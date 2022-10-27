ຂ່າວສານ
ກຳລັງທະຫານປ້ອງກັນຊາຍແດນ ຫວຽດນາມ - ລາວ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື
ຕອນບ່າຍວັນທີ 26 ຕຸລາ, ຢູ່ສຳນັກງານກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ທ່ານພົນໂທ ຮ່ວາງຊວັນຈຽນ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານພົນຈັດຕະວາ ສີພັນ ພຸດທະວົງ, ຫົວໜ້າກົມທະຫານປ້ອງກັນຊາຍແດນ, ກົມໃຫຍ່ເສນາທິການ ກອງທັບປະຊາຊົນລາວ. ນະທີ່ນີ້, ທ່ານພົນໂທຮ່ວາງຊວັນຈຽນ ໄດ້ສະເໜີວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ສອງຝ່າຍຈະສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍອະນຸສັນຍາວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມື ໄລຍະ 2019 – 2024 ແລະ ແຜນການຮ່ວມມືປະຈຳປີລະຫວ່າງສອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ແລະ ບັນດາເນື້ອໃນຂໍ້ຕົກລົງການຮ່ວມມືປ້ອງກັນຊາຍແດນລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ, ເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາເຂດຊາຍແດນ, ຈັດຕັ້ງການຊ້ອມຮົບຮ່ວມປ້ອງກັນ, ຕ້ານອາດຊະຍາກຳ, ການອົບພະຍົບແບບເສລີ, ຈັດຕັ້ງການລາດຕະເວນຮ່ວມ, ຕໍ່ສູ້ສະກັດກັ້ນການເຄື່ອນໄຫວຂອງລະບົບອາດຊະຍາກຳຂ້າມຊາດ…ທ່ານພົນໂທຮ່ວາງຊວັນຈຽນ ຢັ້ງຢືນວ່າ, ການນຳກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ສ້າງທຸກເງື່ອນໄຂສະດວກເພື່ອໃຫ້ສອງອົງການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື, ປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ການພົວພັນຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດລະຫວ່າງສອງປະເທດເລິກເຊິ່ງກ່ວາອີກ.
ສ່ວນທ່ານພົນຈັດຕະວາ ສີພັນ ພຸດທະວົງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ ຈະປະຕິບັດບັນດາເອກະສານນິຕິກຳ, ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ໄດ້ຮັບການລົງນາມກ່ຽວກັບຊາຍແດນລະຫວ່າງສອງປະເທດຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ມີປະສິດທິຜົນ, ເພີ່ມທະວີການສົມທົບກັນຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາຊາຍແດນ, ຈັດຕັ້ງການລາດຕະເວນສອງຝ່າຍ, ຍົກສູງຄຸນນະພາບ, ປະສິດທິຜົນຂອງການບຳລຸງສ້າງທະຫານປ້ອງກັນຊາຍແດນ, ຈັດຕັ້ງບັນດາການເຄື່ອນໄຫວພົບປະແລກປ່ຽນ, ຮ່ວມມືຢູ່ເຂດຊາຍແດນ.