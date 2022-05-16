ຂ່າວສານ
ການໂອ້ລົມສົນທະນານະໂຍບາຍດ້ານປ້ອງກັນຊາດລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍຄັ້ງທີ 5
ຕອນບ່າຍວັນທີ 14 ພຶດສະພາ, ຢູ່ບິ່ງເຟືອກ, ແຂວງໜຶ່ງນອນຢູ່ເຂດທາງທິດຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (ຫວຽດນາມ) ມີເສັ້ນຊາຍແດນເກືອບ 260 ກິໂລແມັດຕິດກັບ ກຳປູເຈຍ, ໄດ້ດຳເນີນການໂອ້ລົມສົນທະນານະໂຍບາຍດ້ານປ້ອງກັນຊາດ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍຄັ້ງທີ 5.
ການໂອ້ລົມສົນທະນານະໂຍບາຍດ້ານປ້ອງກັນຊາດລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍຄັ້ງທີ 5 (ພາບ: TTXVN)
ທ່ານພົນໂທ ຮ່ວາງຊວັນຈຽນ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ - ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ພ້ອມກັບທ່ານພົນເອກ Neang Phat ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ - ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ແທນ ກຳປູເຈຍ ເປັນປະທານຮ່ວມການໂອ້ລົມສົນທະນາ.
ທີ່ການໂອ້ລົມສົນທະນາ, ສອງຝ່າຍໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ຄວນເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື ພ້ອມກັນແກ້ໄຂການຂັດແຍ້ງກັນໂດຍສັນຕິວິທີ, ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍສາກົນ. ສອງຝ່າຍໄດ້ແບ່ງປັນຄວາມຮັບຮູ້ລວມກ່ຽວກັບການຜັນແປຢ່າງສັບສົນຂອງພະຍາດໂຄວິດ - 19, ການເກີດຂຶ້ນຂອງສິ່ງທ້າທາຍຄວາມໝັ້ນຄົງແບບເກົ່າ ແລະ ແບບໃໝ່ ທີ່ພວມກໍ່ຂຶ້ນສິ່ງທ້າທາຍທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງ ຕໍ່ສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ໃນພາກພື້ນ ແລະໂລກ. ໃນສະພາບການນັ້ນ, ອາຊຽນ ສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດເປັນໃຈກາງໃນໂຄງປະກອບຄວາມໝັ້ນຄົງໃນພາກພື້ນ, ຊຸກຍູ້ການໂອ້ລົມສົນທະນາ ແລະ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາປະເທດພາຍໃນກຸ່ມ ກໍ່ຄືຄູ່ຮ່ວມມືພາຍນອກ ເພື່ອສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບໃນພາກພື້ນ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)