອງ​ຄວາມ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຕ້ອງ​ການ​ໃນ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ຊາດ

ຕັດ​ສິນ​ຫຼາຍ​ບັນ​ຫາ​ຮີບ​ດ່ວນ, ຕອບ​ສະ​ໜອງ​ຄວາມ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຕ້ອງ​ການ​ໃນ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ຊາດ

ກອງປະຊຸມວິສາມັນຄັ້ງທີ 9, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV ໄດ້ໄຂຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 12 ກຸມພາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ. ຢູ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ (ດຳເນີນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 12 – 19 ກຸມພາ), ສະພາແຫ່ງຊາດພິຈາລະນາ, ຕັດສິນຫຼາຍບັນຫາຮີບດ່ວນເພື່ອຮັບໃຊ້ການປະຕິວັດສັບຊ້ອນ, ປັບປຸງການຈັດຕັ້ງກົງຈັກ ໃຫ້ກະທັດລັດລົງ, ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການສູງສຸດຂອງປະເທດຊາດໃນສັງກາດໃໝ່, ພ້ອມກັນນັ້ນແມ່ນການແກ້ໄຂບັນດາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຂໍ້ຕິດຂັດຢ່າງທັນການເພື່ອຊຸກຍູ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງປະເທດຊາດ ແລະ ບັນດາກົນໄກ, ນະໂຍບາຍພິເສດສຳລັບບາງໂຄງການ, ກິດຈະກຳສຳຄັນຂອງຊາດ.
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