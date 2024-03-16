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ຂ່າວສານ

ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ລັດ​ເຊຍ: ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ມີ 35,4% ຜູ້​ມີ​ສິດ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ໄປ​ປ່ອນ​ບັດ​ໃນ​ມື້​​ທຳ​ອິດ

ຕາມແຈ້ງການຂອງຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງສູນກາງລັດເຊຍແລ້ວ, ອັດຕາຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງໃນທົ່ວປະເທດແມ່ນ 35,4%. ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງກວ່າ 3 ລ້ານຄົນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການເລືອກຕັ້ງແບບທາງໄກ, ກວມເອົາ 75%.
ປະຊາຊົນ ລັດເຊຍ ຕັ້ງໜ້າໄປເລືອກຕັ້ງ (ພາບ: VOV)

ມື້ປ່ອນບັດທຳອິດໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງຢູ່ທຸກເຂດພາກໃນທົ່ວປະເທດລັດເຊຍ ໃນເວລາ 20 ໂມງ (ວັນທີ 15 ມີນາ ຕາມເວລາມົດສະກູ). ຕາມແຈ້ງການຂອງຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງສູນກາງລັດເຊຍແລ້ວ, ອັດຕາຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງໃນທົ່ວປະເທດແມ່ນ 35,4%. ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງກວ່າ 3 ລ້ານຄົນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການເລືອກຕັ້ງແບບທາງໄກ, ກວມເອົາ 75%. ສະເພາະຢູ່ ມົດສະກູ, ມີຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງປະມານ 3 ລ້ານຄົນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການປ່ອນບັດທັງແບບໂດຍກົງ ແລະ ທາງໄກ. ນີ້ແມ່ນຈຳນວນຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງຫຼາຍທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ.

ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ Putin ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການປ່ອນບັດແບບທາງໄກນັບແຕ່ຕອນເຊົ້າ. ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນດຽວກັນ, ທ່ານປະທານສະພາຕ່ຳ ລັດເຊຍ Vyacheslav Volodin ແລະ ທ່ານປະທານສະພາສູງ ລັດເຊຍ Valentina Matviyenko ກໍໄດ້ໄປປ່ອນບັດເຊັ່ນດຽວກັນ.  

ໄລ່ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ດຳເນີນໄປຢ່າງປອດໄພ.

ການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ ໄດ້ດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 15 – 17 ມີນາ, ເຊິ່ງເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ເຫດການນີ້ໄດ້ດຳເນີນພາຍໃນ 3 ວັນ ທັງຮູບແບບປ່ອນບັດແບບທາງໄກ. ໂດຍມີຜູ້ສະໝັກເລືອກຕັ້ງ 4 ທ່ານເຂົ້າຮ່ວມການເລືອກຕັ້ງ, ໃນນັ້ນ ມີທ່ານປະທານາທິບໍດີລັດເຊຍ ຄົນປັດຈຸບັນ Vladimir Putin, ເຊິ່ງເປັນຜູ້ສະໝັກເລືອກຕັ້ງດ້ວຍຖານະເປັນຜູ້ສະໝັກເລືອກຕັ້ງເອກະລາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

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ດ້ວຍ 161,3 ຄະແນນ, ທິມບານເຕຍິງ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ຮັກສາອັນດັບທີ 37 ໃນໂລກ ແລະ ອັນດັບ 1 ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້.
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