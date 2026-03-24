Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ມື້​ທີ 2 ຂອງກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄະ​ນະ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ງານ​ສູນ​ກາງ​ພັກ​ກອມ​ມູ​ນິດ ຫວຽດ​ນາມ ສະ​ໄໝ​ທີ XIV

ວັນທີ 24 ມີນາ, ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 2 ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ສະໄໝທີ XIV ສືບຕໍ່ເຮັດວຽກມື້ທີ 2.
  ບັນຍາກາດຂອງກອງປະຊຸມ (ພາບ: VOV)  

ໃນຕອນເຊົ້າ, ສູນກາງ ແລະ ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່ຫໍປະຊຸມ, ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບັນດາເນື້ອໃນຄື: ຂໍ້ກຳນົດຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກ່ຽວກັບການປະຕິບັດກົດລະບຽບພັກ; ຂໍ້ກຳນົດຂອງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກ່ຽວກັບວຽກງານກວດກາ, ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະຕິບັດລະບຽບວິໄນຂອງພັກ; ກົດລະບຽບເຮັດວຽກຂອງຄະນະກຳມະການກວດກາສູນກາງພັກສະໄໝທີ XIV; ຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວກັບວຽກງານການເມືອງ, ແນວຄິດພາຍໃນພັກ.

        ໄລຍະເວລາທີ່ຍັງເຫຼືອຂອງຕອນເຊົ້າ ແລະ ຕອນບ່າຍ, ສູນກາງ ແລະ ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ເຮັດວຽກຕາມໜ່ວຍງານ, ປຶກສາຫາລື ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ບັນດາເນື້ອໃນ: ແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ໄລຍະ 05 ປີ 2026 – 2030; ແຜນການການເງິນແຫ່ງຊາດ ໄລຍະ 05 ປີ 2026 – 2030; ແຜນການລົງທຶນພາກລັດໄລຍະກາງ 2026 – 2030; ແຜນການກູ້ຢືມ, ຊຳລະໜີ້ສາທາລະນະ 5 ປີ 2026 – 2030; ໃບສະເໜີກ່ຽວກັບເລື່ອງສ້າງຕັ້ງນະຄອນ ດົງນາຍ ເປັນນະຄອນຂຶ້ນກັບສູນກາງ; ສະຫຼຸບ 20 ປີປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມສູນກາງພັກຄັ້ງທີ 5 ສະໄໝທີ X ກ່ຽວກັບການເພີ່ມທະວີວຽກງານກວດກາ, ຕິດຕາມກວດກາຂອງພັກ ແລະ ສະຫຼຸບ 20 ປີປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມສູນກາງພັກຄັ້ງທີ 3 ສະໄໝທີ X ກ່ຽວກັບການເພີ່ມທະວີການຊີ້ນຳນຳພາຂອງພັກຕໍ່ກັບວຽກງານປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ປະກົດການຟຸມເຟືອຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ເນື້ອ​ໃນ ຫຸ້ນ​ສ່ວນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ

ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ເນື້ອ​ໃນ “ຫຸ້ນ​ສ່ວນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ”

ວັນທີ 23 ມີນາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ທ່ານ ຫງວຽນມິງເຕີມ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ແທນສະຖານທູດ ໄດ້ເຂົ້າມາອວຍພອນ ທ່ານ ທອງສະຫວັນ ພົມວິຫານ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ລາວ, ເນື່ອງໃນໂອກາດ ທ່ານໄດ້ຮັບການໃຫ້ສັດຕະຍາບັນຈາກສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ຊຸດທີ X ໃຫ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ. ລາວ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top