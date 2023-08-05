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ຂ່າວສານ

ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ ຢູ່​ ກຳ​ປູ​ເຈຍ: ພັກ​ກຳ​ອຳ​ນາດ​ຍາດ​ໄດ້ 120/125 ບ່ອນ​ນັ່ງ​ໃນສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຊຸ​ດ​ໃໝ່

ໃນຖະແຫຼງການ, ພັກກຳອຳນາດ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາກັບປະຊາຊົນວ່າ ລັດຖະບານ ກຳປູເຈຍ ອາຍຸການ ທີ VII ທີ່ສ້າງຕັ້ງໃນຊຸມວັນຈະມາເຖິງ ໂດຍ ປອ. Hun Manet ນຳໜ້າ ຈະສືບຕໍ່ປັບປຸງກຸ່ມກ້ອນມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ, ມານະພະຍາຍາມປະຕິບັດສຳເລັດໂຄງການດຳເນີນງານການເມືອງ ຄືດັ່ງໄດ້ປະກາດມາແລ້ວ ເພື່ອຕອບແທນຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງປະຊາຊົນ ທີ່ມີຕໍ່ພັກ CPP.
ພັກ CPP ຍາດໄດ້ໄຊຊະນະຢ່າງຂາດຂັ້ນ (ພາບ: VOV)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 5 ສິງຫາ, ຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງແຫ່ງຊາດ ກຳປູເຈຍ (NEC) ໄດ້ປະກາດໝາກຜົນການເລືືອກຕັ້ງ ແລະ ບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ຮັບໄຊຊະນະເປັນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VII ຢ່າງເປັນທາງການ ດ້ວຍໄຊນະນະຂາດຂັ້ນ ໄດ້ແກ່ພັກ CPP. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ພັກປະຊາຊົນກຳປູເຈຍ (CPP) ກຳອຳນາດ ຍາດໄດ້ 120 ໃນຈຳນວນ 125 ບ່ອນນັ່ງໃນສະພາແຫ່ງຊາດອາຍຸການໃໝ່ຢູ່ປະເທດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ນີ້.

ກໍໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນດຽວກັນ, CPP ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການປະກາດໝາກຜົນການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ກຳປູເຈຍ ຊຸດທີ VII ເຊິ່ງ NEC ໄດ້ປະກາດຢ່າງເປັນທາງການ.   ໃນຖະແຫຼງການ, ພັກກຳອຳນາດ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາກັບປະຊາຊົນວ່າ ລັດຖະບານ ກຳປູເຈຍ ອາຍຸການ ທີ VII ທີ່ສ້າງຕັ້ງໃນຊຸມວັນຈະມາເຖິງ ໂດຍ ປອ. Hun Manet ນຳໜ້າ ຈະສືບຕໍ່ປັບປຸງກຸ່ມກ້ອນມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ, ມານະພະຍາຍາມປະຕິບັດສຳເລັດໂຄງການດຳເນີນງານການເມືອງ ຄືດັ່ງໄດ້ປະກາດມາແລ້ວ ເພື່ອຕອບແທນຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງປະຊາຊົນ ທີ່ມີຕໍ່ພັກ CPP.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການ​ບຸກ​ໂຈມ​ຕີ​ທາງ​ອິນ​ເຕີ​ເນັດ ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ ຢູ່ 5 ລັດ ຂອງ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຖືກ​ຢຸດ​ສະ​ງັກ

ການ​ບຸກ​ໂຈມ​ຕີ​ທາງ​ອິນ​ເຕີ​ເນັດ ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ ຢູ່ 5 ລັດ ຂອງ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຖືກ​ຢຸດ​ສະ​ງັກ

ບັນດາເຫດບຸກໂຈມຕີທາງເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ ແລະ ຈຳນວນອາດຊະຍາກອນ ພວມມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນຢູ່ ອາເມລິກາ.
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