ຂ່າວສານ
ກຸ່ມ 4 ປະເທດກະກຽມດຳເນີນການຊ້ອມຮົບຮ່ວມຢູ່ Malabar
ວັນທີ 5 ຕຸລາ, ກອງທັບເຮືອອິນເດຍ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບກ່ຽວກັບການຊ້ອມຮົບ Malabar ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງກອງທັບເຮືອອິນເດຍ, ອາເມລິກາ, ອົດສະຕາລີ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ຈະດຳເນີນໃນວັນທີ 8 ຕຸລາ ມຸ່ງໄປເຖິງກການເພີ່ມທະວີຄວາມສາມາດໃນການປະສົມປະສານລະຫວ່າງກຳລັງກອງທັບເຮືອນກຸ່ມ 4 ປະເທດໃນສະພາບການຄວາມໝັ້ນຄົງໃນພາກພື້ນນັບມື້ນັບມີການຜັນແປທີ່ສັບສົນ.
ຕາມແຜນການແລ້ວ, ການຊ້ອມຮົບຮ່ວມຈະແກ່ຍາວ 11 ວັນເລີ່ມແຕ່ໄລຍະກະກຽມຢູ່ທ່າກຳປັ່ນ Visakhapatnam (ອິນເດຍ) ແລະບັນດາການຊ້ອມຮົບຮ່ວມທາງທະເລ, ຈະສຸມໃສ່ເຂົ້າການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືຢູ່ພາກພື້ນມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ - ປາຊີຟິກ. ການຊ້ອມຮົບ Malabar ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນແຕ່ປີ 1992 ຄືການເຄື່ອນໄຫວຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ລະຫວ່າງກອງທັບເຮືອຂອງ ອາເມລິກ ແລະ ອິນເດຍ ແຕ່ໄດ້ພັດທະນາກາຍເປັນເຫດການຫຼາຍຝ່າຍສຳຄັນ, ເພື່ອແນໃສ່ປັບປຸງຄວາມສາມາດໃນການປະສົມປະສານ ແລະ ແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງທ້າທາຍລວມໃນຂົງເຂດການເດີນເຮືອຢູ່ພາກພື້ນ ມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ ແລະ ມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ - ປາຊີຟິກ.