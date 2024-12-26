ຂ່າວສານ
ການສົ່ງອອກນຳເຂົ້າຫວຽດນາມ ໃນປີ 2024 ບັນລຸໝາກຜົນທີ່ໜ້າປະທັບໃຈ
ຕາມວົງການນັກຊ່ຽວຊານດ້ານເສດຖະກິດແລ້ວ, ການສົ່ງອອກນຳເຂົ້າໃນປີ 2024 ບັນລຸລະດັບສະຖິຕິທີ່ຍັງບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນໃນ 40 ປີແຫ່ງການປ່ຽນແປງໃໝ່ຂອງ ຫວຽດນາມ. ນີ້ແມ່ນໝາກຜົນທີ່ເປັນໜ້າປະທັບໃຈໃນສະພາບການເສດຖະກິດທົ່ວໂລກປະເຊີນໜ້າກັບບັນດາສິ່ງທ້າທາຍ, ສືບຕໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມສະຖຽນລະພາບດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກ ແລະ ແງ່ຫວັງເຕີບໂຕຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດເປີດໃຫຍ່ພໍສົມຄວນຂອງ ຫວຽດນາມ.
ໝາກຜົນທີ່ດີ ມາຈາກຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງວິສາຫະກິດ, ການຮ່ວມເດີນທາງຂອງລັດຖະບານ
ການສົ່ງອອກໄປຍັງບັນດາເຂດຕະຫຼາດທີ່ມີການເຕີບໂຕດີເກືອບທັງໝົດ, ພິເສດແມ່ນບັນດາຕະຫຼາດທີ່ມີການເຊັນສັນຍາການຄ້າເສລີ (FTA) ກັບ ຫວຽດນາມ. ໄປຄຽງຄູ່ກັນກັບບັນດາຕະຫຼາດໃຫຍ່, ຕະຫຼາດທີ່ມີມາແຕ່ດົນນານ, ປີ 2023, ຫວຽດນາມ ກໍ່ໄດ້ເປີດສຳເລັດຕະຫຼາດທີ່ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຢູ່ ພາກພື້ນຕາເວັນອອກກາງ, ອາບຟຼິກກາ, ດ້ວຍການເຊັນສັນຍາຄູ່ຮ່ວມມືເສດຖະກິດຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - UAE (CEPA).
ການສົ່ງອອກໄປຍັງທັງ 3 ເຂດອຸດສາຫະກຳ, ກະສິກຳ ແລະ ການບໍລິການລ້ວນແຕ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງແຮງ. ທ່ານປ.ອ ເລຢຸຍບິ່ງ, ຜູ້ອຳນວຍການບໍລິຫານ Economica ຫວຽດນາມ ຕີລາຄາວ່າ:
ຄວາມໄວໃນການເຕີບໂຕນີ້ສູງພໍສົມຄວນ ດ້ວຍບັນດາໄລຍະໃນເມືອກ່ອນ.ສິ່ງນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສາມາດຮັບມື, ຄວາມສາມາດຢ່າງໄຫວພິບ, ເປັນເຈົ້າການຂອງປະຊາຄົມວິສາຫະກິດ, ພ້ອມກັບບັນດາການໜູນຊ່ວຍກ່ຽວກັບບົດບາດສ້າງສັນຂອງລັດຖະບານ, ໄດ້ນຳມາເຊິ່ງວົງເງິນສົ່ງອອກນຳເຂົ້າທີ່ເປັນໜ້າຊື່ນຊົມ. ດ້ວຍການເຄື່ອນໄຫວນຳເຂົ້າສົ່ງອອກນີ້ໄດ້ໜູນຊ່ວຍກັບຄືນໃຫ້ແກ່ພື້ນຖານເສດຖະກິດ. ຕົວເລກກ່ຽວກັບການເຕີບໂຕອຸດສາຫະກຳຫຼືມີການຟື້ນຟູຂອງຂະແໜງປຸງແຕ່ງປະດິດສ້າງໄດ້ໜູນຊ່ວຍຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ສຸດດ້ວຍອັດຕານຳເຂົ້າສົ່ງອອກໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງແຮງຄືດັ່ງນີ້.
ສິ່ງທີ່ເປັນໜ້າສົນໃຈ, ດູນການຄ້າຮັບຮູ້ ຫວຽດນາມ ມີການສົ່ງອອກເກີນດູນຢູ່ລະດັບສູງ (ເກືອບ 25 ຕື້ USD) ໃນ 9 ປີຢ່າງລຽນຕິດ, ຊ່ວຍຍົກສູງການສະສົມເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, ຮັກສາອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາເປັນປົກກະຕິ ແລະ ບັນດາຕົວເລກເສດຖະກິດມະຫາພາກ. ຢູ່ຂົງເຂດກະສິກຳ, ເຖິງວ່າປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຢ່າງຍ້ອນພາຍຸ Yagi ກໍ່ຕາມ, ແຕ່ປີ 2024 ແມ່ນປີບຸກທະລຸ ຂອງຂະແໜງກະສິກຳ ຫວຽດນາມ ດ້ວຍຍອດວົງເງິນສົ່ງອອກບັນລຸເກືອບ 63 ຕື້ USD, ເພີ່ມຂຶ້ນກ່ວາ 18%ເມື່ອທຽບໃສ່ກັບປີ 2023. ການສົ່ງອອກເກີນດູນໃນທົ່ວຂະແໜງກະສິກຳບັນລຸ 18,6 ຕື້ USD.
ຕາມການຕີລາຄາຂອງທ່ານຮອງສາດສະດາຈານ, ປ.ອ ຫງວຽນເທື່ອງລ້າງ, ອາຈານລະບັບສູງສະຖາບັນການຄ້າ ແລະ ເສດຖະກິດສາກົນ, ມະຫາວິທະຍາໄລເສດຖະກິດ ແລ້ວ, ການສົ່ງອອກນຳເຂົ້າໃນປີ 2024 ບັນລຸລະດັບສະຖິຕິເຊິ່ງບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນໃນໄລຍະ 40 ປີແຫ່ງການປ່ຽນແປງໃໝ່ຍ້ອນມີຄວາມມານະພະຍາຍາມສັງລວມຂອງວິສາຫະກິດ, ລັດຖະບານ, ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ:
ທ່າສົ່ງອອກຂອງ ຫວຽດນາມມາຈາກຫຼາຍປັດໄຈ. ໜຶ່ງໃນບັນດາປັດໄຈນັ້ນແມ່ນການດຶງດູດເງິນລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ (FDI)ຢ່າງແຮງ, ສົມທົບກັບການເຊັ່ນບັນດາສັນຍາການຄ້າເສລີ, ເປີດອອກຕະຫຼາດໃໝ່ທີ່ສຸດ. ທີສອງ, ຕະຫຼາດຜະລິດຕະພັນກະເສດຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະຜ່ານມາມີການຫັນປ່ຽນຢ່າງແຮງເຮັດໃຫ້ຂອບເຂດການສົ່ງອອກເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງແຮງ, ທັງກ່ຽວກັບລາຄາ ແລະ ຈຳນວນ. ເໜືອກ່ວາສິ່ງໃດໝົດ, ຂ້າພະເຈົ້າຖືວ່າ ນະໂຍບາຍການສົ່ງອອກນຳເຂົ້າຂອງ ຫວຽດນາມໃນໄລຍະຜ່ານມາສັງເກດວ່າປະສົບຜົນສຳເລັດທີ່ສຸດ.
ສ້າງທ່າກ້າວກະໂດດຂັ້ນໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ
ດ້ວຍບັນດາໝາກຜົນໃນການສົ່ງອອກນຳເຂົ້າໃນປີ 2024 ແມ່ນປະຖົມປັດໄຈເພື່ອສ້າງທ່າບຸກທະລຸໃຫ້ປີ 2025 ແລະ ຊຸມປີຕໍ່ໄປ. ໃນສະພາບການເສດຖະກິດທົ່ວໂລກມີການຟື້ນຟູ,ແຕ່ຍັງຊ້ອມແຝງຄວາມສ່ຽງຫຼາຍຢ່າງ, ຂາດລະບົບສະໜອງ, ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງການປະຕິຮູບການປະຕິບັດລະບຽບການບໍລິຫານ, ສ້າງຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດ, ບູລະນະລະບົບລະບຽບການ, ປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການລົງທຶນດຳເນີນທຸລະກິດ, ປັບປຸງການເຄື່ອນໄຫວຄຸ້ມຄອງແຫ່ງລັດ. ພິເສດ, ການເພີ່ມທະວີການເປີດປະຕູຕະຫຼາດ ແລະ ຫັນຕະຫຼາດສົ່ງອອກເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ. ທ່ານບຸຍຮຸຍເຊີນ, ຫົວໜ້າກົມແຜນການການເງິນ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຢັ້ງຢືນວ່າ:
ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາມາດຕະການເພື່ອໜູນຊ່ວຍວິສາຫະກິດສົ່ງອອກ ແລະ ພິເສດແມ່ນຍູ້ແຮງໂຄງການສົ່ງອອກດ້ວຍໂຄຕາ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າສືບຕໍ່ສົມທົບກັບກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນໃນການຂຸດຄົ້ນ, ເຈລະຈາບັນດາຂໍ້ຕົກລົງກັບບັນດາຕະຫຼາດສົ່ງອອກຫຼັກສຳລັບຜະລິດຕະພັນກະເສດ, ສິນໃນນ້ຳຂອງ ຫວຽດນາມເພື່ອອາດສາມາດສົ່ງອອກໄປທາງການ. ນອກຈາກນັ້ນ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳການຄ້າສືບຕໍ່ເຈລະຈາ ແລະ ເຊັນບັນດາສັນຍາການຄ້າເສລີ (FTA) ເພື່ອສ້າງຂອບເຂດນິຕິກຳ, ພິເສດແມ່ນເປີດບັນດາຕະຫຼາດບຸລິມະສິດສູງ ແລະ ນຳມາເຊິ່ງລັກສະນະເປັນປົກກະຕິ, ມີລັກສະນະຜູກມັດກ່ຽວກັບດ້ານນິຕິກຳສູງກ່ວາໃຫ້ແກ່ບັນດາວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ.
ປີ 2025, ຫວຽດນາມ ວາງເປົ້າໝາຍການເຕີບໂຕສົ່ງອອກນຳເຂົ້າສູງກ່ວາເມື່ອທຽບໃສ່ກັບປີ 2024. ດ້ວຍຖານະບົດບາດທີ່ນັບມື້ນັບສຳຄັນໃນລະບົບສະໜອງ, ຂອບຂະໜາດໃນການຜະລິດນັບມື້ນັບໃຫຍ່ກ່ວາ, ການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບພື້ນຖານເສດຖະກິດທົ່ວໂລກຢ່າງເລິກເຊິ່ງກວ້າງຂວາງ, ຫັນເປົ້າໝາຍນີ້ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ.