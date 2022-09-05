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ຂ່າວສານ

ກາວແຫຼງ ໄດ້ຮັບລາງວັນ “ນະຄອນຮ່ຳຮຽນທົ່ວໂລກ Unesco”

ກາວແຫຼງໃນແຂວງດົ່ງທາບແມ່ນນະຄອນຖັດຈາກແຂວງຫ໋າຍເຢືອງ, ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ, ຊາແດັກ ຂອງດົ່ງທາບ ແລະ ວິງຂອງເງະອານໄດ້ຮັບການເຊີດຊູນຳເຂົ້າ ເຄືອຂ່າຍນະຄອນຮ່ຳຮຽນທົ່ວໂລກ ຂອງ Unesco ພ້ອມກັບ 76 ນະຄອນຂອງ 43 ປະເທດອື່ນ.

ກາວແຫຼງໃນແຂວງດົ່ງທາບແມ່ນນະຄອນຖັດຈາກແຂວງຫ໋າຍເຢືອງ, ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ, ຊາແດັກ ຂອງດົ່ງທາບ ແລະ ວິງຂອງເງະອານໄດ້ຮັບການເຊີດຊູນຳເຂົ້າ ເຄືອຂ່າຍນະຄອນຮ່ຳຮຽນທົ່ວໂລກ ຂອງ Unesco ພ້ອມກັບ 76 ນະຄອນຂອງ 43 ປະເທດອື່ນ.

    

ແຈໜຶ່ງຢູ່ນະຄອນກາວແຫຼງ

ນີ້ແມ່ນລາງວັນເຊີດຊູບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມຢ່າງຂາດຂັ້ນໃນການສ້າງນະຄອນຮ່ຳຮຽນ ຊຸກຍູ້ການຮ່ຳຮຽນຕະຫຼອດຊີວິດໃນຊຸມຊົນ.  ເລື່ອງນະຄອນກາວແຫຼງໄດ້ຮັບການຮັບຮອງແມ່ນນະຄອນຮ່ຳຮຽນທົ່ວໂລກຈາກ Unesco ນັ້ນ ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ຊາວນະຄອນມີໂອກາດສະດວກກວ່າເກົ່າໃນການແລກປ່ຽນແນວຄວາມຄິດ, ພູມປັນຍາ ແລະ ບົດຮຽນກັບບັນດານະຄອນສະມາຊິກອື່ນໃນທົ່ວໂລກ, ພ້ອມທັງໄດ້ເຂົ້າເຖິງບັນດານັກຊ່ຽວຊານນັກຄົ້ນຄວ້າ, ນັກຊ່ຽນຊານດ້ານການສຶກສາຂອງUnescoແນໃສ່ອັບເດດລະດັບຄວາມຮູ້ ແລະພຶດຕິກຳຕົວຈິງຢູ່ທີ່ບັນດາກອງປະຊຸມສຳມະນາ, ກອງປະຊຸມຮ່ຳຮຽນທົ່ວໂລກຂອງ Unesco.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມເຂົ້າຮ່ວມງານມະໂຫລານຮູບເງົາອາຊຽນ 3 ຢູ່ ປາຣາຮາ

ຫວຽດນາມເຂົ້າຮ່ວມງານມະໂຫລານຮູບເງົາອາຊຽນ+ 3 ຢູ່ ປາຣາຮາ

ງານມະໂຫລານຮູບເງົາອາຊຽນ + 3 ພວມຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 1 ຫາວັນທີ 10 ກັນຍາ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງປາຣາຮາຂອງສາທາລະນະລັດເຊັກໂກ ເຊິ່ງມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ 9 ປະເທດ ລວມມີ ອິນໂດເນເຊຍ ມາເລເຊຍ ມຽນມາ ຟິລິບປິນ ໄທ ຫວຽດນາມ ຈີນ ຍີ່ປຸ່ນ ສ ເກົາຫຼີ.
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