Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ​ຢູ່ ຈີນ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຂອບໃຈ ADB ທີ່ອຸປະຖຳແຫຼ່ງທຶນສຳຄັນໃຫ້ແກ່ບັນດາໂຄງການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ
(ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຕ້ອນຮັບທ່ານປະທານທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB) Masatsugu Asakawa)

ໃນຂອບເຂດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດການຮ່ວມມືເຂດອະນຸພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງເປີດກວ້າງ (GMS) ຄັ້ງທີ 8 ແລະ ປະຕິບັດງານຢູ່ ຈີນ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 06 ພະຈິກ, ຢູ່ນະຄອນ ຄຸນໝິງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານປະທານທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB) Masatsugu Asakawa.

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຂອບໃຈ ADB ທີ່ອຸປະຖຳແຫຼ່ງທຶນສຳຄັນໃຫ້ແກ່ບັນດາໂຄງການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ພ້ອມທັງ, ຕັ້ງໜ້າປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນພາລະກິດລົບລ້າງຄວາມອຶດຫິວ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຢູ່ ຫວຽດນາມ. ທ່ານສະເໜີໃຫ້ ADB ສືບຕໍ່ອຸປະຖຳແຫຼ່ງທຶນໃຫ້ແກ່ ຫວຽດນາມ ດ້ວຍອັດຕາດອກເບ້ຍບຸລິມະສິດກ່ຽວກັບບັນດາຂົງເຂດທີ່ຫາກໍ່ພົ້ນເດັ່ນ, ຄື: ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ຫັນເປັນສີຂຽວ, Cloud Computing; ເອົາໃຈໃສ່, ອຸປະຖຳໃຫ້ບັນດາໂຄງການໄຟຟ້າແຮງລົມຢູ່ນອກຝັ່ງທະເລ, ທາງລົດໄຟ, ໂຄງການກັນເຈື່ອນ...

(ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຕ້ອນຮັບ ທ່ານ ຫຼາມທຽນລີ, ປະທານເຂດປົກຄອງດ້ວຍຕົນເອງ ຈວາງກວາງຊີ

ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານ ຫຼາມທຽນລີ, ປະທານເຂດປົກຄອງດ້ວຍຕົນເອງ ຈວາງກວາງຊີ, ຈີນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະເໜີໃຫ້ແຂວງ ກວາງຊີ ສືບຕໍ່ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ແກ່ສິນຄ້າ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜະລິດຕະພັນກະເສດຂອງ ຫວຽດນາມ ນຳເຂົ້າແຂວງ ກວາງຊີ; ຊົມເຊີຍບັນດາວິສາຫະກິດແຂວງ ກວາງຊີ ເປີດກວ້າງການລົງທຶນເຂົ້າ ຫວຽດນາມ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນບັນດາຂົງເຂດກະສິກຳສີຂຽວ, ພະລັງງານທົດແທນ, ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ….

ໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກກັບກຸ່ມບໍລິສັດແຖວໜ້າຂອງ ຈີນ ຈຳນວນໜຶ່ງໃນຂົງເຂດພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ພະລັງງານ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ 2 ປະເທດໃນຂົງເຂດນີ້.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການນຳຫຼາຍປະເທດອວຍພອນທ່ານ Donald Trump

ການນຳຫຼາຍປະເທດອວຍພອນທ່ານ Donald Trump

ການນຳຫຼາຍປະເທດໄດ້ອອກສຽງອວຍພອນທ່ານ Donald Trump ທີ່ຮັບໄຊຊະນະໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ, ຖືນີ້ແມ່ນໄຊຊະນະປະຫວັດສາດສຳລັບທ່ານ Donald Trump ເອງ ແລະ ຂອງອາເມລິກາ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top