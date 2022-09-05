ຂ່າວສານ
ກາວແຫຼງ ໄດ້ຮັບລາງວັນ “ນະຄອນຮ່ຳຮຽນທົ່ວໂລກ Unesco”
ກາວແຫຼງໃນແຂວງດົ່ງທາບແມ່ນນະຄອນຖັດຈາກແຂວງຫ໋າຍເຢືອງ, ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ, ຊາແດັກ ຂອງດົ່ງທາບ ແລະ ວິງຂອງເງະອານໄດ້ຮັບການເຊີດຊູນຳເຂົ້າ ເຄືອຂ່າຍນະຄອນຮ່ຳຮຽນທົ່ວໂລກ ຂອງ Unesco ພ້ອມກັບ 76 ນະຄອນຂອງ 43 ປະເທດອື່ນ.
ແຈໜຶ່ງຢູ່ນະຄອນກາວແຫຼງ
ນີ້ແມ່ນລາງວັນເຊີດຊູບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມຢ່າງຂາດຂັ້ນໃນການສ້າງນະຄອນຮ່ຳຮຽນ ຊຸກຍູ້ການຮ່ຳຮຽນຕະຫຼອດຊີວິດໃນຊຸມຊົນ. ເລື່ອງນະຄອນກາວແຫຼງໄດ້ຮັບການຮັບຮອງແມ່ນນະຄອນຮ່ຳຮຽນທົ່ວໂລກຈາກ Unesco ນັ້ນ ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ຊາວນະຄອນມີໂອກາດສະດວກກວ່າເກົ່າໃນການແລກປ່ຽນແນວຄວາມຄິດ, ພູມປັນຍາ ແລະ ບົດຮຽນກັບບັນດານະຄອນສະມາຊິກອື່ນໃນທົ່ວໂລກ, ພ້ອມທັງໄດ້ເຂົ້າເຖິງບັນດານັກຊ່ຽວຊານນັກຄົ້ນຄວ້າ, ນັກຊ່ຽນຊານດ້ານການສຶກສາຂອງUnescoແນໃສ່ອັບເດດລະດັບຄວາມຮູ້ ແລະພຶດຕິກຳຕົວຈິງຢູ່ທີ່ບັນດາກອງປະຊຸມສຳມະນາ, ກອງປະຊຸມຮ່ຳຮຽນທົ່ວໂລກຂອງ Unesco.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)