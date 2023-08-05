ຂ່າວສານ
ການເລືອກຕັ້ງ ຢູ່ ກຳປູເຈຍ: ພັກກຳອຳນາດຍາດໄດ້ 120/125 ບ່ອນນັ່ງໃນສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດໃໝ່
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 5 ສິງຫາ, ຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງແຫ່ງຊາດ ກຳປູເຈຍ (NEC) ໄດ້ປະກາດໝາກຜົນການເລືືອກຕັ້ງ ແລະ ບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ຮັບໄຊຊະນະເປັນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VII ຢ່າງເປັນທາງການ ດ້ວຍໄຊນະນະຂາດຂັ້ນ ໄດ້ແກ່ພັກ CPP. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ພັກປະຊາຊົນກຳປູເຈຍ (CPP) ກຳອຳນາດ ຍາດໄດ້ 120 ໃນຈຳນວນ 125 ບ່ອນນັ່ງໃນສະພາແຫ່ງຊາດອາຍຸການໃໝ່ຢູ່ປະເທດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ນີ້.
ກໍໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນດຽວກັນ, CPP ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການປະກາດໝາກຜົນການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ກຳປູເຈຍ ຊຸດທີ VII ເຊິ່ງ NEC ໄດ້ປະກາດຢ່າງເປັນທາງການ. ໃນຖະແຫຼງການ, ພັກກຳອຳນາດ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາກັບປະຊາຊົນວ່າ ລັດຖະບານ ກຳປູເຈຍ ອາຍຸການ ທີ VII ທີ່ສ້າງຕັ້ງໃນຊຸມວັນຈະມາເຖິງ ໂດຍ ປອ. Hun Manet ນຳໜ້າ ຈະສືບຕໍ່ປັບປຸງກຸ່ມກ້ອນມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ, ມານະພະຍາຍາມປະຕິບັດສຳເລັດໂຄງການດຳເນີນງານການເມືອງ ຄືດັ່ງໄດ້ປະກາດມາແລ້ວ ເພື່ອຕອບແທນຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງປະຊາຊົນ ທີ່ມີຕໍ່ພັກ CPP.