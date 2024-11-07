ຂ່າວສານ
ການເຄື່ອນໄຫວຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢູ່ ຈີນ
ໃນຂອບເຂດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດການຮ່ວມມືເຂດອະນຸພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງເປີດກວ້າງ (GMS) ຄັ້ງທີ 8 ແລະ ປະຕິບັດງານຢູ່ ຈີນ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 06 ພະຈິກ, ຢູ່ນະຄອນ ຄຸນໝິງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານປະທານທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB) Masatsugu Asakawa.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຂອບໃຈ ADB ທີ່ອຸປະຖຳແຫຼ່ງທຶນສຳຄັນໃຫ້ແກ່ບັນດາໂຄງການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ພ້ອມທັງ, ຕັ້ງໜ້າປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນພາລະກິດລົບລ້າງຄວາມອຶດຫິວ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຢູ່ ຫວຽດນາມ. ທ່ານສະເໜີໃຫ້ ADB ສືບຕໍ່ອຸປະຖຳແຫຼ່ງທຶນໃຫ້ແກ່ ຫວຽດນາມ ດ້ວຍອັດຕາດອກເບ້ຍບຸລິມະສິດກ່ຽວກັບບັນດາຂົງເຂດທີ່ຫາກໍ່ພົ້ນເດັ່ນ, ຄື: ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ຫັນເປັນສີຂຽວ, Cloud Computing; ເອົາໃຈໃສ່, ອຸປະຖຳໃຫ້ບັນດາໂຄງການໄຟຟ້າແຮງລົມຢູ່ນອກຝັ່ງທະເລ, ທາງລົດໄຟ, ໂຄງການກັນເຈື່ອນ...
ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານ ຫຼາມທຽນລີ, ປະທານເຂດປົກຄອງດ້ວຍຕົນເອງ ຈວາງກວາງຊີ, ຈີນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະເໜີໃຫ້ແຂວງ ກວາງຊີ ສືບຕໍ່ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ແກ່ສິນຄ້າ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜະລິດຕະພັນກະເສດຂອງ ຫວຽດນາມ ນຳເຂົ້າແຂວງ ກວາງຊີ; ຊົມເຊີຍບັນດາວິສາຫະກິດແຂວງ ກວາງຊີ ເປີດກວ້າງການລົງທຶນເຂົ້າ ຫວຽດນາມ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນບັນດາຂົງເຂດກະສິກຳສີຂຽວ, ພະລັງງານທົດແທນ, ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ….
ໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກກັບກຸ່ມບໍລິສັດແຖວໜ້າຂອງ ຈີນ ຈຳນວນໜຶ່ງໃນຂົງເຂດພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ພະລັງງານ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ 2 ປະເທດໃນຂົງເຂດນີ້.