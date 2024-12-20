ຂ່າວສານ
ການເຄື່ອນໄຫວສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີ ແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 18 ທັນວາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ບາງກອກ ຂອງ ໄທ, ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ໄທ, ຫ້ອງການທີ່ປຶກສາຝ່າຍປ້ອງກັນຊາດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ໄທ ໄດ້ຈັດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີ ແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ (22/12/1944 - 22/12/2024) ແລະ 35 ປີ ແຫ່ງວັນບຸນປ້ອງກັນຊາດທົ່ວປວງຊົນ (22/12/1989 - 22/12/2024). ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ໄທ ຟ້າມຫວຽດຮຸ່ງ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ:
“ຜ່ານ 80 ປີແຫ່ງການສ້າງຕັ້ງ, ຕໍ່ສູ້ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່, ກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວທີ່ເຂັ້ມແຂງຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ຍາມໃດກໍສະແດງຄຸນທາດຂອງກອງທັບປະຕິວັດ. ກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ແມ່ນມີຈາກປະຊາຊົນ, ເພື່ອປະຊາຊົນ ຈຶ່ງຕໍ່ສູ້, ສົມເປັນກຳລັງການເມືອງພິເສດ, ກຳລັງຕໍ່ສູ້ທີ່ຈົງຮັກພັກດີ, ໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຂອງພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ.”
ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຟ້າມຫວຽດຮຸ່ງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຍູ້ແຮງການເຊື່ອມໂຍງສາກົນ ແລະ ການຕ່າງປະເທດປ້ອງກັນຊາດນັບທັງດ້ານສອງຝ່າຍ ແລະຫຼາຍຝ່າຍ, ປະກອບສ່ວນສ້າງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ການຮ່ວມມື, ພັດທະນາໃນພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ.
ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ພ້ອມກັນຮັບຊົມຟິມຮູບເງົາເອກະສານປະຫວັດສາດ ແລະ ຫວນຄືນມູນເຊື້ອອັນສະຫງ່າອົງອາດກ່ຽວກັບ 80 ປີແຫ່ງການສ້າງສາ, ຕໍ່ສູ້ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່ຂອງກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ.
ເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງເຫດການສຳຄັນນີ້, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 19 ທັນວາ, ຢູ່ ຫວຽດນາມ, ທີ່ຮ່າໂນ້ຍ, ຫໍພິພິທະພັນແມ່ຍິງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສົມທົບກັບສະໂມສອນ “ອາຍຸ 20 ປີສວຍງາມຕະຫຼອດໄປ” ໄດ້ຈັດເຫດການ “ຄວາມຊົງຈຳ ແລະ ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ”. ເຫດການດັ່ງກ່າວລວມມີ 3 ກິດຈະກຳຕົ້ນຕໍ: ການໂອ້ລົມສົນທະນາ ເຄີຍມີສະໄໝຄືແນວນັ້ນ; ການມອບ-ຮັບວັດຖຸພັນໃນປາງສົງຄາມ ແລະ ໄຂງານວາງສະແດງ “ຄວາມຊົງຈຳ ແລະ ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ”.