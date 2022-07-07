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ຂ່າວສານ

ກຳປູເຈຍ ສະເໜີໃຫ້ ມຽນມາ ແຕ່ງຕັ້ງ “ຜູ້ຕາງໜ້າປອດການເມືອງ” ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຕ່າງໆຂອງ ອາຊຽນ

ກຳປູເຈຍ ໄດ້ສົ່ງຈົດໝາຍສະເໜີໃຫ້ ມຽນມາ ແຕ່ງຕັ້ງ “ຜູ້ຕາງໜ້າປອດການເມືອງ” ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາກອງປະຊຸມ ອາຊຽນ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ດ້ວຍຖານະເປັນປະທານໝູນວຽນ ອາຊຽນ
  ທ່ານ Prak Sokhonn, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ທັງເປັນລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ (ພາບ: cambodiadaily.com)  

ໜັງສືພິມລາຍວັນ Khmer Times ໃຫ້ຂ່າວທີ່ການຖະແຫຼງຂ່າວເມື່ອວັນທີ 6 ກໍລະກົດ ກ່ຽວກັບໝາກຜົນຂອງການຢ້ຽມຢາມ ມຽນມາ, 3 ມື້ພາຍຫຼັງສິ້ນສຸດການເຮັດວຽກຄັ້ງທີ 2 ຢູ່ມຽນມາ, ທູດພິເສດຂອງ ອາຊຽນ, ທ່ານ Prak Sokhonn, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ທັງເປັນລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ກຳປູເຈຍ ໄດ້ສົ່ງຈົດໝາຍສະເໜີໃຫ້ ມຽນມາ ແຕ່ງຕັ້ງ “ຜູ້ຕາງໜ້າປອດການເມືອງ” ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາກອງປະຊຸມ ອາຊຽນ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ດ້ວຍຖານະເປັນປະທານໝູນວຽນ ອາຊຽນ, ກຳປູເຈຍ ຈະຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາຊຽນ (AMM) ຄັ້ງທີ 55, ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາຊຽນ ກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື, ກອງປະຊຸມ ອາຊຽນ +3, ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂັ້ນສູງ ອາຊີຕາເວັນອອກ, ເວທີປາໄສພາກພື້ນ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 29 ແລະ ບັນດາກອງປະຊຸມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນລະຫວ່າງວັນທີ 31 ກໍລະກົດ ຫາວັນທີ 6 ສິງຫາຢູ່ນະຄອນຫຼວງ.

ກໍ່ທີ່ການຖະແຫຼງເມື່ອວັນທີ 6 ກໍລະກົດ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ Prak Sokhonn ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ “ວິວັດການເຈລະຈາສັນຕິພາບຢູ່ ມຽນມາ ໄດ້ມຸ່ງໄປຂ້າງ” ເມື່ອສະພາບໍລິຫານປະເທດ (SAC) ມຽນມາ ເຫັນດີເປີດກ້ວາງເປົ້າໝາຍເຂົ້າຮ່ວມການເຈລະຈາ. ທ່ານລັດຖະມົນຕີ Prak Sokhonn ຕີລາຄາວ່າ: ນີ້ແມ່ນບາດກ້າວໃຫຍ່ສຳລັບວິວັດທະນາການເຈລະຈາສັນຕິພາບ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ຮ​ັບ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ເປັນ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ລະ​ຫວ່າງ​ລັດ​ຖະ​ບາ​ນ ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ UNESCO ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ອະ​ນຸ​ລັກ​ຮັກ​ສາ​ມໍ​ລະ​ດົກ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ບໍ່​ເປັນ​ວັດ​ຖຸ

ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ຮ​ັບ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ເປັນ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ລະ​ຫວ່າງ​ລັດ​ຖະ​ບາ​ນ ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ UNESCO ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ອະ​ນຸ​ລັກ​ຮັກ​ສາ​ມໍ​ລະ​ດົກ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ບໍ່​ເປັນ​ວັດ​ຖຸ

ວັນທີ 06 ມິຖຸນາ, ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 9 ຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ສົນທິສັນຍາອະນຸລັກຮັກສາວັດທະນະທຳບໍ່ເປັນວັດຖຸ (ສົນທິສັນຍາ 2003), ຢູ່ ປາຣີ, ປະເທດ ຝລັ່ງ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງ ຄະນະກຳມະການລະຫວ່າງລັດຖະບານ ສົນທິສັນຍາອະນຸລັກຮັກສາມໍລະດົກວັດທະນະທຳບໍ່ເປັນວັດຖຸ ອາຍຸການ 2022 – 2026 ດ້ວຍຈຳນວນບັດສະໜັບສະໜູນສູງ, ນັ້ນແມ່ນ 120 ບັດ.
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