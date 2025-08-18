Báo Ảnh Việt Nam

ກຳ​ປູ​ເຈຍ ຊົມ​ເຊີຍ​ຄວາມ​ຄືບ​ໜ້າໃນ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ກັບ ໄທ

ທ່ານນາງ Maly Socheata ໂຄສົກກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ກຳປູເຈຍ ຖືວ່າ, ໝາກຜົນການປະຊຸມຂອງ (RBC) ແມ່ນ “ບາດກ້າວເດີນອັນຕັ້ງໜ້າ”.
ທ່ານນາງ Maly Socheata ໂຄສົກກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ກຳປູເຈຍ

ວັນທີ 17 ສິງຫາ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ກຳປູເຈຍ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ບັນດາຄວາມຄຶບໜ້າບັນລຸໄດ້ທີ່ການປະຊຸມວິສາມັນ ຄະນະກຳມະການຊາຍແດນກັບໄທ (RBC) ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 16 ສິງຫາ ໄດ້ປັບປຸງຄຳສັ່ງຢຸດຍິງ ແລະ ນຳມາເຊິ່ງຄວາມຫວັງວ່າ ຄວາມມີສະຖຽນລະພາບຈະກັບຄືນເຂດລຽບຕາມຊາຍແດນຄືນໃໝ່. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ, ທ່ານນາງ Maly Socheata ໂຄສົກກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ກຳປູເຈຍ ຖືວ່າ, ໝາກຜົນການປະຊຸມຂອງ (RBC) ແມ່ນ “ບາດກ້າວເດີນອັນຕັ້ງໜ້າ” ແລະວິວັດການີ້ພວມມີຄວາມຄືບໜ້າດ້ວຍ “ຄວາມປະເອີບໃຈ ແລະ ຄວາມຫວັງ” ມຸ່ງໄປເຖິວການຟື້ນຟູສະພາບການເປັນປົກກະຕິຢູ່ເຂດຊາຍແດນ. ທ່ານນາງ Socheata ຍັງໄດ້ເຕື້ອງເຖິງຄຳປາໄສຂອງທ່ານ Hun Manet ນາຍົກລັດຖະມົນຕີກຳປູເຈຍ ເມື່ອວັນທີ 16 ສິງຫາ, ໃນນັ້ນທ່ານຊົມເຊີຍໝາກຜົນຂອງກອງປະຊຸມ ຄືດັ່ງກຳລັງໜູນສຳຄັນໃຫ້ແກ່ການປະຕິບັດຄຳສັ່ງຢຸດຍິງ ແລະ ແມ່ນສັນຍານໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄວາມເຄັ່ງຕຶງອາດຈະຫລຸດລົງກ່ວ່ອີກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນ​ດາ​ລາງວັນ​ອັນ​ສູງ​ສົ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ພົວ​ພັນ​ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ - ກຸຍ​ບາ ​ເຂັ້ມ​ຂຸ້ນ​ຕື່ມ​ອີກ

ບັນ​ດາ​ລາງວັນ​ອັນ​ສູງ​ສົ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ພົວ​ພັນ​ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ - ກຸຍ​ບາ ​ເຂັ້ມ​ຂຸ້ນ​ຕື່ມ​ອີກ

ທ່ານ ວິໄລ ຫຼ້າຄຳຟອງ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕຳຫຼວດ ລາວ ແລະ ທ່ານ Lázaro Alberto Álvarez Casas ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ ກຸຍບາ ໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ໝູ່ຄະນະ, ສ່ວນບຸກຄົນຂອງກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ທີ່ໄດ້ຮັບຫຼຽນກາອັນສູງສົ່ງຂອງປະເທດ ລາວ ແລະ ກຸຍບາ.
